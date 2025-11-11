Τα παιδιά από τον Πύργο Ηλείας που κατακτούν τον κόσμο με την ταινία «Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα»

Η τρυφερή και βαθιά συγκινητική ταινία μικρού μήκους «Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα» συνεχίζει να γράφει τη δική της λαμπρή ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο, καθώς απέσπασε διεθνή διάκριση στη Νέα Υόρκη και βραβεύτηκε στο Λονδίνο, φέρνοντας υπερηφάνεια στην Ηλεία και τον Πύργο.Η ταινία τιμήθηκε με το βραβείο “Award Winner – Best Man Director” στο Frames of New York Film Festival, αποσπώντας επαίνους για την πρωτοτυπία, τη συναισθηματική δύναμη και τη σκηνοθετική ευαισθησία της. Το πιστοποιητικό φέρει τον αγγλικό τίτλο της ταινίας “I Will Be Waiting For You At Every Recess”, που αντικατοπτρίζει το παγκόσμιο ταξίδι ενός έργου φτιαγμένου με ψυχή και αγάπη. «Είμαστε ευγνώμονες για το θαυμάσιο και πρωτοποριακό έργο που μοιραστήκατε μαζί μας», αναφέρει το επίσημο κείμενο της βράβευσης.Παράλληλα, η ταινία συμμετέχει και στο Lift-Off Sessions Film Festival του Λονδίνου 🇬🇧, ένα φεστιβάλ που αποτελεί μέρος του Lift-Off Global Network και προβάλλει νέους δημιουργούς του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Η συμμετοχή στο φεστιβάλ του Λονδίνου αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση για την ομάδα των νέων δημιουργών από την Ηλεία.Η ταινία αφηγείται μια ιστορία για την παιδική ηλικία, τη φιλία και την απώλεια, εμπνευσμένη από τον κόσμο των παιδιών που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο. Μέσα από μια τρυφερή αλλά δυνατή κινηματογραφική ματιά, αναδεικνύει τη δύναμη της αγνότητας και της ελπίδας απέναντι στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής.Η ταινία είναι δημιούργημα των Σάκη Αντύπα και Πάρη Κουλούρη, δύο ταλαντούχων νέων κινηματογραφιστών που, με πάθος και έμπνευση, μεταφέρουν το μήνυμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Τους βασικούς ρόλους κρατούν τα τρία παιδιά Δανάη Πετροπούλου, Τίτος Αντύπας και Δήμητρα Βλάσση, όλα από τον Πύργο Ηλείας. Η συγκινητική τους ερμηνεία έδωσε ζωή και συναίσθημα στην ταινία, συγκινώντας κοινό και κριτικούς σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.Με 58 συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, η ταινία έχει ήδη καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές παραγωγές μικρού μήκους των τελευταίων ετών. Παράλληλα, έχει επιλεγεί και στον 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στον ελληνικό και διεθνή κινηματογραφικό χώρο.Η επιτυχία των παιδιών από τον Πύργο αποδεικνύει πως η δημιουργικότητα, η ψυχή και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε σύνορο. Από την καρδιά της Ηλείας, ένα μικρό κινηματογραφικό όνειρο ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, κουβαλώντας το πιο δυνατό μήνυμα: ελπίδα, αγάπη και πίστη στη ζωή.Η συγκινητική ελληνική ταινία μικρού μήκους «Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα» συνεχίζει το εντυπωσιακό της ταξίδι στον παγκόσμιο χάρτη του κινηματογράφου, καθώς επιλέχθηκε επίσημα να συμμετάσχει στο Lift-Off Sessions Film Festival του Λονδίνου 🇬🇧 — ένα διεθνές φεστιβάλ που αναδεικνύει νέες φωνές του ανεξάρτητου κινηματογράφου και αποτελεί μέρος του Lift-Off Global Network.ΣυντελεστέςΔιεύθυνση Φωτογραφίας / Σκηνοθεσία / Μοντάζ: Σάκης ΑντύπαςΣκηνοθεσία / Σενάριο: Πάρης ΚουλούρηςΠρωταγωνιστούν: Δανάη Πετροπούλου, Τίτος Αντύπας, Δήμητρα ΒλάσσηΤα τρία παιδιά, Δανάη Πετροπούλου, Τίτος Αντύπας και Δήμητρα Βλάσση, κατάγονται από τον Πύργο Ηλείας, και με την αυθεντική τους παρουσία έδωσαν ζωή και συγκίνηση σε μια ιστορία που αγγίζει καρδιές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ερμηνεία τους έχει ήδη συγκινήσει κοινό και κριτικούς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία και τη διεθνή πορεία της ταινίας.Η ταινία έχει ήδη συμμετάσχει σε 58 διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, αποσπώντας θερμά σχόλια για την ειλικρίνεια, την καλλιτεχνική της ωριμότητα και τη συναισθηματική της δύναμη. Παράλληλα, επιλέχθηκε και στο 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στον ελληνικό και διεθνή κινηματογραφικό χώρο, καθώς και τη δυναμική των νέων δημιουργών που γεννιούνται στην περιφέρεια.Το «Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα», μια από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες ελληνικές παραγωγές μικρού μήκους των τελευταίων ετών, συνεχίζει το ταξίδι του με νέες συμμετοχές, προβολές και διακρίσεις σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Η ταινία και οι δημιουργοί της μεταφέρουν το μήνυμα της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο ελληνικός κινηματογράφος διαθέτει ψυχή, έμπνευση και διεθνή προοπτική.Πηγή: Ηλειακά νέα