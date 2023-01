Μουσική, σεξ και γυναικείες υποθέσεις

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Διαθέσιμο On demand. Κατάλληλο μόνο για ενηλίκουςΟ αγώνας των γυναικών για ισότητα και σεβασμό ξεκίνησε πολύ πριν το rock n’ roll μπει στο προσκήνιο, αλλά οι μάχες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Οι γυναίκες μουσικοί συχνά παραγκωνίζονται, αντικειμενοποιούνται και απορρίπτονται. Η σειρά ντοκιμαντέρ Women Who Rock προσπαθεί να διορθώσει τις αδικίες στηρίζοντας τις κυρίες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της μουσικής μας κουλτούρας, από την αυγή της ηχογράφησης μέχρι σήμερα.Γυναίκες πρωτοπόροι στη μουσική, γυναίκες που ροκάρουν και ρισκάρουν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, γυναίκες που αναστατώνουν συναυλίες και δημιουργούν το πιο ροκ κλίμα. Αυτό είναι το «Women Who Rock», η σειρά ντοκιμαντέρ 4 επεισοδίων που θα ηλεκτρίσει τον Ιανουάριο στο Vodafone TV!Διαθέσιμο On demandTο Vodafone TV είναι η μοναδική υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα που διαθέτει πρόσβαση στο περιεχόμενο του Disney+ αλλά και στο αποκλειστικό περιεχόμενο της HBO σε ένα μέρος.Τα διαθέσιμα πακέτα της υπηρεσίας μπορούν να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας με περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου, 45+ δημοφιλή διεθνή κανάλια με κλασικές και νέες εκπομπές, τον καλύτερο κατάλογο παιδικών προγραμμάτων και καναλιών για όλες τις ηλικίες, αποκλειστικό περιεχόμενο και όλες τις μεγάλες πρεμιέρες της HBΟ και του Disney+, που ανανεώνεται κάθε μήνα!Μάθε περισσότερα εδώ