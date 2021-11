«Το κτήνος πρέπει να πεθάνει» από τον Νίκολας Μπλέικ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο αναγνωρισμένος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτωνσχεδιάζει τον τέλειο φόνο -έναν φόνο που θα διαπράξει ο ίδιος.Σκοπεύει να σκοτώσει τον ασυνείδητο οδηγό που έγινε η αιτία θανάτου του μικρού παιδιού του. Όταν όμως το υποψήφιο θύμα του βρίσκεται νεκρό και ο Κερνς είναι ο κύριος ύποπτος, ο συγγραφέας επιμένει ότι τον έχουν παγιδέψει. Ένας παλιός φίλος τού Κερνς καλεί τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Νάιτζελ Στρέιντζγουεϊζ, που πρέπει να διαλευκάνει ένα σατανικά σχεδιασμένο έγκλημα για να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη στον Τζωρτζ Ράτερι.Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίουH σειρά Μαύρη Γάτα περιλαμβάνει παλαιότερα έργα μυστηρίου και θρίλερ που άντεξαν στη δοκιμασία του χρόνου και θεωρούνται πλέον κλασικά. Για να το πούμε ελληνιστί, πρόκειται για μιασειρά Vintage με All Time Classics της αστυνομικής λογοτεχνίας.ήταν το ψευδώνυμο του επίσημου ποιητή της Μ. Βρετανίας Σέσιλ Ντέι-Λιούις (Cecil Day-Lewis), που γεννήθηκε στην Ιρλανδία το 1904, αλλά μετά το θάνατο της μητέρας του, το 1906, μεγάλωσε με τον πατέρα του στο Λονδίνο. Σπούδασε στο Sherborne School και στο Wadham College της Οξφόρδης. Εργάστηκε αρχικά ως καθηγητής και δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα με ήρωα τον Νάιτζελ Στρέιντζγουεϊζ, A Question of Proof, το 1935.Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εργάστηκε ως επιμελητής εκδόσεων στο Υπουργείο Πληροφοριών (εμπειρία στην οποία βασίστηκε για το «Υπουργείο Ηθικής» στο μυθιστόρημα Minute for Murder). Μετά τον πόλεμο έγινε επιμελητής και διευθυντής στις εκδόσεις Chatto & Windus. Το αξίωμα του επίσημου «δαφνοστεφούς» ποιητή (Poet Laureate) τού απονεμήθηκε το 1968. Πέθανε το 1972 στο σπίτι του φίλου του συγγραφέα Κίνγκσλεϋ Έιμις.Άλλα αστυνομικά μυθιστορήματά του (από τα είκοσι που έγραψε, τα περισσότερα με ήρωα τον Στρέιντζγουεϊζ) είναι: Malice in Wonderland, The Case of the Abominable Snowman, Head of a Traveller, End of Chapter,β The Worm of Death, The Sad Variety, The Morning after Death. Δημοσίευσε επίσης πολυάριθμες ποιητικές συλλογές και μεταφράσεις, διηγήματα, δοκίμια και άλλα ανεξάρτητα μυθιστορήματα.