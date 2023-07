Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων: Επιστρέφει με καταξιωμένους μουσικούς και διευρυμένο πρόγραμμα

Κλείσιμο

Διευρυμένο, τόσο ως προς τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες όσο και ως προς τις μουσικές κατευθύνσεις του επιστρέφει, για 8η χρονιά φέτος τοτο οποίο θα διεξαχθεί. Το φετινό πρόγραμμα μάλιστα, το οποίο φέρει την υπογραφή του ιδρυτή της διοργάνωσης, μαέστρου και πιανίστα, Κορνήλιου Μιχαηλίδη, επιχειρεί να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερους ακροατές, φλερτάροντας με την τζαζ, την ροκ κι άλλα είδη μουσικής, επεκτείνοντας το ρεπερτόριο από την εποχή του μπαρόκ μέχρι σήμερα.Σε μία εποχή που στιγματίζεται από αβεβαιότητα και ραγδαίες αλλαγές που προκύπτουν μέσα από τις αλλεπάλληλες διεθνείς αναταραχές, τις εντεινόμενες φυσικές καταστροφές, τις οικονομικές και ανθρωπιστικές κρίσεις, αλλά και την εκθετική εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, το Φεστιβάλ αποσκοπεί μέσω της θεματικής του, να επαναφέρει την πολιτιστική δημιουργία και τις αξίες της στο επίκεντρο, γεφυρώνοντας κενά και συγκλίνοντας στον κοινό τόπο της μουσικής που υπερβαίνει γλωσσικά, φυλετικά και χρονικά όρια.Η 8η διοργάνωση του Φεστιβάλ φιλοξενεί πέντε μοναδικέςπου θα φιλοξενηθούν στην Οικία Μιχαηλίδου, στο Άνω Κουφονήσι, με δεκαεπτά σπουδαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων οι Liya Petrova (βιολί), David Lively (πιάνο), Jess Gillam (σαξόφωνο), Avi Avital (μαντολίνο), Σίμος Παπάνας (βιολί), Αντώνης Σουσάμογλου (βιολί), Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο), Τίμος Πέτριν (βιολοντσέλο), Τάσος Πάππας (πιάνο), Χρίστος Παπαγεωργίου (πιάνο), κι άλλες εξέχουσες καλλιτεχνικές προσωπικότητες, διακεκριμένες για τη μουσικότητά τους.Πιστό στον μουσικοπαιδωγικό του χαρακτήρα, το Φεστιβάλ συνεχίζει το πρόγραμμα μουσικής εκπαίδευσης στο νησί, μετά από μία χρονιά συνεχόμενης δραστηριότητας στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης των παιδιών του νησιού, μέσω του πιλοτικού προγράμματος εκμάθησης μουσικών οργάνων που διοργάνωσε κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, με την ευγενική υποστήριξη των ιδρυμάτων Qualco και Virginia Wellington Cabot. Έτσι τα παιδιά απέκτησαν φέτος για πρώτη φορά πρόσβαση σε δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλία μουσικού οργάνου με υποτροφία, ενώ τους παρήχθησαν δωρεάν μουσικά όργανα και εξοπλισμός, θέτοντας έτσι τις απαραίτητες βάσεις για μια συστηματική μουσική εκπαίδευση.Το φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ενώ παράλληλα απολαμβάνει συνεχώς μεγαλύτερης υποστήριξης, τόσο από κοινωφελή ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και η ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, όσο και από επιχειρήσεις και ιδιώτες σε Πανελλαδικό επίπεδο.“A path into Romanticism”Έχοντας επαινεθεί από το διεθνή τύπο για την «αβίαστη δεξιοτεχνία» της (The Strad), την «εξαιρετική τονική ποικιλία» (Gramophone) και έναν «πανέμορφο ήχο - ώριμο και μελωδικό» που φραζάρει με μεγαλειώδες εύρος» (The Times), η νικήτρια του α’ βραβείου στο Διεθνή Διαγωνισμού Βιολιού Carls Nielsen της Δανίας (2016), Βουλγάρα βιολονίστα Liya Petrova συμπράττει επί σκηνής με τον Γαλλοαμερικανό πιανίστα David Lively, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη βαθιά συνυφασμένο με την καλλιτεχνική κληρονομιά της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, που τον καθιστούν εκλεκτό ερμηνευτή για τη μουσική και των δύο χωρών. Οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές θα μας ταξιδέψουν στα μονοπάτια του Γερμανικού ρομαντισμού μέσα από τις διαφορετικές πτυχές κι εκφάνσεις του, ξεκινώντας από την αρχή της διαδρομής που χάραξε ο Μότσαρτ και φθάνοντας στο απόλυτο απόγειο της ρομαντικής έκφρασης που ανέδειξε ο Ρίχαρντ Στράους.Βιολί: Liya Petrova | Πιάνο: David Lively“The Versatile Saxophone”Μία μοναδική συναυλία με την πολυβραβευμένη Βρετανή σαξοφωνίστα, ραδιοφωνική παραγωγό του BBC και τηλεοπτική παρουσιάστρια Jess Gillam, που υπόσχεται με το μεταδοτικό ενθουσιασμό της και το πάθος της για την κλασική και μη μουσική να κατακλύσει με ενθουσιασμό το κοινό, όπως κάνει με κάθε της εμφάνιση. Η Jess Gillam και οι δύο περιζήτητοι κι ενθουσιώδεις συνεργάτες της, ο μπασίστας Sam Becker και ο πιανίστας Leif Kaner-Lidström, θα ερμηνεύσουν ένα πρόγραμμα ευρέος φάσματος από το μπαρόκ μέχρι την ροκ μουσική, εμπνευσμένο από το τραγούδι και τον χορό, που στόχο έχει να αναδείξει την ευελιξία και τον δυναμισμό του σαξοφώνου.Σαξόφωνο: Jess Gillam |Πιάνο: Leif Kaner-Lidström | Κοντραμπάσο: Sam Becker“4 Centuries of Mandolin”