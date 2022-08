«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις 15 - 21 Αυγούστου

Κλείσιμο

Με μεγάλη συμμετοχή του κοινού συνεχίζεται το πρόγραμμα εκδηλώσεων του υπουργείου Πολιτισμού «Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2022».Οι εκδηλώσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, προσφέρονται δωρεάν στο κοινό. Tην εβδομάδα 15 - 21 Αυγούστου το κοινό μπορεί να απολαύσει τα ακόλουθα:— Οι βάρδιες των πουλιών | 17 & 18 Αυγούστου • Κάστρο Χίου— Πατρίδα λέω τα τραγούδια | 17 & 18 Αυγούστου • Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου Σάμου (Ξύλινο)— Η πολιτεία ψηλά | 17 & 18 Αυγούστου • Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Πέλλας— Παράλληλα κείμενα ή Οι επισκέπτριες | 18 & 19 Αυγούστου • Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας— ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ | 19 & 20 Αυγούστου • Επταπύργιο Θεσσαλονίκης— Η τελετουργία του αμανέ | 19 & 20 Αυγούστου • Αρχαία Άβδηρα— Το Αϊβαλί η πατρίδα μου | 20 & 21 Αυγούστου • Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας— In the presence of Absence | 20 & 21 Αυγούστου • Αρχαίο Θέατρο Μήλου