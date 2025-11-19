Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι «Les Trois Femmes» σας προσκαλούν σε ένα μαγικό μουσικό ταξίδι στην νοσταλγική εποχή του Μεσοπολέμου, για μια μοναδική βραδιά την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στο Half Note Jazz Club.

Κλείσιμο

Το γυναικείο τρίο «Les Trois Femmes», με χαρακτηριστικές τριφωνίες και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις, αναβιώνει αγαπημένα jazz standards και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη νοσταλγία και λάμψη.Το σχήμα αποτελείται από τις φωνές Μαντώ Παναγιωτάκη, Έρση Οικονόμου και Ειρήνη Βαρθακούρη. Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Μάρκος Παπασηφάκης, ενώ μαζί τους επί σκηνής οι αξιόλογοι Παντελής Μπενετάτος στο πιάνο, Νίκος Καλογιάννης στο κοντραμπάσο και Θάνος Χατζηαναγνώστου στα drums.Το σχήμα είναι εμπνευσμένο από την αισθητική και τις μουσικές τάσεις των δεκαετιών του 1920, 1930 και 1940, αναβιώνοντας την ατμόσφαιρα της εποχής με πρωτότυπες ενορχηστρώσεις, τριφωνίες και Jazz -Swing ρυθμούς.Το πρόγραμμά μας συνδυάζει κλασικά jazz standards μέσα από πρωτότυπες και ξεχωριστές φωνητικές ενορχηστρώσεις, που μεταφέρουν το κοινό σε μια εποχή νοσταλγίας, ενώ παράλληλα εξερευνούν νέους ορίζοντες στην πολυφωνική αρμονία.Το σχήμα έχει σταθερή παρουσία στην αθηναϊκή μουσική σκηνή, με εμφανίσεις σε γνωστούς χώρους και συμμετοχές σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως το Fougaro Jazz Festival, η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής και το Aeschylia Festival.Ελάτε να ζήσετε μια αξέχαστη βραδιά στο Half Note Jazz Club την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου!LES TROIS FEMMESArrangements Markos PapasifakisVocals Ersi Oikonomou, Manto Panagiotaki, Eirini VarthakouriPiano Pantelis Benetatos