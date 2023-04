Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Πρεμιέρα για την ταινία «Memoir of a Veering Storm» στην ψηφιακή πλατφόρμα της

Κλείσιμο

Ένα 15χρονο κορίτσι έρχεται αντιμέτωπο με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Οι σχέσεις της με την οικογένειά της δεν τής επιτρέπει να μοιραστεί μαζί της το σοβαρό αυτό θέμα για τη ζωή της και αποφασίζει να χειριστεί εντελώς μόνη της. Τί συνέπειες θα έχει αυτό το γεγονός στην ψυχολογία και το μέλλον της;Αυτές είναι, μέσα σε λίγες γραμμές, η ιστορία που διηγείται ητης, με τίτλο «», που θα κάνει την ελληνικήτης αποκλειστικά στο στην ψηφιακή πλατφόρμα της, την Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου, στις 21.00.Η Άννα συνοδεύεται στο σχολείο από τη μητέρα της ένα πρωινό, λίγο προτού ξεσπάσει ένας κυκλώνας πάνω από την πόλη. Το κορίτσι το σκάει από το σχολείο και, με τη βοήθεια του φίλου της, βρίσκονται σ’ ένα νοσοκομείο. Εκεί η Άννα θα αντιμετωπίσει το γεγονός που θα την οδηγήσει από την εφηβική στην ενήλικη ζωή της.Η Σοφία Γεωργοβασίλη αναφέρει για την ταινία: «Ξεκίνησα να γράφω τις “Αναμνήσεις (μιας) εφηβικής καταιγίδας” μετά τη διήγηση ενός φίλου, ο οποίος στα 15 του είχε ένα «ατύχημα» με το συνομήλικο κορίτσι του. Μου περιέγραψε τον τρόπο που, ως έφηβοι, χειρίστηκαν την κατάσταση. Με άγγιξε το ίδιο το περιστατικό και μου καρφώθηκαν στο μυαλό οι κινηματογραφικές δυνατότητες της κυκλικής αυτής αφήγησης. Έτσι, ξεκίνησα το ίδιο βράδυ το σενάριο, για να ολοκληρωθεί τέσσερα χρόνια μετά.Στην ταινία, η μητέρα οδηγεί το πρωί στο σχολείο ένα έφηβο κορίτσι, για να παραλάβει, λίγες ώρες αργότερα, μια γυναίκα. Η απόσταση που χωρίζει αυτές τις οχτώ σχολικές ώρες γίνεται η μεγαλύτερη απ’ όλες: έλλειψη κατανόησης και επικοινωνίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Ακόμα και τώρα, μετά από μια σύντομη έρευνα που έκανα σε έφηβα άτομα, [μου είπαν ότι] θα το επικοινωνούσαν δύσκολα στους γονείς τους. Μου εκμυστηρεύτηκαν πως θα προτιμούσαν να γίνει χωρίς να το μάθουν οι γονείς τους. Παράλληλα με την περίοδο που έγραφα το σενάριο ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες των γυναικών, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στην Αργεντινή και, όπως φαίνεται, στην Ελλάδα, για το αναφαίρετο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός μας, γεγονός που ενίσχυσε την πρόθεσή μου να ολοκληρώσω την ταινία.Στόχος της ταινίας, ωστόσο, δεν είναι να σταθεί στον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει μια τέτοια ιστορία. Παρ’ όλο που εξακολουθεί να είναι ένα θέμα ταμπού και συνεχίζουν να κινδυνεύουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας από μεσαιωνικές φωνές. Ήθελα το «Memoir of a Veering Storm» να μείνει πιστό στο είδος του και να παρατηρήσει και να απεικονίσει τις συνέπειες που έχει ένα τέτοιο γεγονός στην ψυχολογία ενός νέου κοριτσιού που αποφασίζει να το αντιμετωπίσει μόνο του. Μια μέρα που ένας μεσογειακός κυκλώνας απειλεί να ξεσπάσει πάνω από τη χώρα».Στην ταινία παίζουν οι ηθοποιοί Δάφνη Πηλ, Κωνσταντίνος Σιδέρης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Μαρία Καλλιμάνη, Νίκος Χατζόπουλος, Έλενα Μεγγρέλη και Γιώργος Βουρδαμής.Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία κέρδισε τις εντυπώσεις στην επίσημη πρεμιέρα της, στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου 2022 (Berlinale), στο διαγωνιστικό τμήμα Generation, ενώ φιλοξενείται στο Screening Room της ψηφιακής έκδοσης του περιοδικού The New Yorker, δίπλα σε ανερχόμενες ταινίες μικρού μήκους από όλον τον κόσμο.Η Σοφία Γεωργοβασίλη, είναι σκηνοθέτιδα και ηθοποιός. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ARTWORKS 2020, στο τμήμα της κινούμενης εικόνας. Το 2018 πήρε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο φεστιβάλ της Δράμας για τη μικρού μήκους της Προετοιμασία. Η τελευταία μικρού μήκους ταινία της Memoir of a veering storm, γυρισμένη σε film 16mm, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στην 72η Berlinale, 2022, στο τμήμα Generation 14plus και από τότε ταξιδεύει σε πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό, έχοντας κερδίσει πάνω από 10 βραβεία. Αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε στάδιο προπραγωγής της πρώτης μεγάλου μήκους της με τίτλο «Mignon” η οποία, μεταξύ άλλων, επιλέχθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίου Torino ScriptLab 2018, βραβεύτηκε με το ARTEKino International Prize στο Φεστιβάλ του Sarajevo, 2019 και με το development grant.