Πέντε διακεκριμένοι σολίστες σε έργα Μπραμς στον Παρνασσό

Έργα του μεγάλου Γερμανού συνθέτη Γιοχάνες Μπραμς θα αποδώσουν πέντε σολίστες τον Νοέμβριο στον Παρνασσό σε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα ιδιαίτερων μουσικών απαιτήσεων.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 20:30 στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσό», πλατεία Καρύτση 8, στην Αθήνα.

Τα έργα θα αποδώσουν η Μόνικα Δεληγιαννάκη (φωνή), ο Στέλιος Παπαναστάσης (βιόλα), η Αγάπη Τριανταφυλλίδη (πιάνο), ο Απόλλωνας Γραμματικόπουλος (βιολί) και η Αναστασία Δεληγιαννάκη (βιολοντσέλο).

Θα ακουστούν:

- Δύο Τραγούδια για φωνή, βιόλα και πιάνο Op. 91,

- Σονάτα για τσέλο Νo. 1 σε Μι Ελάσσονα Op. 38 και

- Πιάνο Κουαρτέτο Νο. 1 σε Σολ Ελάσσονα Op. 25.

Εισιτήρια είναι διαθέσιμα προς πώληση στο Διαδίκτυο.