Disney: Γιορτάζει τα 100 χρόνια της με εκδηλώσεις και εκπλήξεις σε όλο τον κόσμο

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Μεγαλύτερη και πιο λαμπρή από ποτέ θα είναι η παγκόσμιαπου ετοιμάζει ημε αφορμή την συμπλήρωση τωντης. Νέες ταινίες, εκθέσεις, ψυχαγωγικές εμπειρίες – έκπληξη, πολλά καινούργια εμπορικά προϊόντα αλλά και τον πολυαγαπημένο Μίκυ Μάους με την επετειακή λαμπερή, πλατινένια στολή του περιλαμβάνει το εορταστικό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και θα συνεχιστεί το 2023.Ο πρώτος χρυσός αιώνας της Disney θα σηματοδοτηθεί από την κυκλοφορίας μιας. Πρόκειται για το «», ένα επικό, πρωτότυπο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων, εμπνευσμένο από την κληρονομιά κλασικών κινουμένων ταινιών της Disney, που θα συμπεριλαμβάνει ολοκαίνουργια τραγούδια της υποψήφιας για Grammy®, Julia Michaels. Η μαγική ιστορία, η οποία κοιτάζει μπροστά στα επόμενα 100 χρόνια για το στούντιο και εξερευνά το πώς δημιουργήθηκε το αστέρι των ευχών που ευχήθηκαν τόσοι πολλοί ήρωες της Disney, διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό βασίλειο όπου οι ευχές μπορούν κυριολεκτικά να γίνουν πραγματικότητα. Εμπνευσμένη από τις εικονογραφήσεις παραμυθιών που γοήτευσαν και τον ίδιο τον Walt Disney, η ταινία συνδυάζει ένα διαχρονικό στυλ ακουαρέλας με σύγχρονο 3D CG animation και θα έρθει αποκλειστικά στους κινηματογράφους τον Χειμώνα του 2023.Η ταινία, όπως και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις και δράσεις, θα συνοδεύεται από το ολοκαίνουργιο επετειακό λογότυπο «Disney 100 Χρόνια Θαύμα». Η νέα εισαγωγή του κάστρου της Disney δείχνει την Tinker Bell να πετάει πάνω από ένα παραποτάμιο χωριό και να ανεβαίνει έναν καταρράκτη που οδηγεί στο εμβληματικό κάστρο της Disney, το οποίο είναι πλέον πλατινένιο. Το animated λογότυπο περιλαμβάνει μια ολοκαίνουργια ενορχήστρωση του «When You Wish Upon a Star» από τον βραβευμένο συνθέτη Christophe Beck (Frozen, WandaVision), και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στους κινηματογράφους με την ταινία «Disney Παράξενος Κόσμος», και στη συνέχεια θα παίζει μπροστά από όλες τις κινηματογραφικές και streaming κυκλοφορίες της Disney καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023.Επιπλέον, στις 18 Φεβρουαρίου 2023, θα ανοίξει τις πύλες της, στο The Franklin Institute στη Φιλαδέλφεια, η εντυπωσιακή«Disney 100: The Exhibition» η οποία θα περιοδεύσει στη συνέχεια σε Αμερική αλλά και Ευρώπη. Το εντυπωσιακό βασικό έργο τέχνης της έκθεσης, καλεί τους επισκέπτες να «βουτήξουν» στις αγαπημένες τους ιστορίες χρησιμοποιώντας καινοτόμα και καθηλωτική τεχνολογία σε δέκα αίθουσες των 15.000 τετραγωνικών μέτρων.Παράλληλα, το πολύτιμο και πλούσιο αρχείο της Walt Disney ανοίγει και προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 250 πρωτότυπα έργα τέχνης, αντικείμενα, κοστούμια, σκηνικά και πολλά ακόμη αναμνηστικά.Η Disney ρίχνει τα φώτα και στα παρασκήνια που δημιουργούνται οι πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της. Οι δέκα υπέροχες και ευφάνταστες θεματικές, γεμάτες με συγκινητικές ιστορίες, μοναδικές δια-δραστικές εγκαταστάσεις και συναρπαστικές πληροφορίες για το ιστορικό της, θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες στα 100 χρόνια της Τhe Walt Disney Company, γιορτάζοντας τα κλασικά έργα, από το «η Χιονάτη και οι επτά νάνοι» μέχρι το «Παράξενος Κόσμος», καθώς και τα πιο πρόσφατα μέλη της οικογένειας Disney - Pixar, Star Wars, Marvel και National Geographic.Πολλές και εντυπωσιακές είναι οι νέεςπου θα κυκλοφορήσουν με αφορμή την λαμπερή επέτειο. Ανάμεσά τους η Disney 100 Platinum Συλλογή στην οποία πρωταγωνιστεί η πλατίνα αλλά και 100 νέες εκδόσεις με αγαπημένες ιστορίες,Στις εκπλήξεις των εορταστών συμπεριλαμβάνονται επίσης μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, ένα ντοκιμαντέρ με την ιστορία της Disney, μια συλλογή βινυλίων που θα αναδεικνύει τις μουσικές στιγμές της εταιρείας στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα πάρκα kαι πολλά ακόμη που θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.