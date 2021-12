«Prince: Με ανοιχτό και με κλειστό μικρόφωνο» από τον Νιλ Κάρλεν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Άλλο ένα βιβλίο για τον Prince;» ρώτησε ο φίλος ενός φίλου, όταν απάντησα στην ερώτησή του πάνω σε τι δούλευα.Prince, η παγκοσμίως αναγνωρισμένη μεγαλοφυΐα, η προσωποποίηση του hip, το διεθνές πολιτισμικό είδωλο, ο εκκεντρικός σούπερ σταρ, ο εξαιρετικός performer με τα τραγούδια που ξεσήκωναν τα πλήθη…«Ναι», είπα, «άλλο ένα… γι’ αυτόν».Διαβάστε ένα απόσπασμαγεννήθηκε το 1959 στη Μινεάπολη της Μινεσότα, όπου μεγάλωσε και ζει μέχρι σήμερα. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μπράουν, έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος και αρθρογράφος σε διάφορα έντυπα, όπως οι New York Times και το περιοδικό Rolling Stone. Έχει συνεργαστεί με το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο CBS News και με το National Public Radio. Μυθοπλαστικά του κείμενα έχουν δημοσιευθεί στο λογοτεχνικό περιοδικό Indiana Review. Μεταξύ άλλων έχει εκδώσει το βιβλίο Babes in Toyland: The Making and Selling of a Rock and Roll Band, ενώ τα συγγραφικά του ενδιαφέροντα ποικίλλουν, από το θέαμα και τον αθλητισμό ως τη γλώσσα και τη θρησκεία.