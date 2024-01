Λίνα Μενδώνη: Συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ και πολιτιστικές ανταλλαγές στην ατζέντα της συνάντησής της με την Λι Σάτερφιλντ

Είχαν συνάντηση εργασίας στην Ουάσινγκτον

Η ευρύτερη συνεργασία σε θέματα πολιτιστικών ανταλλαγών αλλά και σχετικά με φλέγοντα, παγκόσμια θέματα του πολιτισμού, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά αλλά και η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, ήταν ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο κινήθηκε η συζήτηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με την υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού, Λι Σάτερφιλντ, κατά τη συνάντηση που είχαν στην στην Ουάσινγκτον.



Η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε την Λι Σάτερφιλντ για το 2ο Εργαστήριο που αφορά στην προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το State Department, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και το ελληνικό τμήμα του ICOM. Θα συμμετάσχουν –πέραν των αμερικανών ειδικών- εμπειρογνώμονες από 11 χώρες, κυρίως, της ΝΑ Ευρώπης.



Με δεδομένη την επιτυχία της ανωτέρω συνεργασίας και στο πλαίσιο του διμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών από την παράνομη διακίνηση –το οποίο έχει αποφέρει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα- η Υπουργός Πολιτισμού πρότεινε στην Assistant Secretary of State να εφαρμοστεί το ίδιο πρότυπο μεταξύ του ΥΠΠΟ, του State Department και της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, για την διοργάνωση Εργαστηρίου σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και τη συμμετοχή των βαλκανικών κρατών. Η Lee Satterfield ευχαρίστησε την Ελλάδα για τον ηγετικό της ρόλο στην βαλκανική περιφέρεια, σε θέματα που αφορούν στην πολιτιστική διπλωματία, ενώ εξέφρασε ιδιαιτέρως θετική άποψη για την πρόταση της Λίνας Μενδώνη, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας.



Εκτενής ήταν η συζήτηση σχετικά με θέματα που αφορούν στον κινηματογράφο και το νέο Οργανισμό που τελεί υπό θεσμοθέτηση, στον οποίον συγχωνεύονται το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το ΕΚΟΜΕ, αλλά και για την υπό ίδρυση Σχολή για τεχνικούς κινηματογράφου. Η Lee Satterfield σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποστείλουν, στο πλαίσιο αυτό, ειδικούς εκπαιδευτές, προκειμένου να συνδράμουν στην εκπαίδευση των σπουδαστών. Πρόσθεσε ότι έχει υπάρξει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής διπλωματίας από μέλη του Κογκρέσου.



Η συστηματική συνεργασία των ελληνικών δημοσίων μουσείων και η διοργάνωση εκθέσεων ήταν το επόμενο θέμα στη συνάντηση εργασίας. Η έκθεση για «την Δημοκρατία στην κλασική Αρχαιότητα», την οποία προετοιμάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, πρόκειται να ξεκινήσει την περιοδεία της σε τουλάχιστον οκτώ Πολιτείες, το 2026, ξεκινώντας από το Tampa Museum of Art, με αφορμή τους εορτασμούς των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Προηγουμένως, το 2025, ο «Πρίγκηπας της Πύλου» με τα συνευρήματά του θα εκτεθούν στο J.P.Getty Museum, στο Los Angeles, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών της Αθήνας. Το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια του Μουσείου για την Αρχαία Σπάρτη, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΥΠΠΟ με το Paideia Center στο Πανεπιστήμιο του Connecticut.



Τέλος, η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε την Λι Σάτερφιλντ αφ΄ενός μεν για την εξέλιξη του έργου της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου τ.έ. αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής αδείας, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του, αφ΄ετέρου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δανεισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού προς το US Holocaust Memorial Museum αντικειμένων από το ναυάγιο του πλοίου “Αθηνά”.



Πριν από τη συνάντηση εργασίας, η Lee Satterfield ξενάγησε τη Λίνα Μενδώνη στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, ενώ είχαν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση για μελλοντικές συνεργασίες του ΥΠΠΟ και των εποπτευομένων φορέων του, με τους ειδικούς των ελληνικών αρχείων, που φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη. Ανάμεσα στα οποία φυλάσσονται παρτιτούρες και επιστολές του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και αλληλογραφία του Δημήτρη Μητρόπουλου με τον Λέοναρντ Μπερστάιν.