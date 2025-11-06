Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Ο Βαγγέλης Γερμανός ξανά live με αγαπημένα τραγούδια
Ο Βαγγέλης Γερμανός ξανά live με αγαπημένα τραγούδια
Κάθε Παρασκευή, μαζί με τη Σαλίνα Γαβαλά και τον Γιάννη Ταυλά στην κιθάρα, κάνει στο Γυάλινο Up Stage ένα ταξίδι στο χρόνο, με αναφορές σε ετερόκλητα μουσικά είδη που ενώνουν Ανατολή και Δύση, ροκ και παράδοση, χαρά και συγκίνηση!
Στα live του παρουσιάζει τα νέα του τραγούδια από το καινούριο του άλμπουμ «Το ημερολόγιο των κυμάτων», μαζί φυσικά με όλα τα παλιότερα. Ακολουθώντας μια διαδρομή από τα θρυλικά «Μπαράκια» ως τα «Μπλουζάκια» μας πάει «Κρουαζιέρα» σε μια θάλασσα από υπέροχα τραγούδια του, όπως τα «Σε θέλω», «Κηπουρός», «Απόκληρος», «Μπανιέρα», «Η σημαδούρα», «Δραπέτης», «Γόησσα», «Σκλάβος σου για πάντα» και πολλά άλλα!
Μαζί του συμπράττει η Σαλίνα Γαβαλά, μια από τις πιο δυνατές παρουσίες στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού, έχοντας στις αποσκευές της δύο προσωπικά album με τραγούδια που αγαπήθηκαν όπως «Το επόμενο μου δάκρυ», «Μόνο οι γενναίοι» , «Ο άνθρωπος» και το πιο πρόσφατο «Ελα», πολλές συνεργασίες με σημαντικούς τραγουδιστές και δημιουργούς στην Ελλάδα, τις δικές της μουσικοθεατρικές παραστάσεις αυτοβελτίωσης αλλά και τραγούδια που νιώθει σχεδόν δικά της όπως τη «Φαίδρα» του Μίκη Θεοδωράκη που ξεχώρισε μέσα από τις ερμηνείες της στην «Όμορφη πόλη», η οποία ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης αλλά και στο Ηρώδειο.
Ο Γιάννης Ταυλάς που τους συνοδεύει στην κιθάρα είναι συνθέτης, κιθαρίστας και ενορχηστρωτής με σπουδές στη Σύνθεση και την Κλασική Κιθάρα (Άριστα). Έχει γράψει μουσική για συμφωνική ορχήστρα, μουσική δωματίου, κιθάρα, πιάνο και κύκλους τραγουδιών. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει τις «Τέσσερις Τριλογίες» (2022), τα «Τραγούδια μίας χρήσης» (2023) με συμμετοχές των Σπύρου Γραμμένου και Φοίβου Δεληβοριά, και τον ορχηστρικό δίσκο «Unfolding Simplicities» (2025). Έχει συνεργαστεί με τους Σταύρο Ξαρχάκο, Μελίνα Ασλανίδου, Μπάμπη Στόκα, Λεωνίδα Μπαλάφα.
INFO
Κάθε Παρασκευή στις 21:30, στο Γυάλινο Up Stage
Εισιτήρια από 20 ευρώ
Προπώληση: more.com.
Κρατήσεις: 210-9315600
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη 171 21
www.gialino.gr
Μαζί του συμπράττει η Σαλίνα Γαβαλά, μια από τις πιο δυνατές παρουσίες στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού, έχοντας στις αποσκευές της δύο προσωπικά album με τραγούδια που αγαπήθηκαν όπως «Το επόμενο μου δάκρυ», «Μόνο οι γενναίοι» , «Ο άνθρωπος» και το πιο πρόσφατο «Ελα», πολλές συνεργασίες με σημαντικούς τραγουδιστές και δημιουργούς στην Ελλάδα, τις δικές της μουσικοθεατρικές παραστάσεις αυτοβελτίωσης αλλά και τραγούδια που νιώθει σχεδόν δικά της όπως τη «Φαίδρα» του Μίκη Θεοδωράκη που ξεχώρισε μέσα από τις ερμηνείες της στην «Όμορφη πόλη», η οποία ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης αλλά και στο Ηρώδειο.
Ο Γιάννης Ταυλάς που τους συνοδεύει στην κιθάρα είναι συνθέτης, κιθαρίστας και ενορχηστρωτής με σπουδές στη Σύνθεση και την Κλασική Κιθάρα (Άριστα). Έχει γράψει μουσική για συμφωνική ορχήστρα, μουσική δωματίου, κιθάρα, πιάνο και κύκλους τραγουδιών. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει τις «Τέσσερις Τριλογίες» (2022), τα «Τραγούδια μίας χρήσης» (2023) με συμμετοχές των Σπύρου Γραμμένου και Φοίβου Δεληβοριά, και τον ορχηστρικό δίσκο «Unfolding Simplicities» (2025). Έχει συνεργαστεί με τους Σταύρο Ξαρχάκο, Μελίνα Ασλανίδου, Μπάμπη Στόκα, Λεωνίδα Μπαλάφα.
INFO
Κάθε Παρασκευή στις 21:30, στο Γυάλινο Up Stage
Εισιτήρια από 20 ευρώ
Προπώληση: more.com.
Κρατήσεις: 210-9315600
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη 171 21
www.gialino.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα