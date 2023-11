Βρετανία: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο ηθοποιός Τζος Άκλαντ

Κλείσιμο

χθες σε ηλικία 95 ετών οηθοποιός Τζος Άκλαντ, σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς του.του κινηματογράφου και του θεάτρου, η καριέρα του οποίου διήρκεσε περισσότερα από 70 χρόνια, πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του την Κυριακή, περιτριγυρισμένος από συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο ειδήσεων PA.«Με μεγάλη λύπη μπορώ να επιβεβαιώσω τον θάνατο του μεγάλου φίλου και μακροχρόνιου πελάτη μου Τζος Άκλαντ. Πέθανε από βαθιά γεράματα σήμερα το πρωί με την οικογένειά του τριγύρω. Ήταν διαυγής, πολυμαθής και άτακτος μέχρι τέλους», δήλωσε ο μάνατζερ του, Πολ Πίρσον.Με περισσότερους από 130 κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς τίτλους, ο Άκλαντ εμφανίστηκε σε ένα ευρύ φάσμα έργων, όπως τα «Lethal Weapon 2», «K-19: The Widowmaker», «Bill & Ted» και «The Hunt for Red October», όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τον Σον Κόνερι και τον Άλεκ Μπάλντγουιν. Η τηλεοπτική του δουλειά περιλαμβάνει το "Shadowlands", όπου έπαιξε τον CS Lewis και το "Midsomer Murders".Το 2001 τιμήθηκε με CBE για τις υπηρεσίες του στο θέατρο. Κέρδισε δύο υποψηφιότητες για BAFTA κατά τη διάρκεια της καριέρας του: μία του καλύτερου ηθοποιού για την τηλεοπτική ταινία "First and Last" και την άλλη για τον δεύτερο ρόλο για το "White Mischief".Στην ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: “Η οικογένειά του δεν έχει καμία σχέση με το θέατρο: “Με τη χαρακτηριστική του φωνή και την επιβλητική του παρουσία, ο Άκλαντ έδινε μια μοναδική ένταση και βαρύτητα στους ρόλους του. Θα τον θυμόμαστε ως έναν από τους πιο ταλαντούχους και αγαπημένους ηθοποιούς της Βρετανίας”.Ο Άκλαντ ήταν παντρεμένος με τη σύζυγό του Ρόζμαρι για 51 χρόνια πριν πεθάνει το 2002. Άφησε πίσω του τα επτά παιδιά του, τα 34 εγγόνια και τα 30 δισέγγονά του.