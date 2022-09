Κλείσιμο

Κλείσιμο

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στην καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη και η εταιρεία ΜΕΘΕΞΙΣ παρουσιάζουν το νέο μιούζικαλ του Τάσου Ιωαννίδη, «Λάχανα και Χάχανα - Ο Καλός μου Εαυτός» από τον Οκτώβριο στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» κάθε Κυριακή στις 11:30 το πρωί και στις 16:30 το απόγευμα. Το σύγχρονο αυτό έργο πλαισιώνεται από ένα λαμπερό καστ ηθοποιών, ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, εντυπωσιακές βιντεοπροβολές, ευφάνταστα σκηνικά και πολύχρωμα κοστούμια, δημιουργώντας μία μοναδική θεατρική εμπειρία για γονείς και παιδιά.Το νέο έργο του Τάσου Ιωαννίδη «Ο Καλός μου Εαυτός» πραγματεύεται με απλό και άμεσο τρόπο τις έννοιες της «αυταγάπης», της «αυτεπάρκειας», της «αυτοεκτίμησης», των θετικών σκέψεων και προτείνει παιγνιώδεις τρόπους διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων. Ο Πίπης, ο Μαθητευόμενος Νεράιδος, μαζί με τον Ατσίδα, την Χαχανένια και τον Λαχανίδα μας ταξιδεύουν σε ένα «ολιγοπάτητο» μονοπάτι αναζήτησης του… καλού μας εαυτού, μέσω μίας πρωτότυπης ιστορίας με μουσικές στάσεις στα πιο αγαπημένα τραγούδια της σειράς «Λάχανα και Χάχανα», καθώς και ολοκαίνουρια τραγούδια και χαρούμενα παιχνιδοτράγουδα, γεμάτα χιούμορ και …Καλοσύνη.Η μέθοδος «Τραγουδώ και Μαθαίνω» γίνεται το «μαγικό κλειδί». Τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι με όχημα την μουσική και το τραγούδι, η μαθησιακή διαδικασία γίνεται παιχνίδι. Θα καταφέρουν άραγε να πείσουν και τους μεγάλους;Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα του συνθέτη Τάσου Ιωαννίδη, να μελοποιήσει τα στιχουργήματα του βιβλίου της Α’ Δημοτικού, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τη μικρή του κόρη Ερμιόνη να τα αποστηθίσει ευκολότερα. Έτσι, γεννήθηκε το πρώτο CD «ΛΑΧΑΝΑ και ΧΑΧΑΝΑ - 24 τραγούδια από το βιβλίο Γλώσσας της Α’ Δημοτικού», με τη συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη, του Ευγένιου Σπαθάρη και του Ηλία Μαμαλάκη, το οποίο έμελλε να αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι! Σαν να μην έφτανε αυτό, άλλη μια καταπληκτική ιδέα ήρθε και σφηνώθηκε στο μυαλό του ευφάνταστου μπαμπά. Σε στίχους της Παυλίνας Παμπούδη και με τη συμμετοχή της Ελένης Βιτάλη και της Γλυκερίας, έκανε την «Προπαίδεια σε Τραγούδια!» Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Και για να μη μείνουν παραπονεμένα τα μικρότερα παιδιά, σύντομα ακολούθησε το «Εδώ νηπιαγωγείο!» με τραγούδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας και τη συμμετοχή της Φωτεινής Δάρρα, και του Παντελή Θαλασσινού. Ακολούθησαν «Οι ρυθμοί κι οι Αριθμοί» με τη συμμετοχή του Μανόλη Μητσιά και του Γιάννη Κότσιρα, οι «Τραγουδοτσουλήθρες» με τη συμμετοχή του Μίλτου Παχαλίδη και της Μελίνας Ασλανίδου, τα «Χριστουγεννιάτικα Λάχανα και Χάχανα», τα «Νανουρίσματα για 4 Εποχές» με τον Χρήστο Θηβαίο και την Αλκμήνη Μπασακάρου, οι «12 Άθλοι του Ηρακλή», «Η Γραμματική σε Τραγούδια» και σε λίγο, το νέο άλμπουμ «ΛΑΧΑΝΑ και ΧΑΧΑΝΑ - Ο Καλός μου Εαυτός.Κείμενο - Μουσική: Τάσος ΙωαννίδηςΣκηνοθεσία/Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Χρήστος Τριπόδης - Τάσος ΙωαννίδηςΕνορχήστρωση: Κώστας Γανωσέλης – Σταύρος ΚαρτάκηςΧορογραφίες: Χριστίνα ΜπίτουΣκηνικά & Κουστούμια: Ματίνα ΜέγκλαΕικαστική Επιμέλεια σκηνικών: Θανάσης ΚόκκαςΕικονογράφηση: Βανέσα ΙωάννουΣτίχοι: Π. Παμπούδη, Τ. Ιωαννίδης, Κ. Κολοβός, Βιβλίο Γλώσσας Α’ Δημοτικού (Συγγραφείς: Ε. Καρατζόλα, Π. Κύρδη, Τ. Σπανέλλη, Ν. Τσιαγκάνη)Creative Agency: GridfoxΠρωταγωνιστούν:Ειρήνη ΨυχράμηΛυδία ΣγουράκηΓιώργος Αιμιλιανός ΣταυρινόςΓιάννης ΤσότσοςΑλέξανδρος ΖουγανέληςΧριστίνα ΜπίτουΜουσικοί:Γιώργος Αιμιλιανός Σταυρινός – Πιάνο, κρουστάΓιάννης Τσότσος - ΚιθάραΑλέξανδρος Ζουγανέλης – Σαξόφωνο, φλάουτοΔιάρκεια Παράστασης: 70’Trailer:Πρεμιέρα: Κυριακή 2 ΟκτωβρίουΗμερομηνίες: Κάθε Κυριακή στις 11:30 & στις 16:30Προπώληση: 10€Γενική Είσοδος: 12€Ειδική τιμή εισιτηρίου για ανέργους, πολύτεκνους, Group άνω των 20 ατόμων: 8€Προπώληση εισιτηρίων:Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ»Χρήστος Τριπόδης (Παιδική Σκηνή)Επικοινωνία: 210 7622034, 6943290294Email: methexis.productions@gmail.comΠειραιώς 254, ΤαύροςΤ. 212 254 0000Follow us on Facebook and Instagram:Αννίτα Βορεάδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Τ.: 212 254 0444, e-mail: avoreadou@ime.grΜαρία Αυγέα, Γραφείο Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Τ. 212 254 3085, e-mail: mavgea@ime.gr