Ποιες είναι και πώς μπορείτε να τις παρακολουθήσετε

Ίδρυμα Ωνάση: Δωρεάν προβολή 15 βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους στο διαδικτυακό του κανάλι
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε 15 επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους προσφέρει στο κοινό το Ίδρυμα Ωνάση. Πρόκειται για ταινίες οι οποίες έχουν βραβευτεί από το 47o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το 30o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και θα είναι διαθέσιμες από τις 24 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου, στο διαδικτυακό του κανάλι στο YouTube και στο onassis.org.
Trailer | Big Short Films 2025

Τα κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις κυριαρχούν. Μια τετραμελής οικογένεια ζει απομονωμένη στη φύση, ακροβατώντας ανάμεσα στη νέα ζωή και την απώλεια («Zange»). Εφηβεία και κυνήγι πάνε μαζί, ή μήπως όχι («Γκέκας»); Υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος για να αποχαιρετίσεις τον παιδικό εαυτό; Μια ιστορία ενηλικίωσης που χτίζεται με απλότητα, μέσα από σιωπές και βλέμματα («Νumb»). Ο γάμος ως μία αλκυονίδα ημέρα μέσα σε έναν απέραντο χειμώνα («Αλκυονίδες»). Μητέρα και κόρη σε μαραθώνιες εντάσεις πάνω σε έναν διάδρομο γυμναστικής («Treadmill»). Ένα προσωπικό και ταυτόχρονα συλλογικό πορτρέτο του αστικού εκτοπισμού και της κοινωνικής ρήξης (“Pave Paradise”). Ένα σπίτι με νεύρα, ένα κλιματιστικό που βήχει, ένα προσωπικό εγχειρίδιο για την απώλεια και τον έρωτα («Spiti»). Τι συμβαίνει όταν η απόφαση για τη διακοπή μιας κύησης δεν ανήκει πια στους γονείς αλλά στον νόμο («Ακίνητο κυπαρίσσι»); To όνειρο ενός εξάχρονου Ρομά να γίνει ένας παγκοσμίου φήμης κλαριντζής («Χρυσά βαστά»). Ο Κωστής προσπαθεί να γίνει ο γιος που πάντα ήθελε ο πατέρας του, φτιάχνοντας έναν εαυτό που δεν του ανήκει («Roger»). «Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε άμα θέλουμε; Ρώτησε το μικρό αγόρι που δεν είχε τίποτα να ξεχάσει στον κόσμο». Ένα γράμμα που δεν στάλθηκε ποτέ, γραμμένο κάτω από τον καυτό ήλιο του θερινού ηλιοστάσιου («Η μεγαλύτερη μέρα του κόσμου»). Μια σχέση που παλεύει με τη μνήμη και τη δυστοπική φύση μιας πανδημίας. Ένα σκοτεινό παραμύθι γραμμένο στη γλώσσα της τεχνητής νοημοσύνης («The Eggregores’ Theory»). Η ιστορία ενός τράπερ που έχει εμμονή με τη δόξα, τον πλούτο και τον Μάικλ Τζόρνταν («MJ”»). Δύο αγόρια και ένα περιστέρι αναζητούν διέξοδο από το φλεγόμενο αστικό καλοκαίρι («Τα περιστέρια αρρωσταίνουν, όταν η πόλη φλέγεται»). Για τη Φαίη και τη Σάνδρα, ο αρχικός προορισμός τους στη γη της αποδοχής μετατρέπεται σε αποκλεισμό στην εθνική οδό. Ένα ορμητικό και ειλικρινές queer roadtrip («Honeymoon»).

Γιώργος Χατζιδάκις: Ο Βρετανός παραγωγός της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη απαντά - «Η επιθυμία του δεν έχει καμία νομική αξία σε μη ελληνικά εδάφη»

Ο Τσίπρας για το πώς έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Αλαβάνος με ήθελε κομπάρσο - Είχαμε γίνει νούμερο επιθεώρησης

Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»
