«Η Ευρώπη σε δίνη» από τον Ίαν Κέρσοου

Μετά την «κόλαση των δύο πολέμων» που σημάδεψαν το πρώτο μισό του 20ού αιώνα -όπως το περιέγραψε ο Ίαν Κέρσοου στο προηγούμενο βιβλίο του- τα χρόνια από το 1950 έως το 2017 έφεραν ειρήνη και σχετική ευημερία στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Καθώς τεράστιες οικονομικές αλλαγές μεταμόρφωναν την ήπειρο, το καταστροφικό παρελθόν άρχισε να υποχωρεί, μολονότι η μακρά σκιά του δεν έπαψε να διαμορφώνει τις νοοτροπίες.Τώρα ηήταν μια διαιρεμένη ήπειρος, κάτω από την πυρηνική απειλή. Και οι Ευρωπαίοι γνώρισαν μια περίοδο όχι ευθύγραμμης εξέλιξης αλλά αλλεπάλληλων κλυδωνισμών, με την έννοια ότι βρέθηκαν συχνά στη δίνη γεγονότων που προμήνυαν την καταστροφή, αλλά και ότι δεν ήταν πια υπεύθυνοι για το πεπρωμένο τους, παρά έρμαια στο παιχνίδι του Ψυχρού Πολέμου που όριζαν οικαι η ΕΣΣΔ. Σ’ αυτή την ανώμαλη πορεία από τη μια εποχή ανασφάλειας στην άλλη, δεν έλειψαν οι ιστορικές υπερβάσεις, όπως η διάλυση του σοβιετικού συνασπισμού ή η επανένωση της Γερμανίας, αλλά και οι νέες σωρευτικές κρίσεις που επέφερε μετά το 2008 η επιταχυνόμενη παγκοσμιοποίηση.Αντλώντας παραδείγματα από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και ανιχνεύοντας όλες τις πτυχές της από την πολιτική και την οικονομία ώς την κουλτούρα, ο συγγραφέας φωτίζει πανοραμικά την απρόσμενη, περιπετειώδη πορεία που μας έφερε ώς εδώ -και που προοιωνίζεται μια εξίσου απρόβλεπτη συνέχεια.Διαβάστε ένα απόσπασμα του βιβλίου«Αυτό είναι το βιβλίο στο οποίο θα ανατρέξετε αν χρειάζεστε μια έγκυρη προσέγγιση που να παρουσιάζει περιεκτικά το ξετύλιγμα του Ψυχρού Πολέμου, το “οικονομικό θαύμα” της Ευρώπης στις δεκαετίες του 1950 και 1960, τη σοσιαλδημοκρατία στη Δυτική Ευρώπη, την αυξανόμενη αντίσταση στη σοβιετική κυριαρχία στην Ανατολική Ευρώπη, πολιτισμικά σοκ όπως την έλευση του ροκ-εν-ρολ, τις φοιτητικές εξεγέρσεις της δεκαετίας του ’60 και πολλά άλλα. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή πανευρωπαϊκή επισκόπηση, και δεν μπορεί παρά να θαυμάσει κανείς το ευρύτατο φάσμα της επιστημοσύνης που φέρει τόσο ανάλαφρα αυτό το έργο». -«Συνθέτοντας και αξιολογώντας ένα τεράστιο σώμα επιστημονικής έρευνας, όχι μόνο για την Ευρώπη, ανατολική και δυτική, αλλά και για τον ευρύτερο κόσμο, καθώς και για τις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης που έχουν επηρεάσει τόσο βαθιά την ευρωπαϊκή ιστορία, ο Ίαν Κέρσοου έχει συνθέσει ένα ιστορικό αριστούργημα». -Ο Ian Kershaw γεννήθηκε το 1943 στο Όλνταμ του Λάνκασιρ, στην. Σπούδασε στο Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ και την Οξφόρδη και δίδαξε αρχικά μεσαιωνική και νεότερη ιστορία, ώσπου έγινε ένας από τους κορυφαίους ιστορικούς του ναζισμού και βιογράφους του Αδόλφου Χίτλερ. Είναι εταίρος της Βρετανικής Ακαδημίας, της Βρετανικής Ιστορικής Εταιρείας και του Wissenschaftskolleg του Βερολίνου. Έργα του είναι: Bolton Priory. The Economy of a Northern Monastery (1973), Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich. Bavaria, 1933-45 (1983/2002), Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation (1985/2000),The «Hitler Myth ». Image and Reality in the Third Reich (1987/ 2001), Hitler: A Profile in Power (1991/2001), Hitler 1889-1936: Hubris (1998), Hitler 1936-1945: Nemesis (2000), Making Friends with Hitler: Lord Londonderry and the British Road to War (2004), Death in the Bunker (2005), Fateful Choices: Ten Decisions That Changed the World, 1940-1941 (2007), Hitler, The Germans, and the Final Solution (2008), Hitler (επιτομή των Hitler 1889-1936 και Hitler 1936-1945 , 2008), Luck of the Devil: The Story of Operation Valkyrie (2009), The End: Hitler's Germany 1944-45 (2011), To Hell and Back: Europe, 1914-1949 (2015 - Στην κόλαση των δύο πολέμων, Αλεξάνδρεια), Roller-Coaster: Europe, 1950-2017 (2018). Υπήρξε επίσης ιστορικός σύμβουλος πολλών ντοκιμαντέρ του BBC, όπως τα The Nazis: A Warning From History και War of the Century.