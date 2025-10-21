Το Όρος των Νεφελών: Αναζητώντας το ανθρώπινο πρόσωπο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει φιλοσοφία, τεχνολογία και ανθρώπινο δράμα
Το ερώτημα αυτό διαπερνά κάθε σελίδα του μυθιστορήματος «Το Όρος των Νεφελών» του Γεώργιου Βακαδάρη, ενός πρωτότυπου έργου φαντασίας που συνδυάζει φιλοσοφία, τεχνολογία και ανθρώπινο δράμα.
Σε μια μελλοντική εποχή όπου η οικονομία, η πολιτική και οι προσωπικές επιλογές καθορίζονται από αλγόριθμους και υπολογιστικά συστήματα, ο Ελάιτζα προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν του.
Μετά από ένα βαρύ έγκλημα, ζει ως φυγάς σε μια κοινωνία όπου οι αρχές έχουν πρόσβαση στο μυαλό κάθε πολίτη. Κυνηγημένος, αναζητά λύτρωση μέσα από φουτουριστικούς κόσμους εικονικής πραγματικότητας, συναντώντας πρόσωπα- ψηφιακά και ανθρώπινα- που τον οδηγούν σε μια περιπλάνηση στο σύνορο ανάμεσα στη συνείδηση και τον κώδικα των αλγορίθμων.
Θα μπορέσει να βρει τον δρόμο του μέσα στις άπειρες επιλογές του ψηφιακού πολυσύμπαντος και να εκπληρώσει τις βαθύτερες επιθυμίες του ή θα πιαστεί αιχμάλωτος από το άγρυπνο βλέμμα του κράτους, που μοναδικός του σκοπός είναι η ευτυχία των πολιτών;
Ο συγγραφέας δημιουργεί έναν κόσμο τεχνολογικά άρτιο, αλλά ηθικά αβέβαιο. Θίγει διλήμματα που αφορούν την ελευθερία της βούλησης, την ανθρώπινη ταυτότητα και τη νοημοσύνη των μηχανών, προτείνοντας ένα ταξίδι στα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας.
Οι φουτουριστικές περιπέτειες του ήρωα, γεμάτες φιλοσοφικές αναζητήσεις, μετατρέπουν το βιβλίο σε έναν σύγχρονο υπαρξιακό μύθο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
«Το Όρος των Νεφελών» είναι μια Οδύσσεια του μέλλοντος, μια αφήγηση για τα ηθικά και υπαρξιακά ερωτήματα που όλοι, αργά ή γρήγορα, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Γεώργιος Βακαδάρης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του 1996 και μεγάλωσε στην Πτολεμαΐδα. Είναι ιατρός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στη γαστρεντερολογία, ενώ είναι υποψήφιος διδάκτωρ στον τομέα της γαστρεντερολογίας και των νευροεπιστημών.
Από τα φοιτητικά του χρόνια έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιοηθική και τις τεχνολογικές εξελίξεις, στοιχεία που διατρέχουν και τη συγγραφική του δουλειά.
Με το πρώτο του μυθιστόρημα, «Το Όρος των Νεφελών», επιχειρεί να συνδέσει την επιστήμη με τη λογοτεχνία, θέτοντας ερωτήματα για το μέλλον του ανθρώπου σε έναν κόσμο όπου τα σύνορα μεταξύ ανθρώπινου και τεχνητού γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα.