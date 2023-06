Το 15o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Psarokokalo επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα

Κλείσιμο

Το διεθνές φεστιβάλεπιστρέφει για, με μερικές από τις σπουδαιότερες ταινίες του είδους από την παγκόσμια παραγωγή.Πιστό στον δρόμο που έχει χαράξει μέχρι σήμερα, διεξάγεται φέτος από τιςσε ένα από τα πιο παρθένα και όμορφα τμήματα της ακτογραμμής της δυτικής Πελοποννήσου όπου βρίσκεται το Dexamenes Seaside Hotel, ένα μεταπολεμικό οινοποιείο στην Κουρούτα, που μετατράπηκε σε παραθαλάσσια πλατφόρμα πολιτισμού και φιλοξενίας.Στο φεστιβάλ συμμετέχουν(µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ και animation) από 34 χώρες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν συμμετάσχει και διακριθεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, όπως των Καννών, της Βενετίας, του Βερολίνου, του Σάντανς, του Βανκούβερ κ.ά., και προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ ήταν και παραμένει η. Μια ανοιχτή, ανεξάρτητη ματιά στην διεθνή κινηματογραφία που περισσότερο αναζητά τα νέα ρεύματα παρά τα ακολουθεί. Δίνει έμφαση σε ταινίες μυθοπλασίας και προβάλλει σε ξεχωριστά τμήματα ντοκιμαντέρ και κινούμενα σχέδια. Προβάλλει νέα ταλέντα που οι παραγωγές τους κάνουν πρεμιέρα στην Ελλάδα και ξεκινούν το ταξίδι τους για τα μεγαλύτερα παγκόσμια φεστιβάλ καθώς και ταινίες που έχουν συμμετοχές ή και έχουν αποσπάσει διακρίσεις στα μεγαλύτερα παγκόσμια φεστιβάλ (Καννών, Sundance, Rotterdam, Toronto κ.ά.).Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος είναι Ευρωπαϊκές παραγωγές διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα χώρες με υψηλή κινηματογραφική παραγωγή και σε χώρες με χαμηλή κινηματογραφική παραγωγή. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από διακεκριμένες ταινίες από Αμερική – Καναδά – Κίνα – Βιετνάμ – Χονγκ Κονγκ – Κονγκό κ.ά.H ταινία “The Rite” του παγκοσμίου φήμης ηθοποιού Niels Schneider στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, όπου σκηνοθετεί την γνώριμη στο Ελληνικό κοινό Εfira Virginie.H νέα ταινία του Ισραηλινού σεναριογράφου και σκηνοθέτη Nadav Lapid “La Première”.H ταινία μυθοπλασίας “The Hand Over” σε σκηνοθεσία Pedro Díaz, υποψήφια για Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας στα 37α Βραβεία Goya / Academia de Cine.H κωμική ταινία μυθοπλασίας “Women Visiting a City”, σε σκηνοθεσία Enrique Buleo, που είναι υποψήφια European Film Awards 2023.Το ποιητικό “I Can See The Sun but I Can’t Feel It Yet” σε σκηνοθεσία του ακτιβιστή – queer καλλιτέχνη και drag performer απο το Ανατολικό Λονδίνο Joseph Wilson, που μας συστήνει η Marina Abramović: «Το έργο του εξερευνά αφηγήσεις LGBTQ+, αντλώντας έμπνευση από τις δικές του εμπειρίες, καθώς και τεκμηριώνοντας τους ανθρώπους και τα μέρη γύρω του, ενισχύοντας τις φωνές τους και γιορτάζοντας τις ιστορίες τους μέσα από την τέχνη του».