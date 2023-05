Demi Kaia: Η εικαστικός μετατρέπει το σπίτι της σε γκαλερί

Τον περασμένο Απρίλιο, στο Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού, η Demi Kaia έκανε μία πρώτη παρουσίαση ενός διαφορετικού τμήματος του έργου της, το διαρκές project Βιβλιόπτερα ή η Βιβλιοθήκη των Επιθυμιών, που ξεκίνησε από τις αρχές της καλλιτεχνικής πρακτικής της. Η έκθεση, σε επιμέλεια της Εφης Φαλίδα, περιλάμβανε περισσότερα από 60 βιβλία από τη συλλογή των προσωπικών της αναγνωσμάτων, από τις φοιτητικές της σημειώσεις, μέχρι βιβλία που διάβασε και ζωγράφισε πάνω τους λίγες ημέρες πριν από την έκθεση.H Demi Kaia γεννήθηκε στη Λάρισα και αποφοίτησε με Degree of Bachelor of Arts από το La Verne University of California και έχει κάνει εννέα ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Πέμπτη 8 Ιουνίου, 17.30-21.30Σάββατο 10 Ιουνίου, 12.00-18.00Τρίτη 13 Ιουνίου, 17.30-21.30Πέμπτη 15 Ιουνίου, 17.30-21.30Και κατόπιν ραντεβού έως το Σάββατο 8 Ιουλίου.