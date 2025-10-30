Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Ακύλλας Καραζήσης - Νίκος Χατζόπουλος: Σκηνοθετούν το έργο «Τα Χρόνια» της βραβευμένης με το Νόμπελ Λογοτεχνίας Αννί Ερνώ
Ακύλλας Καραζήσης - Νίκος Χατζόπουλος: Σκηνοθετούν το έργο «Τα Χρόνια» της βραβευμένης με το Νόμπελ Λογοτεχνίας Αννί Ερνώ
Η παράσταση ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Το έργο «Τα Χρόνια», της βραβευμένης με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022 Αννί Ερνώ, ανεβάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τις 11 Δεκεμβρίου, το Θέατρο Θησείον, σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση και Νίκου Χατζόπουλου.
Η παράσταση, μια ζωντανή αναμέτρηση με τον χρόνο και τη μνήμη, αντλεί από την αποστασιοποιημένη, σχεδόν αρχαιολογική γραφή της Γαλλίδας συγγραφέως, μετασχηματίζοντας την προσωπική της ιστορία σε ένα πολύφωνο χρονικό της μεταπολεμικής Ευρώπης, ένα ταξίδι ανάμεσα στις δεκαετίες, όπου το ατομικό βιώνεται ως κοινωνική μαρτυρία.
Από το Παρίσι έως τη Νέα Υόρκη και το Τόκιο, το έργο έχει γνωρίσει μια σειρά θεατρικών αναγνώσεων και ερμηνειών, που αναδεικνύουν τη σπάνια ικανότητά του να συνομιλεί με το παρόν κάθε εποχής, επιβεβαιώνοντας την καθολικότητα του βλέμματός του και την ανθεκτικότητα μιας γραφής που μεταμορφώνει το προσωπικό βίωμα σε συλλογικό στοχασμό.
Στο μυθιστόρημα Les Années (2008), η Ερνώ αρθρώνει μια ιδιότυπη «αυτοβιογραφία χωρίς εγώ». Μια γυναίκα αφηγείται τη ζωή της, από τη μεταπολεμική Γαλλία έως τον 21ο αιώνα. Μέσα από φωτογραφίες, φράσεις, διαφημίσεις, τραγούδια και τηλεοπτικές εικόνες, ανασυντίθεται η καθημερινότητα μιας ολόκληρης κοινωνίας που αλλάζει. Η προσωπική της πορεία, από την παιδική ηλικία ως τη γήρανση, γίνεται ο καθρέφτης μιας γενιάς που γνώρισε τη φτώχεια, την άνοδο, την απελευθέρωση, την εξουθένωση της κατανάλωσης και το άγχος του σύγχρονου χρόνου.
Η αφήγηση δεν είναι γραμμική, σπάει σε θραύσματα, σαν αρχείο μνήμης. Τέσσερις γυναίκες ηθοποιοί, οι Αγγελική Στελλάτου, Δέσποινα Κούρτη, Δήμητρα Βλαγκοπούλου και Κατερίνα Παπανδρέου, και ένας άνδρας, ο Διαμαντής Αδαμαντίδης, συνθέτουν επί σκηνής ένα μωσαϊκό φωνών και ηλικιών, μοιράζονται την ίδια ιστορία και ενσαρκώνουν διαφορετικές φάσεις της ίδιας ζωής — από την παιδική ηλικία μέχρι το σήμερα.
Μέρες & Ώρες παραστάσεων
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00
Κυριακή στις 18:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Αιματηρή εισβολή της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο - 132 νεκροί, χτυπήθηκε η οργάνωση «Comando Vermelho»
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
