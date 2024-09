«Κολυμπώντας στο δάσος»: Μία έκθεση για τη θεραπευτική επίδραση της φύσης στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Aiko Ohno, Ama, 2023, εγκατάσταση με φωτογραφίες, φωτο: Μαρία Τούλτσα & PCAI Asako Masunouchi, Open 5 Senses, φωτο: Μαρία Τούλτσα & PCAI

Maria Antelman, Chemical Memories, 2024, Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας, φωτο: M.Antelman Lynn Hershman Leeson, Double Water Woman, 2003, Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της Altman Siegel Gallery, φωτο: Μαρία Τούλτσα & PCAI

Λόγω υψηλής επισκεψιμότητας η έκθεση του PCAI Shinrin-yoku 森林浴 Forest bathing παρατείνεται έως τις 29 Σεπτεμβρίου δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν έχουν βρεθεί ακόμη στον μεγαλύτερο βοτανικό κήπο της ανατολικής Μεσογείου, τον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Ν. Διομήδους, να απολαύσουν τη θεραπευτική επίδραση της φύσης μέσα από ένα παράλληλο πρόγραμμα προβολών και ξεναγήσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Ο τίτλος της έκθεσης δανείζεται την ιαπωνική έκφραση Shinrin-yoku 森林浴, που αποδίδεται στα ελληνικά με τη φράση «κολυμπώντας στο δάσος». Ως έννοια παραπέμπει στην πανάρχαια συνήθεια να περνά κανείς χρόνο κοντά στη φύση, ανάμεσα σε δέντρα και άγρια φυτά, απορροφημένος από τη χλωρίδα και την πανίδα που τον περιβάλλει, χωρίς να αποσπάται από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις ηλεκτρονικές συσκευές. Οι καλλιτέχνες Lynn Hershman Leeson, Éric Baudelaire, Aiko Ohno, Asako Masunouchi, Νικομάχη Καρακωστάνογλου, Maria Antelman, Raffaela Naldi Rossano, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Γιώργος Δρίβας, Δημήτρης Ιωάννου, VASKOS (Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζημούλης), Εύα Στεφανή, Μιχάλης Afolayan, Campus Novel, Maria F. Dolores & Σοφία Ντώνα σκοπό έχουν να προσδώσουν μέσα από τα έργα τους νέες αναγνώσεις στην εμβυθιστική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει η φύση. Την έκθεση επιμελείται η Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI.Τα έργα των 15 Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών της έκθεσης είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις, φωτογραφία, γλυπτική, ΑΙ, εικονογραφήσεις ή φιλμ, επιδιώκουν την αλληλεπίδραση με τον βοτανικό κήπο, την περιβάλλουσα δασική περιοχή, τις λίμνες με νούφαρα, τα ξέφωτα και τα θερμοκήπια υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τον ρόλο του κήπου ως περιοχή προστασίας χιλιάδων ειδών χλωρίδας και ως καταφύγιο της τοπικής, άγριας πανίδας.Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00 θα προβληθούν στα ξέφωτα του κήπου οι ταινίες Λουόμενοι (2008) και A Flower in the Mouth (2021) των Εύας Στεφανή και Éric Baudelaire αντίστοιχα. Στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επίσης δωρεάν ξεναγήσεις για το κοινό στις 13, 14 και 21 Σεπτεμβρίου στις 17:00.H έκθεση και το παράλληλο πρόγραμμα πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας, υπό την αιγίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και στο πλαίσιο του θεσμού 2024 Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας.13, 14 και 21 Σεπτεμβρίου στις 17.15Ώρα προσέλευσης 17.00. Δωρεάν είσοδος.