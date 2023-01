Κώστας Ευαγγελάτος: Πενήντα χρόνια στο πολιτιστικό δημιουργικό μετερίζι

Κλείσιμο

Ο Κώστας Ευαγγελάτος γεννήθηκε 12 Νοεμβρίου 1957 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Σπουδές: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. / Εικαστικά - θεωρία σύγχρονης τέχνης. University The New School for Social Research, New York. Καθηγητές: Allen David, Pearl Ehrlich. / Δημιουργική γραφή. S.U.N.Y. Καθηγητής: A. Poulin, Jr, John Logan, Louis Simpson.Κυριότερες Ατομικές εκθέσεις Εσωτερικού: Gallery of the Hellenic American Union, Αθήνα 1981,1986. / French Institute of Athens, Καλαμάτα 1983. / Gallery DADA, Αθήνα 1985, 1987, 1989. / Gallery “F”, Αθήνα 1990. / Art Studio “EST”, 1994, 1995 και 2004-2022. / Αίθουσα Τέχνης «Ερμούπολη», Σύρος 1995. / Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας 1999, 2010. / Artower Agora, Αθήνα 2000. / Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος», Αργοστόλι 2000. / Σύγχρονη Πινακοθήκη Villa Ροδόπη, Αργοστόλι 2001-2022. / Δημοτική Πινακοθήκη Ιθάκης, Βαθύ 2004. / Χώρος Τέχνης «Αιγόκερως», Αθήνα 2006. / Down Town Art Gallery Shop, Αθήνα 2007. / Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας, 2010. / Μνημείο Λουτρά «Παράδεισος» Bey Hamam, Θεσσαλονίκη 2010. / Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Δήμος Θεσσαλονίκης 2013. / Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Δήμος Πειραιά 2016, 2017, 2019. / Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, Αθήνα 2016-17 και 2018. (Αναδρομικές) / Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, 2022.Εξωτερικού: Writers and books, Rochester, Νέα Υόρκη 1984. / Fordham University at Lincoln Center, Νέα Υόρκη 1985. /«Les Fontaines» Centre Culturele, Chantilly, Γαλλία 1988. / Gallery “Opus”, Λευκωσία, 1996. / La Maison de la Grece, Παρίσι 2008, 2010. / School of Physics and Astronomy-University of LEEDS, U.K., 2017, 2021. / Espace Jano, Le Centre de Sevres, Παρίσι 2007, 2008, 2012 και 2017 (Αναδρομική).Κυριότερες Ομαδικές εκθέσεις Εσωτερικού: Gallery DADA, Αθήνα 1986-1993. / Αίθουσες Τέχνης «Επίπεδα» 1993. / Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας με το Art Studio “EST”, Αθήνα 1993, 1996, 2000. / Χώρος Τέχνης Vicky Drakos, Κολούμπια, Ν. Ιωνία 1992. / Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Γλυπτική με το ΕΕΤΕ, 2017-2022 / Πολεμικό Μουσείο Αθηνών «Δρόμος Ολυμπιακής Εκεχειρίας», 2016-2022 / Art Thessaloniki, Melkart Gallery Paris, Θεσσαλονίκη 2016. / Art Athina, Melkart Gallery Paris, Αθήνα 2017.Εξωτερικού: Palais Hirsch, Schwentzingen, Γερμανία 1998, College Jaques-Cartie-Chauny, Παρίσι 2000. / Μουσείον της Πόλεως της Μόσχας (MOCKBA), 2007. / Akademie Der Kunste, Βερολίνο 2013. / Espace Peugeot, Melkart Gallery, Παρίσι 2016. / Loc Art Paris, Galerie Au fil du Canal, Παρίσι 2018-19.Διακρίσεις-Δραστηριότητες: Έπαινoς εικαστικής καινοτομίας στις διεθνείς εκθέσεις «Winterschool» στη Γλασκώβη, Σκωτία 1994, «European Echoes » στο Γκέτενμποργκ, Σουηδία 1997 και «Paralimpics” στη Βαρκελώνη 1998. Βραβείο της Ευρωπαικής Εταιρίας Επιστημόνων-Καλλιτεχνών, Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, Αθήνα 2014. Από το 1976 μέχρι σήμερα έχει λάβει τιμητικούς επαίνους και εύφημες μνείες για την πολιτιστική δράση του από Επτανησιακούς, καλλιτεχνικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και λογοτεχνικούς συλλόγους και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων Λογοτεχνών-μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρίας Ελλάδος, του Κέντρου Μελετών Ιονίου κ.α. Παράλληλες δραστηριότητες: θεωρία αισθητικής της Τέχνης, Ποίηση (Έχουν εκδοθεί 15 ποιητικές συλλογές του στην Ελληνική, 1 στην Αγγλική και 2 στην Γαλλική γλώσσα από το 1975 μέχρι το 2021), Performance , Γλυπτική, Φωτογραφία, Σκηνογραφία, Χαρακτική, Ψηφιακές εικόνες, Εικαστικά περιβάλλοντα (Στην Ελλάδα και το εξωτερικό).Το 1986 έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής της Gallery DADA στην Αθήνα και το 1990 ίδρυσε την πρωτοποριακή ομάδα σύγχρονης τέχνης Art studio EST. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Έφορος δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου των Φίλων του Κοργιαλένειου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αργοστολίου. Από το 2001 λειτουργεί στον άνω όροφο και τον κήπο της πατρικής του οικίας στο Αργοστόλι η Σύγχρονη Πινακοθήκη Villa Ροδόπη, στην οποία διοργανώνει ετήσια ατομικές του εκθέσεις και ομαδικές παρουσιάσεις Ελλήνων και ξένων δημιουργών με έργα της μόνιμης συλλογής καθώς και πολιτιστικά δρώμενα λόγου και τέχνης.Έχουν εκδοθεί λευκώματα τέχνης με αισθητικές κρίσεις του, εικαστικά Ημερολόγια, ποιητικά βιβλία, λιθογραφίες και έχει εικονογραφήσει με σχέδια πολλές λογοτεχνικές εκδόσεις. Άρθρα του δημοσιεύονται σε έντυπες και ηλεκτρονικές εφημερίδες, ενώ δοκίμια του για θέματα τέχνης έχουν συμπεριληφθεί σε επιστημονικές συλλογικές εκδόσεις. Έργα του ανήκουν σε σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές διεθνώς. Στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι, που έχει προσφέρει εικαστικές συνθέσεις του και έχει δώσει εποπτικές διαλέξεις, έχει ονομαστεί "Κώστα Ευαγγελάτου" τιμητικά Αίθουσα διδασκαλίας.(Φωτογραφίες από το Αρχείο Fototanism)