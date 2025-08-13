Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
«Στον Γαλατά ψιλή βροχή»: Συναυλία στη μνήμη του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο
Μια μεγάλη μουσική βραδιά-γιορτή αφιερωμένη στον άνθρωπο που με τη φωνή του ένωσε τη Θράκη με την Πόλη και όλη τη Μικρασία, πραγματοποιείται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025
30 χρόνια μετά από την πρώτη εμφάνιση του Αηδονίδη στο Ηρώδειο και λίγο πριν τη συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατό του (2023), η συναυλία θα υπενθυμίσει το έργο του σπουδαίου αυτού τραγουδιστή, μουσικού και ανθρώπου της παράδοσης και θα είναι μία από τις τελευταίες συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, πριν αυτό κλείσει για 3 χρόνια εργασιών αποκατάστασης
Ο Χρόνης Αηδονίδης δεν ήταν απλώς ένας θεματοφύλακας της παράδοσης· υπήρξε γνήσιος μεταφραστής πολιτισμικών αξιών, γεφυρώνοντας την αυθεντικότητα του παρελθόντος με την αναζήτηση του μέλλοντος. Αυτό το αποτύπωμα θα αναδείξουν η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία, ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Δημήτρης Μπάσης που θα τραγουδήσουν (φιλική συμμετοχή) μεταξύ άλλων, σε μια συναυλία το πρόγραμμα της οποίας επιμελείται και παρουσιάζει η 15μελής Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Χρόνης Αηδονίδης», η οποία έχει συγκροτηθεί από διακεκριμένους δεξιοτέχνες και στενούς συνεργάτες του. Το ρεπερτόριο αντλείται από την πλούσια μουσική του κληρονομιά (Θράκη, Πόλη, Σμύρνη), όπου το παραδοσιακό τραγούδι συναντά το βυζαντινό ήθος και την ελληνική μνήμη.
Η συναυλία θα πλαισιωθεί από μια εικαστική πρόταση αφιερωμένη στο Μετάξι, ως σύμβολο μεταμόρφωσης και πολιτισμικής σύνδεσης. Σε σκηνοθετική επιμέλεια του Νίκου Σούλη, το Ηρώδειο θα μετατραπεί σε οπτικό και μουσικό καμβά όπου η ελληνική ταυτότητα «υφαίνεται» μέσα από ήχους, εικόνες και παραδοσιακές μορφές.
ΟΡΧΗΣΤΡΑ «ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ»
Βαγγέλης Δημούδης: τραγούδι-ούτι
Νίκος Φιλιππίδης: κλαρίνο
Πάνος Δημητρακόπουλος: κανονάκι
Κώστας Φιλιππίδης: λαούτο
Κώστας Μερετάκης: κρουστά-τραγούδι
Συμμετέχουν:
Γιώργος Μαρινάκης: βιολί
Στρατής Ψαραδέλλης : πολίτικη λύρα- λάφτα
Ανδρέας Παπάς - Μανώλης Δημούδης: κρουστά
Τραγουδούν:
Λευκοθέα Φιλιππίδη, Μάνος Κουτσαγγελίδης, Χρυσόστομος Μητροπάνος
Συμμετέχουν επίσης:
• Ο Βυζαντινός Χορός «Τρόπος», υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Αγγελίδη
• Εργαστήρι Τραγουδιού Ωδείου «Σίμων Καράς»
• Παιδική παραδοσιακή χορωδία του Αρχείου Μουσικολαογραφικής Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης»
• Οι «Γκάιντες της Θράκης»
• Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
• Χορευτικές Ομάδες
Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμές εισιτηρίων: Από 15 ευρώ
