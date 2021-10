Το Τέχνασμα: Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν λεφτά και κάποιοι άλλοι όχι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μερικοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν λεφτά. Άλλοι δεν μπορούν. Αυτό είναι μια σκέψη που κάνει τον Ουίλιαμ Λάιθ να ξυπνά με κρύο ιδρώτα. Δεν γνωρίζει γιατί τον κάνει να αισθάνεται ανήσυχος. Σε τελική ανάλυση, το χρήμα δεν είναι πραγματικό. Εμείς το δημιουργήσαμε. Είναι το αριστούργημά μας. Όμως ο πόθος γι’ αυτό μας σκοτώνει.Αυτό είναι το δίλημμα που ωθεί τον Λάιθ σε μια παράξενη, ηθικά αμφίβολη, εξερεύνηση του κόσμου των μεγιστάνων. Πετά με ιδιωτικά τζετ προς ιδιωτικά νησιά, συναντά ιδιωτικά ανθρώπους σε ιδιωτικά κλαμπ, δοκιμάζοντας τα ιλιγγιώδη ύψη μιας ζωής χωρίς όρια. Στο μεταξύ, αναρωτιέται: Τι κάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους πλούσιους; Και γιατί εγώ δεν μπορώ να γίνω;«Ένα από τα καλύτερα βιβλία για το χρήμα».Tatler«Γραμμένο με έξυπνο κωμικό πνεύμα».Craig Brown, Mail on Sunday«Ο Λάιθ μάς δίνει μια περιήγηση του ταραχώδους εσωτερικού του κόσμου… Τα ανέκδοτα και οι αποκαλύψεις του είναι βαθιά προσωπικές, ξεφεύγοντας συχνά από το θέμα σκοπίμως και προσφέροντας πάντα τροφή για σκέψη».EconomistΟ Ουίλιαμ Λάιθ έχει εργαστεί ως αρθρογράφος στις εφημερίδες Independent on Sunday, Mail on Sunday και Observer. Τα κείμενά του εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την τροφή και τις διασημότητες έως την αισθητική χειρουργική, τη μόδα και τον κινηματογράφο. Έχει γράψει για βασιλείς της Αφρικής, την πολιτική ένταση στην Παλαιστίνη, τη νυχτερινή ζωή στην Μπανγκόκ, τους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, τους γκουρού της διατροφολογίας και τον θάνατο του Τζέιμς Ντιν. Είναι συγγραφέας δύο άλλων βιβλίων, των The Hungry Years και Bits of Me Are Falling Apart.Σελίδες: 314Πανεπιστημίου 46, Αθήνα210 3840 524www.kaktos.gr