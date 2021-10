«Η Καγκελάριος» με την υπογραφή της Κάτι Μάρτον

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

είναι μια καθηλωτική πολιτική βιογραφία και ταυτόχρονα μια προσωπική ανθρώπινη ιστορία ενός αουτσάιντερ: μιας χημικού, κόρης πάστορα, η οποία μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία και κατάφερε να γίνει η άτυπη ηγέτιδα της Δύσης.Η αναγνωρισμένη βιογράφος Κάτι Μάρτον προσπάθησε να εξιχνιάσει το μυστήριο τού πώς η Άνγκελα Μέρκελ το πέτυχε αυτό. Και βρήκε την απάντηση στην πολιτική ιδιοφυΐα της Μέρκελ: στην προθυμία της να μιλάει με τους αντιπάλους της αντί να τους επιβάλλει τη γνώμη της, στη δεξιότητά της να διαπραγματεύεται χωρίς να διακινδυνεύει ό,τι είναι σημαντικό για την ίδια, στην ικανότητά της να διορίζει πολιτικούς αντιπάλους στο υπουργικό σχήμα της και να ασκεί την πολιτική τους, ώστε να μην έχουν καμία δικαιολογία να στρέφονται εναντίον της, στη σεμνότητα να αποδίδει εύσημα σε άλλους για πράγματα που έχουν κάνει από κοινού, στη σοφία της να αποφεύγει εφημερίδες και το Twitter, και στη διορατικότητά της να εκμεταλλεύεται κρίσεις για να υλοποιεί γενναίες αλλαγές., όπως σκιαγραφείται στην ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ, αποτελεί πρότυπο για όποιον ενδιαφέρεται να κερδίσει και να διατηρήσει την εξουσία παραμένοντας πιστός στο ακέραιο στις ηθικές του πεποιθήσεις -καθώς και για όποιον θέλει να κατανοήσει πώς να γεφυρώσει βαθιά χάσματα στην κοινωνία. Η Μάρτον περιγράφει επίσης και πολλές αμφισβητούμενες συμπεριφορές της Μέρκελ, όπως η περίπλοκη σχέση της με τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, στον οποίο αρνιόταν να μιλήσει κάποια χρονική στιγμή.Αυτό το σαγηνευτικό πορτρέτο απεικονίζει μια γυναίκα που βίωσε απίθανες προκλήσεις προκειμένου να μεταμορφώσει τη χώρα της και να την επαναφέρει στο προσκήνιο της διεθνών εξελίξεων.Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου, Αμερικανίδα ουγγρικής καταγωγής, είναι βραβευμένη δημοσιογράφος και επιτυχημένη συγγραφέας εννέα βιβλίων μεταξύ των οποίων τα μπεστ σέλερ των New York Times: True Believer: Stalin's American Spy και Enemies of the People: My Family’s Journey to America (υποψήφιο για το National Book Critics Circle Award). Υπήρξε ανταποκρίτρια του ραδιοφωνικού δικτύου NPR στη Γερμανία και επικεφαλής της δημοσιογραφικής ομάδας του τηλεοπτικού δικτύου ABC στη Γερμανία επίσης. Έχει κάνει ρεπορτάζ για τα έντυπα The New Yorker, Atlantic Monthly, The Times of London, The Washington Post, The Wall Street Journal, Newsweek, Vanity Fair και The New Republic. Yπέρμαχος των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων συμμετέχει στην Committee to Protect Journalists [Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων], την International Rescue Committee [Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης] και στο New America Foundation. Διετέλεσε πρόεδρος του International Women's Health Coalition [Διεθνούς Συνασπισμού Υγείας των Γυναικών], πρώτη συνήγορος του ειδικού εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και την ένοπλη σύρραξη και μέλος του συμβουλίου του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ζει στη Νέα Υόρκη.