Disney: Το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της - Δείτε το εορταστικό βίντεο

Με την κυκλοφορία ενός εντυπωσιακού, που περιλαμβάνει τις πιο δυνατές στιγμές της ιστορίας της, ξεκινούν, επισήμως, οι παγκόσμιοιγια τατης Disney . Μεγάλες πρεμιέρες, αφιερώματα, εκδηλώσεις και εκθέσεις περιέχει, μεταξύ άλλων, το ετήσιο εορταστικό πρόγραμμα της εταιρείας που έχει χαρίσει, επί έναν αιώνα μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας, χαράς και ξεγνοιασιάς, σε μικρούς και μεγάλους.Το πρώτο επετειακό βίντεο με τίτλο «Disney100 – Μια Ξεχωριστή Ματιά» περιλαμβάνει σκηνές από εμβληματικές ταινίες, σειρές, σκηνικές παραγωγές, θεματικά πάρκα και θαυμαστές της Disney. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει μια συλλογή εμπνευσμένων λέξεων από τον Walt Disney, στοχεύοντας να αναβιώσει τις κοινές αναμνήσεις και τη νοσταλγία, που η Disney έχει δημιουργήσει στις καρδιές του κοινού σε όλο τον κόσμο.«Καθώς γιορτάζουμε την ιστορική 100η επέτειό μας, είναι εντυπωσιακό να ανατρέχουμε στην κληρονομιά του Walt Disney και στην αδιάκοπη επιδίωξή του για τελειότητα, που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν την εταιρεία και σήμερα. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στις γενιές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που αποτελούν ένα τόσο ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας μας και που ενσωμάτωσαν τις ιστορίες και τους χαρακτήρες μας στη ζωή τους τον περασμένο αιώνα», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger και προσθέτει: «Το Disney100 αντιπροσωπεύει μια γιορτή όλων των θαυμαστών και των οικογενειών μας. Όπως επίσης των αφηγητών και των δημιουργικών οραματιστών μας, των οποίων τα ταλέντα και η φαντασία έχουν δημιουργήσει τις μαγικές στιγμές που κάνουν τη Disney μια διαχρονική αξία της παγκόσμιας κουλτούρας».Επιπλέον, την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου,η τελευταία ταινία των, «Ant Man και Wasp: Κβαντομανία». Στη συνέχεια, στις 18 Φεβρουαρίου, η«Disney100: The Exhibition» θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο The Franklin Institute στη Φιλαδέλφεια, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε μια έκθεση που θα ζωντανέψει τις ιστορίες της Disney μέσω καινοτομίας και καθηλωτικής τεχνολογίας. Τα Walt Disney Archives ανοίγουν το θησαυροφυλάκιο τους, παρουσιάζοντας περισσότερα από 250 από τα «Crown Jewels» - σπάνια αυθεντικά έργα τέχνης, αντικείμενα, κοστούμια, σκηνικά, οχήματα έλξης θεματικών πάρκων και πολλά άλλα. Η έκθεση θα κάνει επίσης στάσεις στην Ευρώπη ξεκινώντας από το Μόναχο της Γερμανίας, τον Απρίλιο του 2023.Παράλληλα, το παγκόσμιο κοινό μπορεί να απολαύσει μια εκπληκτική σειρά από κινηματογραφικές κυκλοφορίες από τα διάσημα στούντιο, όπως η Disney, η Pixar, η Marvel Studios, η Lucasfilm και άλλα, που θα κυκλοφορήσουν μέσα στη χρονιά. «Η Μικρή Γοργόνα» και «οι Φύλακες του Γαλαξία 3» έρχονται τον Μάιο ενώ τα «Στο Στοιχείο τους», «ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπτωμένου», «The Marvels» και «Στοιχειωμένο Αρχοντικό» το καλοκαίρι. Οι τόσο αγαπημένοι χαρακτήρες όσο και οι νέες ιστορίες θα ζωντανέψουν όλοι στη μεγάλη οθόνη.Στη συνέχεια, στις 21 Νοεμβρίου 2023, τα Walt Disney Animation Studios θα κυκλοφορήσουν στους κινηματογράφους το «Η Ευχή», μια πρωτότυπη μιούζικαλ ταινία κινουμένων σχεδίων.Ήδη, ταέχουν ξεκινήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις ενθουσιάζοντας τους επισκέπτες. Στις 27 Ιανουαρίου, το Disneyland Resort παρουσίασε το νέο αξιοθέατο του Mickey & Minnie's Runaway Railway, δύο νέα νυχτερινά θεάματα: «World of Color – One» στο Disney California Adventure και «Wondrous Journeys» στο πάρκο Disneyland και ολοκαίνουργιες προτάσεις ψυχαγωγίας, τρόφιμων και ποτών και προσφορές εμπορευμάτων με θέμα το Disney100. Τα πάρκα της Disney σε όλο τον κόσμο θα έχουν επίσης εκπλήξεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για να γιορτάσουν αυτό το σημαντικό ορόσημο.Στο μεταξύ, η Disney θα προσφέρει στους μεγαλύτερους θαυμαστές της μία σειρά από αποκλειστικές εκδηλώσεις, sneak previews και τον Σεπτέμβριο θα δώσει την ευκαιρία στα μέλη του επίσημου fan club της να απολαύσουν έναν θεματικό Disney100 προορισμό.