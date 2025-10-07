Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Πέντε διακεκριμένοι σολίστες σε έργα Μπραμς στον Παρνασσό
Θα ακουστούν τρία έργα του μεγάλου Γερμανού συνθέτη
Έργα του μεγάλου Γερμανού συνθέτη Γιοχάνες Μπραμς θα αποδώσουν πέντε σολίστες τον Νοέμβριο στον Παρνασσό σε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα ιδιαίτερων μουσικών απαιτήσεων.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 20:30 στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσό», πλατεία Καρύτση 8, στην Αθήνα.
Τα έργα θα αποδώσουν η Μόνικα Δεληγιαννάκη (φωνή), ο Στέλιος Παπαναστάσης (βιόλα), η Αγάπη Τριανταφυλλίδη (πιάνο), ο Απόλλωνας Γραμματικόπουλος (βιολί) και η Αναστασία Δεληγιαννάκη (βιολοντσέλο).
Θα ακουστούν:
- Δύο Τραγούδια για φωνή, βιόλα και πιάνο Op. 91,
- Σονάτα για τσέλο Νo. 1 σε Μι Ελάσσονα Op. 38 και
- Πιάνο Κουαρτέτο Νο. 1 σε Σολ Ελάσσονα Op. 25.
Εισιτήρια είναι διαθέσιμα προς πώληση στο Διαδίκτυο.
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr