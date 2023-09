Οι φετινές Νύχτες Πρεμιέρας θα γράψουν ιστορία

Κλείσιμο

Ήταν Σεπτέμβριος του 1995 όταν το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας ιδρύθηκε από την Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών, με σκοπό να φωτίσει άγνωστες πτυχές του ποιοτικού ανεξάρτητου κινηματογράφου, και να αναδείξει τις καλύτερες από τις μεγάλες ταινίες της σεζόν. Το σχέδιο ήταν εξαρχής φιλόδοξο αλλά ακόμη και έτσι κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί την αλματώδη εξέλιξή του.Μέσα σε αυτά τα χρόνια χιλιάδες θεατές βρέθηκαν στις προβολές του παρακολουθώντας εκπληκτικές ταινίες, δεκάδες σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου παραβρέθηκαν στο Φεστιβάλ, ενώ μέσω των επιλογών του προγράμματός του αναδείχθηκαν μετέπειτα σπουδαίες φωνές του παγκόσμιου σινεμά, όπως οι σκηνοθέτες Πολ Τόμας Άντερσον, Σοφία Κόπολα, Τζέιμς Γκρέι, Πάολο Σορεντίνο, Ντάνι Μπόιλ και Σον Μπέικερ.Φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει εντυπωσιακά με την 29η έκδοσή του, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου, και η Nova είναι για δεύτερη χρονιά ο μεγάλος χορηγός του θεσμού που γράφει κινηματογραφική ιστορία. Άλλωστε η στήριξη της Nova στις εγχώριες κινηματογραφικές παραγωγές αποδεικνύεται έμπρακτα καθώς έχει ήδη φτάσει τις 120 ταινίες.Η έναρξη έγινε όχι με μία – όπως συνηθίζεται - αλλά με δυο ταινίες που έχουν κοινό άξονα τον παράφορο και ανέφικτο έρωτα. Η πρώτη είναι μια μικρού μήκους ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ "Strange Way of Life", ένα διαφορετικού τύπου γουέστερν με πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ίθαν Χοκ, οι οποίοι ενσαρκώνουν έναν καουμπόη και ένα σερίφη που αναπτύσσουν μεταξύ τους μια ρομαντική ιστορία. Σε μόλις 31 απολαυστικά λεπτά, ο αγαπημένος ισπανός δημιουργός φτιάχνει μια απολαυστική queer ταινία με την ερωτική ιστορία του Σίλβα και του Τζέικ σε μια μικρή πόλη της Άγριας Δύσης.

Η δεύτερη είναι το “Past Lives” της Σελίν Σονγκ, και την ιστορία μιας γυναίκας και ενός άνδρα που βρίσκονται ύστερα από δύο δεκαετίες, καταλαμβάνονται από έναν μεγάλο έρωτα αλλά η συνύπαρξή τους δεν είναι δυνατή καθώς ο καθένας έχει επιλέξει διαφορετικό μονοπάτι. Η ταινία αποτελεί μια άκρως συγκινητική και ρομαντική ελεγεία για το ρόλο της τύχης και των πιθανοτήτων στις ανθρώπινες ζωές, και σύμφωνα με τα προγνωστικά αναμένεται να διεκδικήσει τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Εντυπωσιακό πρόγραμμα

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα της φετινής διοργάνωσης του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, 16 ταινίες από όλο τον κόσμο πρόκειται να διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία Χρυσή Αθηνά, Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών, Βραβείο Σεναρίου και Βραβείο Κοινού Fischer.



Το φεστιβάλ που θα φιλοξενηθεί στις αίθουσες ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, ΙΝΤΕΑΛ, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΛΛΑΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, υπόσχεται βραδιές με ιστορίες για τον έρωτα και τη φιλία, την παιδική και την ενήλικη ζωή, και μια σειρά από επίκαιρα κοινωνικά θέματα. Ανάμεσα σε αυτές και οι πολυαναμενόμενες «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε, η «May December» του Τοντ Χέινς, «Τα ξερά χόρτα» του Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν, η «Priscilla» της Σοφία Κόπολα, ο «Διάδοχος» της Μαρία Άλτσε, και το «Μemory» του Μισέλ Φράνκο.

Ένα συναρπαστικό 12ήμερο

Στο Φεστιβάλ περιλαμβάνεται και το διαγωνιστικό τμήμα με 47 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, με έντονο κοινωνικό προβληματισμό, ξεχωριστές ερμηνείες, πειραματικές αφηγήσεις, και ευρηματικά animation. Υπάρχει επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον λονδρέζικο κινηματογράφο Scala που υπήρξε στέκι πολλών σινεφίλ, αλλά και μια σειρά προβολών μέσω των οποίων οι 29ες Νύχτες Πρεμιέρας συμμετέχουν στον παγκόσμιο εορτασμό των 100 χρόνων της Disney.



Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ με την Τελετή Λήξης και την Απονομή των Βραβείων των Διαγωνιστικών Τμημάτων του Φεστιβάλ και την πανελλήνια πρεμιέρα ενός από τα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς: της ταινίας «Το αγόρι και ο ερωδιός» (The boy and the heron), την ταινία που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή στο σινεμά του κορυφαίου δημιουργού κινουμένων σχεδίων, Χαγιάο Μιγιαζάκι.



Ένα συναρπαστικό 12ήμερο λοιπόν μόλις ξεκίνησε, με 3 Διαγωνιστικά Τμήματα, 150 ταινίες, πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, 35 καλεσμένους, 5 παράλληλες εκδηλώσεις και 8 πάρτι!

Ραντεβού στις αίθουσες!

Το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιείται από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2023 στις αίθουσες: ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, ΙΝΤΕΑΛ, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΛΛΑΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.