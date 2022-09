To Ίδρυμα Schwarz σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζουν τις Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, τo Curtis on Tour, The Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music, η παγκόσμια περιοδεία του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis, επιστρέφει στην Αθήνα σταθερά, όπως κάθε φθινόπωρο από το 2015.Φέτος, ένα μουσικό σχήμα αποτελούμενο από αποφοίτους του Curtis συστήνει ένα πρόγραμμα συνδυασμού σοπράνο και εγχόρδων που θα ερμηνεύσει, μεταξύ άλλων, τα Τραγούδια της Φύσης (Canti della Natura), μια ειδική παραγγελία του Ινστιτούτου Curtis από το μέλος του διδακτικού του προσωπικού Ρίτσαρντ Ντάνιελπουρ ειδικά για αυτήν την περιοδεία. Αυτό το συναρπαστικό νέο έργο βασίζεται στα σονέτα του Αντόνιο Βιβάλντι που γράφτηκαν για να συνοδεύσουν τις Τέσσερις Εποχές (Le Quattro Stagioni).Ο Αντρέα Ομπίσο συμπράττει με τους επίσης αποφοίτους του Curtis Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν, Παλάβι Μαχιντάρα, Ελένα Περόνι, Τζόζεφ Τανκρέντι, Χεϊσού Λι και Μιλός Ρεπισκί σε ένα πρόγραμμα συναυλιών με έργα Μότσαρτ, Μπραμς, Σούμπερτ, Ντεμπυσσύ, Άρβο Περτ, Ρίχαρντ Στράους, Φερνάντο Όμπραντορς κ.ά. Τέσσερις διαφορετικές συναυλίες, που θα μεταδοθούν και ζωντανά μέσω YouTube από τις ιστοσελίδες της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος Schwarz, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους λάτρεις της μουσικής δωματίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Η ευρωπαϊκή περιοδεία Curtis on Tour, που ξεκινάει από την Αθήνα, θα συνεχιστεί τον Οκτώβριο στη Γερμανία (Konzerthaus Berlin), στην Ιταλία (Salone Dugentesco, Βερτσέλι) και στην Ισπανία (Auditori Teulada Moraira, Αλικάντε & Fundación Juan March, Μαδρίτη). «Μία από τις καλύτερες Ακαδημίες του κόσμου» σύμφωνα με το ΒΒC Culture, το Ινστιτούτο Μουσικής Curtis συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία, προσφέροντας σε εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς μια πραγματική εμπειρία περιοδείας, την ίδια ώρα που δίνει σε νέους σπουδαστές μουσικής στην Ελλάδα την ομολογουμένως σπάνια ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά μουσική δωματίου.Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο ΒιβλιοθήκηΑπό τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου στο Aμφιθέατρο Cotsen Hall, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην ΑθήναΕλένα Περόνι, σοπράνοΤζόζεφ Τανκρέντι, τενόροςΑντρέα Ομπίσο, βιολί