«Χωρίς κανόνες - Netflix: Μια δημιουργική επανάσταση» από τους Reed Hastings και Erin Meyer

Ώρα να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά.Εμπιστεύσου την ομάδα σου.Πες τη γνώμη σου με απόλυτη ειλικρίνεια.Και ποτέ, μα ποτέ, μην προσπαθείς να χαϊδέψεις τ’ αυτιά του αφεντικού σου.Να μερικοί από τους βασικούς κανόνες αν δουλεύεις για τo. Αποτελούν μέρος ενός μοναδικού πολιτισμικού πειράματος που εξηγεί πώς η εταιρεία κατάφερε να μεταμορφωθεί με αστραπιαία ταχύτητα από υπηρεσία ταχυδρόμησης DVD σε κολοσσό του streaming -με περισσότερους από 190 εκατομμύρια πιστούς συνδρομητές και με κεφαλαιοποίηση που ανταγωνίζεται αυτή της Disney.Ο Ριντ Χέιστινγκς, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της πλατφόρμας Netflix, σε αυτό το βιβλίο αποκαλύπτει τα μυστικά που έφεραν επανάσταση στον χώρο της ψυχαγωγίας και της τεχνολογίας. Με τη συνεργασία της Έριν Μέγιερ, καθηγήτριας Διοίκησης Επιχειρήσεων στο INSEAD, αναλύει τη φιλοσοφία με την οποία ηγείται στην εταιρεία του -η οποία έχει ως αφετηρία την απόρριψη παγιωμένων αντιλήψεων με βάση τις οποίες λειτουργούν οι περισσότερες επιχειρήσεις- και πώς αυτή εφαρμόζεται στην πράξη στο Netflix.Από τις απεριόριστες διακοπές για τους εργαζομένους ως την κατάργηση της διαδικασίας εγκρίσεων, το Netflix ακολουθεί έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, έναν τρόπο πολύ πιο εναρμονισμένο με τον ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο μας. Το βιβλίο προσφέρει μοναδική πρόσβαση στον ξεχωριστό αυτό οργανισμό σε όποιον ενδιαφέρεται για τη δημιουργικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία.είναι συγγραφέας του βιβλίου The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business και καθηγήτρια στο INSEAD, σε μία από τις πιο πρωτοπόρες σχολές Οικονομίας και Διοίκησης παγκοσμίως. Το έργο της έχει φιλοξενηθεί στο περιοδικό Harvard Business Review, στους New York Times και στο Forbes.com. Το 2019, η σειρά κατάταξης του Thinkers50 συμπεριέλαβε την Έριν σε μια λίστα με τους πιο επιδραστικούς διανοητές σε θέματα διοίκησης στον κόσμο. Έλαβε μεταπτυχιακό από το INSEAD το 2004 και ζει μόνιμα στο Παρίσι. Κατά το 1994-95, η Έριν υπηρέτησε κι εκείνη στο Peace Corps, ως εθελόντρια δασκάλα στη Νότια Αφρική.είναι ένας επιχειρηματίας που έφερε την επανάσταση στον χώρο της ψυχαγωγίας, καθώς υπήρξε ένας από τους δημιουργούς της πλατφόρμας Netflix το 1997, στην οποία είναι επικεφαλής και διευθύνων σύμβουλος από το 1999. Η πρώτη του εταιρεία, η Pure Software, ιδρύθηκε το 1991 και εξαγοράστηκε λίγο πριν εμφανιστεί το Netflix. Ο Ριντ προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια από το 2000 έως το 2004 και δραστηριοποιείται σε φιλανθρωπικά έργα που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Έχει ηγηθεί πολλών εκπαιδευτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Dreambox Learning, KIPP και του Ινστιτούτου Pahara. Αποφοίτησε από το Κολέγιο Bowdoin του Μέιν το 1983 και έλαβε μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, το 1988. Μεταξύ της φοίτησής του στις δύο σχολές, ο Ριντ υπηρέτησε στο Peace Corps ως εθελοντής δάσκαλος στη Νότια Αφρική.