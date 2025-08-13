«Στον Γαλατά ψιλή βροχή»: Συναυλία στη μνήμη του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο

Κλείσιμο

30 χρόνια μετά από την πρώτη εμφάνιση του Αηδονίδη στο Ηρώδειο και λίγο πριν τη συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατό του (2023), η συναυλία θα υπενθυμίσει το έργο του σπουδαίου αυτού τραγουδιστή, μουσικού και ανθρώπου της παράδοσης και θα είναι μία από τις τελευταίες συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, πριν αυτό κλείσει για 3 χρόνια εργασιών αποκατάστασηςΟ Χρόνης Αηδονίδης δεν ήταν απλώς ένας θεματοφύλακας της παράδοσης· υπήρξε γνήσιος μεταφραστής πολιτισμικών αξιών, γεφυρώνοντας την αυθεντικότητα του παρελθόντος με την αναζήτηση του μέλλοντος. Αυτό το αποτύπωμα θα αναδείξουν η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία, ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Δημήτρης Μπάσης που θα τραγουδήσουν (φιλική συμμετοχή) μεταξύ άλλων, σε μια συναυλία το πρόγραμμα της οποίας επιμελείται και παρουσιάζει η 15μελής Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Χρόνης Αηδονίδης», η οποία έχει συγκροτηθεί από διακεκριμένους δεξιοτέχνες και στενούς συνεργάτες του. Το ρεπερτόριο αντλείται από την πλούσια μουσική του κληρονομιά (Θράκη, Πόλη, Σμύρνη), όπου το παραδοσιακό τραγούδι συναντά το βυζαντινό ήθος και την ελληνική μνήμη.Η συναυλία θα πλαισιωθεί από μια εικαστική πρόταση αφιερωμένη στο Μετάξι, ως σύμβολο μεταμόρφωσης και πολιτισμικής σύνδεσης. Σε σκηνοθετική επιμέλεια του Νίκου Σούλη, το Ηρώδειο θα μετατραπεί σε οπτικό και μουσικό καμβά όπου η ελληνική ταυτότητα «υφαίνεται» μέσα από ήχους, εικόνες και παραδοσιακές μορφές.ΟΡΧΗΣΤΡΑ «ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ»Βαγγέλης Δημούδης: τραγούδι-ούτιΝίκος Φιλιππίδης: κλαρίνοΠάνος Δημητρακόπουλος: κανονάκιΚώστας Φιλιππίδης: λαούτοΚώστας Μερετάκης: κρουστά-τραγούδιΣυμμετέχουν: