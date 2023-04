Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει για την Πρωτομαγιά

Για ενήλικες και παιδιά 8 ετών και άνω. Για συμμετοχή παιδιών κάτω των 15 ετών, είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενήλικα.Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & ΠρόοδοςΔραστηριότητες για παιδιά11.00-15.00, Park KioskΤα πρόσωπα μικρών και μεγάλων γεμίζουν με χρώματα και ευφάνταστα σχέδια στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος!Δράση ανοιχτής ροής, ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας.Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Moutzoures: Ο μαγικός κήπος της κυρίας Κουσάμα11.00-15.00, ΠευκώναςΜε αφορμή τις σειρές γλυπτών της Γιαγιόι Κουσάμα Flowers that bloom tomorrow/ Flowers that bloom at midnight δημιουργούμε φανταστικούς τρισδιάστατους κήπους μέσα στους οποίους μεγαλώνουν τα πολύχρωμα φυτά polka με το πιτσιλωτό φύλλωμά τους.Έως 20 συμμετοχές (10 παιδιά και 10 συνοδοί) ανά slot. Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότηταςΣχεδιασμός-υλοποίηση: Μιχαλίτσα Κοζακοπούλου, εικαστικός-παιδαγωγόςΥποστήριξη εργαστηρίου: Ντορίνα Φουντουλάκη, εικαστικός-κεραμίστριαΜια συμμετοχική παρέλαση με εκατομμύρια σαπουνόφουσκες! Χαρά, όνειρο, χαμόγελα και αμέτρητες στιγμές ανεμελιάς ζωντανεύουν μέσα από μια μετακινούμενη παρέλαση με σαπουνόφουσκες.Σχεδιασμός-Υλοποίηση: La Petite Marguerite