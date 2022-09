Οι μεγάλες πρεμιέρες του Σεπτεμβρίου που θα συζητηθούν

Η φθινοπωρινή σεζόν δείχνει πολλά υποσχόμενη και έρχεται με μεγάλες πρεμιέρες ταινιών και σειρών, με διάσημους πρωταγωνιστές. Όλα αυτά στο Vodafone TV όπου βρίσκουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το Disney+ και την ΗΒΟ, σε ένα μέρος.Αυτόν τον Σεπτέμβριο λοιπόν μπαίνουμε στο ρινγκ με τον Μάικ Τάισον, κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στο σύμπαν του Θορ, ξαναβρίσκουμε τους παλιούς μας γνώριμους στην καινούργια σειρά του Star Wars "Andor", και πετάμε στους ουρανούς με τους δράκους του "House of the Dragon"!Υπήρξε ένας από τους καλύτερους πυγμάχους στην ιστορία της πυγμαχίας και μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ο λόγος για τον Μάικ Τάισον, που μεγάλωσε στο Μπρούκλιν, μπήκε από πολύ νωρίς σε συμμορίες του δρόμου, ανακάλυψε το ταλέντο του στην πυγμαχία, και από τη στιγμή που ξεκίνησε να αγωνίζεται ως επαγγελματίας έφτασε σύντομα στην κορυφή του αθλήματος. Παρόλο που κατηγορήθηκε για τα συχνά βίαια ξεσπάσματά του, κανένας δεν αμφισβήτησε την αξία του.Η σειρά Mike πραγματεύεται αυτή ακριβώς την ιστορία με τις πολλές αντιφάσεις. Κατά τη διάρκεια των 8 επεισοδίων από το Disney+, θα παρακολουθήσουμε τα αθλητικά και προσωπικά σκαμπανεβάσματα του Τάισον. Παράλληλα, με επίκεντρο τη ζωή του, η σειρά διερευνά τα φυλετικά και κοινωνικά ζητήματα στην Αμερική, τη διαχείριση της φήμης, την εξουσία των μέσων ενημέρωσης, τα θέματα του μισογυνισμού, του χάσματος στην κατανομή του πλούτου, του αμερικανικού ονείρου και τελικά του δικού μας ρόλου στη διαμόρφωση της ιστορίας του Μάικ. Στον ρόλο του Τάισον ο Τρεβάντε Ρόουντς. Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ υποδύεται τον Κας Ντ΄Αμάτο, προπονητή και μέντορα του Τάισον.Διαθέσιμο τώρα από το Disney+ στο Vodafone TV

Ο Γκορ, ο Σφαγέας των Θεών απειλεί την ειρήνη στον Γαλαξία. Ο Θορ, ο Θεός του Κεραυνού, έχει αποσυρθεί αναζητώντας την εσωτερική γαλήνη αλλά προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Γκορ ενεργοποιεί ξανά το σφυρί του και συνεργάζεται με τη Βαλκυρία, τον Κοργκ και την πρώην, παντοδύναμη πλέον, κοπέλα του η οποία για κάποιον ανεξήγητο λόγο χειρίζεται το μαγικό σφυρί του το ίδιο καλά με αυτόν.Όλοι μαζί ξεκινάνε μια κοσμική περιπέτεια για να ανακαλύψουν την πηγή της εκδικητικής μανίας του Θεού Σφαγέα και να τον σταματήσουν προτού είναι αργά. Καλωσορίσατε στην νέα ταινία των Marvel Studios «Thor: Love and Thunder», την πιο ξέφρενη περιπέτεια που σκηνοθέτησε ο Τάικα Γουαϊτίτι. Εντυπωσιακές σκηνές, χιούμορ, η αγάπη σε όλες τις μορφές και μια πλειάδα πολύ καλών ηθοποιών στην τέταρτη πράξη του έπους του Θορ. Παίζουν οι Κρις Χέμσγουορθ, Νάταλι Πόρτμαν, Ράσελ Κρόου, Κρίστιαν Μπέιλ, και Τέσα Τόμσον.Διαθέσιμο τώρα από το Disney+ στο Vodafone TVΗ καινούργια σειρά του Star Wars «Andor» είναι γεμάτη δράση. Ο Κάσιαν Άντορ ξεκινά ένα μονοπάτι που προορίζεται να τον μετατρέψει σε ήρωα επαναστάτη. Τα γεγονότα της σειράς λαμβάνουν χώρα πέντε χρόνια πριν την αποστολή αυτοκτονίας για να κλαπούν τα σχέδια του Death Star, όπως την είδαμε να διαδραματίζεται στο «Rogue One».Ο χαρακτήρας που γνωρίσαμε στο «Rogue One» επιστρέφει και μαζί του επιστρέφουν και οι Στέλαν Σάρσγκαρντ, Φόρεστ Γουίτακερ και Γκένεβιν Ο’ Ράιλι στον ρόλο της Μον Μόθμα. Η prequel σειρά για το κορυφαίο spin-off του Star Wars είναι εδώ και υπόσχεται να ρίξει φως στα χρόνια πριν την εξέγερση κατά της Αυτοκρατορίας. Και βέβαια αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία!Διαθέσιμο: 21/9 από το Disney+ στο Vodafone TVΣτο επίκεντρο της πρώτης τηλεοπτικής επιστροφής του έπους του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, House Of The Dragon, τρία χρόνια μετά το προηγούμενο φινάλε, βρίσκεται η ιστορία του οίκου Ταργκάριεν. Το πρίκουελ του Game of Thrones, συνεχίζεται με νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα, λίγες ώρες μετά την Αμερική. Βασισμένο στο βιβλίο «Fire and Blood» που κυκλοφόρησε το 2018, η σειρά εκτυλίσσεται περίπου δύο αιώνες πριν τη γέννηση της Μητέρας των Δράκων.Οι δράκοι πετούν ξανά στους ουρανούς σε μια επική φαντασία που αναμένεται να είναι συναρπαστική. Η περιγραφή του τι θα παρακολουθήσουμε στις οθόνες μας μπορεί να δοθεί με τέσσερεις μόνο λέξεις: «Θεοί. Βασιλείς. Φωτιά. Αίμα»!Στην σειρά πρωταγωνιστούν οι Έμα Ντ' Αρσι, Ματ Σμιθ, Ολίβια Κουκ, Ρις Ιφανς και Στιβ Τουσέντ.Διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TVTο Vodafone TV είναι η μοναδική υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα που διαθέτει πρόσβαση στο περιεχόμενο του Disney+ αλλά και στο αποκλειστικό περιεχόμενο της HBO σε ένα μέρος.Τα διαθέσιμα πακέτα της υπηρεσίας μπορούν να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας με περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου, 45+ δημοφιλή διεθνή κανάλια με κλασικές και νέες εκπομπές, τον καλύτερο κατάλογο παιδικών προγραμμάτων και καναλιών για όλες τις ηλικίες, αποκλειστικό περιεχόμενο και όλες τις μεγάλες πρεμιέρες της HBΟ και του Disney+.Με κάθε νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber 100 & 200 ΔΩΡΟ το Vodafone TV με το Disney+ & την ΗΒΟ μαζί, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου!