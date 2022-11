Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Βγαίνει για μουσική περιήγηση στους δρόμους της Κυψέλης

Κλείσιμο

Για μία ακόμη φορά, τοτης Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να χαράζει ηχητικά μονοπάτια και να προτείνει νέες συνθήκες ακρόασης. Στις 12 Νοεμβρίου, το Movement Radio και το(SGYF, Φόρουμ Συριακής και Ελληνικής Νεολαίας) φτιάχνουν έναν δικό τους χάρτη και μας καλούν να περιπλανηθούμε στην, στη Φωκίωνος Νέγρη, στην Πατησίων και στην πλατεία Αγ. Γεωργίου, σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους με επίκεντρο τη μουσική με το Mediterranean Futures: On the Move.Τοποθετούν την περιοχή της Μεσογείου, ως μικρογραφία, σε μια περιοχή της Αθήνας και μας προσκαλούν να ταξιδέψουμε με μοναδικό μας εφόδιο το όραμα του κοινού μέλλοντος των λαών της Μεσογείου. Επικεντρώνονται στην ιδέα της ελεύθερης μετακίνησης ανθρώπων και ιδεών μέσα από τις κοινές αφηγήσεις, τις κοινές ιστορίες και τους ήχους της περιοχής, σχεδιάζοντας διαδρομές μέσα στην Κυψέλη και αναδεικνύοντας τον πλούσιο μουσικό και πολιτισμικό χαρακτήρα της.Μουσικοί και DJs του Movement Radio και του SGYF τοποθετούν ηχητικά σημάδια στη Δημοτική Αγορά και τα μπαρ Au Revoir, It's a ΒΙΛΑΤΖ και Black & White. Από το live των Ecko Bazz & STILL έως την big band, τους MCs και το μοναδικό μουσικό πρόγραμμα του Syrian & Greek Youth Forum, από τα DJ-sets των POLYXENE, Olenxxa, KEMAΛ, Chevy, Chico Naral έως συζητήσεις και την έκθεση φωτογραφίας της Πηνελόπης Γερασίμου, το Movement Radio μας προσκαλεί να αφουγκραστούμε τις μουσικές της πόλης με hip hop, rap, electro, ambient και όχι μόνο.Η δράση «Mediterranean Futures: On the Move» ξεκινάει στη Δημοτική Αγορά νωρίς το απόγευμα. Ξεχωρίζει το live των Ecko Bazz και STILL, μια μοναδική συνεργασία του ράπερ από την Ουγκάντα και του Ιταλού μουσικού παραγωγού. Το SGYF, σε συνεργασία με το συγκρότημα Ferket el Anwar, θα παρουσιάσει ένα μιούζικαλ με περφόρμερ από τη Συρία και την Ελλάδα. Οι μουσικοί Al Fawares θα παρουσιάσουν σύντομα μαθήματα του χορού dabke, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει εμφάνιση του Αιγύπτιου rapper Thomas. Η Ελληνίδα DJ POLYXENE, με έδρα τη Βιέννη, θα μας τραβήξει σε έναν ιστό από breaks, electro και ρυθμούς που ξεσηκώνουν. Η Olenxxa μας καλεί να βυθιστούμε σε έναν παράλληλο ηχητικό χωροχρόνο, με ένα αιθέριο, tribal απογευματινό set.Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί listening session με υλικό από το αρχείο Citizen Sound του SGYF και συζήτηση με επίκεντρο την Κυψέλη και το πώς μεταφέρουμε τις γειτονιές μέσα μας, από τη μια πόλη στην άλλη.Μετά το τέλος του event στη Δημοτική Αγορά, η δράση θα συνεχιστεί σε τρία μπαρ της Κυψέλης (Au Revoir, It’s a ΒΙΛΑΤΖ και Black & White) όπου DJs και selectors του Movement Radio θα μας παρασύρουν σε ένα on the move party στην περιοχή, συνδέοντας τις μετακινήσεις μας με τους πλούσιους ήχους που χαρακτηρίζουν το αθηναϊκό ραδιόφωνο.Ταυτόχρονα, στον εκθεσιακό χώρο του It's a ΒΙΛΑΤΖ θα φιλοξενούνται φωτογραφίες της Πηνελόπης Γερασίμου από τα events του Movement Radio τα δύο τελευταία χρόνια.