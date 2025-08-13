ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

«Στον Γαλατά ψιλή βροχή»: Συναυλία στη μνήμη του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Στον Γαλατά ψιλή βροχή»: Συναυλία στη μνήμη του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο

Μια μεγάλη μουσική βραδιά-γιορτή αφιερωμένη στον άνθρωπο που με τη φωνή του ένωσε τη Θράκη με την Πόλη και όλη τη Μικρασία, πραγματοποιείται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

«Στον Γαλατά ψιλή βροχή»: Συναυλία στη μνήμη του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο
30 χρόνια μετά από την πρώτη εμφάνιση του Αηδονίδη στο Ηρώδειο και λίγο πριν τη συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατό του (2023), η συναυλία θα υπενθυμίσει το έργο του σπουδαίου αυτού τραγουδιστή, μουσικού και ανθρώπου της παράδοσης και θα είναι μία από τις τελευταίες συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, πριν αυτό κλείσει για 3 χρόνια εργασιών αποκατάστασης

Ο Χρόνης Αηδονίδης δεν ήταν απλώς ένας θεματοφύλακας της παράδοσης· υπήρξε γνήσιος μεταφραστής πολιτισμικών αξιών, γεφυρώνοντας την αυθεντικότητα του παρελθόντος με την αναζήτηση του μέλλοντος. Αυτό το αποτύπωμα θα αναδείξουν η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία, ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Δημήτρης Μπάσης που θα τραγουδήσουν (φιλική συμμετοχή) μεταξύ άλλων, σε μια συναυλία το πρόγραμμα της οποίας επιμελείται και παρουσιάζει η 15μελής Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Χρόνης Αηδονίδης», η οποία έχει συγκροτηθεί από διακεκριμένους δεξιοτέχνες και στενούς συνεργάτες του. Το ρεπερτόριο αντλείται από την πλούσια μουσική του κληρονομιά (Θράκη, Πόλη, Σμύρνη), όπου το παραδοσιακό τραγούδι συναντά το βυζαντινό ήθος και την ελληνική μνήμη.

Η συναυλία θα πλαισιωθεί από μια εικαστική πρόταση αφιερωμένη στο Μετάξι, ως σύμβολο μεταμόρφωσης και πολιτισμικής σύνδεσης. Σε σκηνοθετική επιμέλεια του Νίκου Σούλη, το Ηρώδειο θα μετατραπεί σε οπτικό και μουσικό καμβά όπου η ελληνική ταυτότητα «υφαίνεται» μέσα από ήχους, εικόνες και παραδοσιακές μορφές.
«Στον Γαλατά ψιλή βροχή»: Συναυλία στη μνήμη του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο

ΟΡΧΗΣΤΡΑ «ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ»
Βαγγέλης Δημούδης: τραγούδι-ούτι
Νίκος Φιλιππίδης: κλαρίνο
Κλείσιμο
Πάνος Δημητρακόπουλος: κανονάκι
Κώστας Φιλιππίδης: λαούτο
Κώστας Μερετάκης: κρουστά-τραγούδι

Συμμετέχουν:
Γιώργος Μαρινάκης: βιολί
Στρατής Ψαραδέλλης : πολίτικη λύρα- λάφτα
Ανδρέας Παπάς - Μανώλης Δημούδης: κρουστά

Τραγουδούν:
Λευκοθέα Φιλιππίδη, Μάνος Κουτσαγγελίδης, Χρυσόστομος Μητροπάνος

Συμμετέχουν επίσης:
• Ο Βυζαντινός Χορός «Τρόπος», υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Αγγελίδη
• Εργαστήρι Τραγουδιού Ωδείου «Σίμων Καράς»
• Παιδική παραδοσιακή χορωδία του Αρχείου Μουσικολαογραφικής Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης»
• Οι «Γκάιντες της Θράκης»
• Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
• Χορευτικές Ομάδες

Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμές εισιτηρίων: Από 15 ευρώ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης