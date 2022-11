Οι πρωταγωνιστές των μεγάλων γεγονότων σε πρώτο πρόσωπο

Κλείσιμο

Προσωπικές ιστορίες, συλλογικές μνήμες, αφηγήσεις που συγκλονίζουν, μυστικά που έμεινα για χρόνια κλεισμένα πίσω από κλειστές πόρτες, είναι αυτά που περιλαμβάνει το αφιέρωμα σε «Α΄ Ενικό» που φέρνει κοντά μας τον Νοέμβριο το Vodafone TV . Η πολιτική, η μουσική, η ενδοοικογενειακή βία, η κακοποίηση είναι μερικά μόνο από τα θέματα που καλύπτουν τα ντοκιμαντέρ που μάς μιλούν σε πρώτο πρόσωπο.Η λίστα είναι μεγάλη και ενδιαφέρουσα: το συγκινητικό Mama's Boy, η κακοποίηση της Evan Rachel Wood από τον Marilyn Manson στο Phoenix Rising, η επιδημία του κορονοιου στο The Coronation, η ζωή του Tony Hawk, οι περιπέτειες ενός μεγάλου κωμικού στο George Carlin's American Dream, αλλά και τα πολύ ενδιαφέροντα Endangered, How to John Wilson, And Just Like That: the Documentary, Obama: In Pursuit of a More Perfect Union, Allen v. Farrow, και Real Time with Bill Maher.Ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναρίου για το "Milk", Dustin Lance Black αφηγείται την ζωή του από την παιδική του ηλικία, τα πρώτα σκιρτήματα, την σεξουαλική του ταυτότητα, τον γάμο του, τα εύκολα και τα δύσκολα σε ένα από τα πιο συγκινητικά ντοκιμαντέρ της πρόσφατης μνήμης.Διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TVΤο πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ για τα πάθη και τα έργα της Evan Rachel Wood -που έκανε πρεμιέρα στο πρόσφατο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance -, ακολουθεί τις αφηγήσεις της για την κακοποιητική σχέση της με τον Marilyn Manson, των εμπειριών της ως ανήλικη ηθοποιός, του γάμου και της σχέσης της με το οκτάχρονο γιο της, της καριέρας της και της νέας της ζωής.Η δημοσιοποίηση της ιστορίας ξεκίνησε από μια ανάρτησή της στα social media, όπου ανέφερε ότι το όνομα του κακοποιητή της είναι Μπράιαν Γουόρνερ ή, όπως είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο, Μέριλιν Μάνσον. Ότι την προσέγγισε στην εφηβεία της, την κακοποιούσε με τρομακτικό τρόπο για χρόνια, της έκανε πλύση εγκεφάλου και τη χειραγωγούσε, με συνέπεια εκείνη να ζει μέσα στον φόβο. Τον αποκάλεσε επικίνδυνο ενώ ταυτόχρονα κατήγγειλε τις βιομηχανίες που του επέτρεψαν να έχει αυτή τη συμπεριφορά.