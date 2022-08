«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις 8 - 14 Αυγούστου

Κλείσιμο

Με μεγάλη συμμετοχή του κοινού συνεχίζεται το πρόγραμμα εκδηλώσεων του υπουργείου Πολιτισμού «Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2022».Οι εκδηλώσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, προσφέρονται δωρεάν στο κοινό. Αυτή την εβδομάδα το κοινό μπορεί να απολαύσει τα ακόλουθα:— Κοινός τόπος – Αυτοί που έφυγαν, αυτοί που ήρθαν | 7 & 8 Αυγούστου • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου |Θέατρο— Limen – Μια μουσική performance για τη μνήμη του μέλλοντος | 7 & 8 Αυγούστου • Θαλάσσιο Φρούριο Ενετικού Λιμένος Ηρακλείου (Κούλες) |Θέατρο— Η μνήμη του νερού | 7 & 8 Αυγούστου • Κάστρο Μυτιλήνης |Παραστάσεις-Δράσεις για Παιδιά και Εφήβους— «Θα γίνει Ανταλλαγή;» | 8 & 9 Αυγούστου • Αρχαία Ολυμπία, Γυμνάσιο |Θέατρο— ΞΕΝΟΣ ΣΜΥΡΝΗ - ΜΟΡΙΑ (100 χρόνια εξέλιξης) | 10 & 11 Αυγούστου • Αρχαιολογικός χώρος Γόρτυνας |Θέατρο— Αποτύπωμα | 10 & 11 Αυγούστου • Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας |Χορός— As above so below | 12 & 13 Αυγούστου • Αρχαιολογικός χώρος Ιερού Καβείρων, Λήμνος |Χορός