Kaleo: Με αστείρευτη ενέργεια στην Τεχνόπολη - Δείτε βίντεο

Για δύο πράγματα είναι μάλλον γνωστοί στην Ελλάδα οι Ισλανδοί…Για το «Viking Clap» και γενικότερα την πορεία της εθνικής τους στο Euro 2016, αλλά και το συγκρότημα Kaleo. Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά…Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας, JJ -από τα αρχικά του ονόματός του, Γιόκουτς Γούλιουσον, και το συγκρότημά του (με το οποίο συνδέεται από τα εφηβικά χρόνια, αλλά έκλεισαν όλοι μαζί μόλις τα 10α γενέθλιά τους, με επίσημο έτος δημιουργίας το 2012) έδωσαν το βράδυ της Τετάρτης (06/07) στο κοινό της Τεχνόπολης αυτό που υπόσχονται σε κάθε live τους.Παίζοντας μερικά από τα πιο γνωστά κομμάτια τους, όπως τα πιο δημοφιλή στο ελληνικό κοινό «Way down we go» και «I can't go on without you», οι Kaleo (που στα χαβανέζικα σημαίνει ήχος) ξεσήκωσαν στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Fight or Flight»τον κόσμο που σχεδόν γέμισε τον συναυλιακό χώρο στο κέντρο της Αθήνας.Ηφαίστειο μπορεί να μην είχαν… διαθέσιμο, έχοντας -για την ιστορία- τα προηγούμενα χρόνια παράξει υλικό μέσα από ανενεργά ηφαίστεια της Ισλανδίας, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαιτέρως θερμή υπό τους ήχους των blues rock και των πιο rock ‘n roll τραγουδιών τους, όπως φυσικά και των εξαιρετικών φωνητικών που τα πλαισίωναν. Μαζί τους σ’ αυτό το ωραίο βράδυ Τετάρτης ήταν οι Belle Mt.Ακόμη κι αν το live τους στην Ελλάδα να άργησε έναν χρόνο εξαιτίας της Covid-19, η αναμονή άξιζε και με το παραπάνω, με την μουσική τους όσο περνάει η ώρα να παρασέρνει όλο και περισσότερο το κοινό.Δεν το συνηθίζουν έτσι κι αλλιώς στα πιο πρόσφατα μεγάλα live τους, αλλά ίσως μοναδικό παράπονο να αποτελεί το γεγονός πως δεν τραγούδησαν το Vor í Vaglaskógi, το οποίο είναι στα ισλανδικά και η μελωδία του -όπως και σε μεγάλο βαθμό το video clip του- σε ταξιδεύει στον παγωμένο Βορρά. Ακόμη και πριν ψάξεις τη μετάφραση για τους στίχους του…Το «Fight or Flight Tour» έχει επόμενο προορισμό το Βέλγιο στις 11 του μήνα, με τους Kaleo στη συνέχεια να κάνουν το υπερατλαντικό ταξίδι για σειρά εμφανίσεων σε φεστιβάλ σε ΗΠΑ και Καναδά, πριν επιστρέψουν από φθινόπωρο στην Ευρώπη για να τη… γυρίσουν και να ολοκληρώσουν τις συναυλίες τους στην Αυστρία στις 14 Οκτωβρίου.