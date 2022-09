Βασίλισσα Ελισάβετ: «Πρωταγωνίστρια» στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Η ΄Ελεν Μίρεν (δεξιά) έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας ως βασίλισσα Ελισάβετ στην ταινία «The Queen»

H Ολίβια Κόλμαν κέρδισε τις εντυπώσεις ως Ελισάβετ στο «The Crown»

H Κλερ Φόι ως νεαρή Ελισάβετ στο «Τhe Crown»

Η Ιμέλντα Στόντον θα υποδυθεί την Ελισάβετ στον επόμενο κύκλο του «The Crown»

Η Ζανέτ Τσάρλς είναι η ηθοποιός που έχει παίξει την βασίλισσα Ελισάβετ σε πολλές κωμικές ταινίες

Η Έμα Τόμσον είναι ανάμεσα στις ηθοποιούς που έχουν μεταμορφωθεί σε βασίλισσα Ελισάβετ

Ήταν η βασίλισσα της Αγγλίας για επτά ολόκληρες δεκαετίες. Έζησε μια ζωή μακρά και γεμάτη, μυθιστορηματική, με λάμψη, δύναμη, επιρροή, ατελείωτα ταξίδια, όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές. Προσωπικότητα ισχυρή, με ιδιαίτερα ενισχυμένο το αίσθημα του καθήκοντος, κατάφερνε να προσαρμόζεται στις αλλαγές των εποχών, να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις κρίσεις αλλά και διατηρεί έναν διαχρονικό μύθο σχετικά με το ποια πραγματικά ήταν η γυναίκα πίσω από το στέμμα. Γι’ αυτό και εκτός από όλους του άλλους χώρους ηαποτέλεσε την ιδανική πρωταγωνιστική φιγούρα για την μεγάλη και την μικρή οθόνη.Παρότι η ίδια προσπαθούσε με όλες της τις δυνάμεις να προφυλάξει την ιδιωτικότητα της ζωής του παλατιού, έγινε πρωταγωνίστρια της ποπ κουλτούρας. Ο χαρακτήρας της αποτυπώθηκε σε περισσότερες από 100 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, από δράματα και ντοκιμαντέρ μέχρι κωμωδίες και ταινίες κινουμένων σχεδίων, κάποιες από τις οποίες μάλιστα σημείωσαν ρεκόρ πωλήσεων και τηλεθέασης ενώ χάρισαν πολύτιμα βραβεία στις ηθοποιούς που την υποδύθηκαν.Από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί η ταινία του 2006 «»(«Η Βασίλισσα») με την εκπληκτικήνα ενσαρκώνει τον απαιτητικό ρόλο της Ελισάβετ στην μετά τον θάνατο της Νταϊάνα εποχή. Ερμηνεία η οποία τής χάρισε το βραβείο Όσκαρ αλλά και τον τιμητικό τίτλο της «Dame» τον οποίον τής απένειμε η αυθεντική βασίλισσα αναγνωρίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την πιστότητα της απόδοσης του χαρακτήρα της.Η Έλεν Μίρεν έχει επίσης ενσαρκώσει την βασίλισσα Ελισάβετ και στο θεατρικό έργο «», που στηρίχθηκε στις εβδομαδιαίες ακροάσεις που είχε η μονάρχης με τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας, το οποίο παρουσιάστηκε, το 2013 τόσο στο Γουέστ Εντ όσο και στο Μπρόντγουεϊ.Η επιτυχημένη αυτή θεατρική παράσταση αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το «», την δημοφιλή σειρά του, η προβολή της οποίας ξεκίνησε το 2016 και έχουν ήδη προβληθεί, με τεράστια επιτυχία, τέσσερις κύκλοι ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή των δύο επόμενων. Τις εντυπώσεις στη σειρά έκλεψε, αναμφισβήτητα, η, που υποδύθηκε την Ελισάβετ στον τρίτο και τον τέταρτο κύκλο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και κερδίζοντας ένα βραβείο Έμμυ αλλά μία Χρυσή Σφαίρα για της εξαιρετική ερμηνείας της.Στους δύο πρώτους κύκλους ηενσάρκωσε την βασίλισσα Ελισάβετ στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων τον γάμο της με τον πρίγκιπα Φίλιππο αλλά και την γνωριμία της με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ. Για τον νέο, πολυαναμενόμενο πέμπτο κύκλο έχει επιλεγεί να πρωταγωνιστήσει η», σε σκηνοθεσία Τομ Χούπερ, με τον Κόλιν Φερθ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του πατέρα της Ελισάβετ, Γεωργίου VI, αποτελεί μια από τις πλέον επιτυχημένες, εμπορικά και καλλιτεχνικά, ταινίες που σχετίζονται με την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας αλλά και μία από τις αγαπημένες της ίδιας της Ελισάβετ η οποία βρήκε συγκινητική την απόδοση της ιστορίας σχετικά με το πρόβλημα της ομιλίας που αντιμετώπιζε ο πατέρας της όταν κλήθηκε να αναλάβει τον θρόνο. Στην ταινία, η οποία απέσπασε τέσσερα Όσκαρ, την Ελισάβετ, σε παιδική ηλικία, ενσάρκωσε στην ταινία ηΣτο μεταξύ η ηθοποιός που έχει υποδυθεί τις περισσότερες φορές την βασίλισσα Ελισάβετ στη μικρή και την μεγάλη οθόνη, το όνομά της μάλιστα έχει γραφτεί και στο Βιβλίο Γκίνες γι’ αυτόν τον λόγο, είναι η. Καθώς έμοιαζε αρκετά με την Ελισάβετ, στήριξε ολόκληρη την καριέρα της στον συγκεκριμένο ρόλο τον οποίο έχει παίξει σε πολυάριθμες, κωμικές κατά κύριο λόγο ταινίες, μεταξύ των οποίων και οι «National Lampoon’s European Vacation», «The Naked Gun: From the Files of the Police Squad!», «Austin Powers in Goldmembe» και «All You Need Is Cash». Παρά το γεγονός ότι κάποιοι θεωρούσαν ότι οι ταινίες προσέγγιζαν τον χαρακτήρα της βασίλισσας με απρεπή τρόπο, η ίδια δήλωσε πριν λίγους μήνες πως δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα έβλαπτε την μονάρχη.Από τις αποτυπώσεις της Ελισάβετ στην οθόνη έχει ξεχωρίσει και αυτή τηςστην δραματική τηλεοπτική σειρά του 2012 «». Κεντρικός θεματικός άξονας ήταν ένα αληθινό γεγονός, η εισβολή στο υπνοδωμάτιο της βασίλισσας, στο Μπάκιγχαμ το 1982, ενός άνδρα που βρισκόταν σε κατάσταση νευρικής κρίσης, με τον οποίο η ίδια είχε μια μακρά και ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν συλληφθεί από τους φρουρούς της.