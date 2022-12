Από τους «The Sopranos» στο «Game of Thrones»

Sex and the City

Sponsored ContentΌταν το 1998 εισέβαλε στη ζωή μας το «Sex and the City», αγαπήσαμε μέχρι μανίας τις τέσσερεις γυναίκες που ζούσαν στη Νέα Υόρκη και αναζητούσαν τον έρωτα με όλους τους τρόπους. Λίγο αργότερα, το 1999 και μέχρι το 2007, μάς καθήλωσε το «The Sopranos», η πιο καλογραμμένη σειρά όλων των εποχών σύμφωνα με το Σωματείο Αμερικάνων Σεναριογράφων, που διηγείται την ιστορία μιας μαφιόζικης οικογένειας, στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ. Το 2002 ακολούθησε το «Τhe Wire» μια τις συναρπαστικότερες δραματικές σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης, που απεικονίζει τις σκοτεινότερες πτυχές της πόλης της Βαλτιμόρης.Και μετά το «Angels in America», το «True Blood», το «Game of Thrones», το «True Detective», το «Chernobyl», το «Euphoria», όλες οι σειρές που αποτελούν εμβληματικές στιγμές της τηλεόρασης και μέρος της συλλογικής κουλτούρας του καιρού μας. Αυτό που τις συνδέει όλες είναι το δίκτυο HBO που φέτος γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Ήταν Νοέμβριος του 1972 όταν εγκαινιάστηκε με σλόγκαν «This is HBO, the Home Box Office», κάνοντας αναφορά στο κινηματογραφικό box office, που εκείνη την δεκαετία συγκέντρωνε εκατομμύρια θεατών στα ταμεία.Ήταν το πρώτο καλωδιακό κανάλι που έδινε την ευκαιρία στους συνδρομητές του να βλέπουν υψηλής ευκρίνειας εικόνα μέσω δορυφόρου και το πρώτο που τις επόμενες δεκαετίας επένδυσε σε πρωτότυπες πανάκριβες παραγωγές.Η ελευθερία στη δημιουργία ήταν το κομβικό σημείο που διαφοροποιούσε τις τηλεοπτικές σειρές του. Από το ξεκίνημά του διαμόρφωσε μια καινούργια τηλεοπτική γλώσσα, όπου είχε θέση το γυμνό, ο γυναικείες διεκδικήσεις, η μαφία και τα δικαιώματα των γκέι. Ταυτόχρονα, από τα πρώτα του χρόνια επένδυσε και στην κωμωδία εγκαινιάζοντας το Comedy Channel, με αρκετούς stand up comedians να κάνουν εκεί τα πρώτα τους βήματα, όπως ο John Stewart ή o Larry Sanders, ενώ το «South Park» και το «Curb Your Enthusiasm» στη συνείδηση του κοινού έμειναν ως οι πιο ανορθόδοξες κωμικές σειρές που ανέδειξε ποτέ η αμερικανική τηλεόραση.