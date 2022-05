Η αληθινή ιστορία ενός συζυγοκτόνου(;)

Κλείσιμο





Η δεύτερη σύζυγος του συγγραφέα και ανερχόμενου πολιτικού Μάικλ Πίτερσον, Καθλίν, πεθαίνει πέφτοντας από τις σκάλες της έπαυλής τους στο Forest Hills. Εκείνος καλεί την αστυνομία για να αναφέρει το γεγονός ως ατύχημα και ισχυρίζεται ότι η γυναίκα του ήταν μεθυσμένη.Πολύ σύντομα ο Πίτερσον βρίσκεται να κατηγορείται από τις αρχές ότι δολοφόνησε ο ίδιος την Καθλίν και επινόησε την ιστορία της μέθης της για να καλύψει το έγκλημά του. Έτσι ξεκινά ένας αγωνιώδης αγώνας υπεράσπισης του εαυτού του ο οποίος αποτυπώνεται με τον πιο γλαφυρό τρόπο στη σειρά ντοκιμαντέρ The Staircase.Όλα ξεκινούν όταν η οικογενειακή ευτυχία της Καθλίν, του Μάικλ και των πέντε παιδιών τους ανατρέπεται εντελώς από τον αιφνίδιο θάνατό της. Ωστόσο, η μυστηριώδης ιστορία τους ξεκινάει από πολύ παλαιότερα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού ο Μάικλ και η Καθλίν φαίνεται να είχαν μια πολύ ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή αναθρέφοντας πέντε παιδιά χωρίς κανένα από αυτά να είναι καρπός της μεταξύ τους σχέσης.Πιο συγκεκριμένα, ο Μάικλ είχε δυο γιούς από προηγούμενο γάμο του και είχε υιοθετήσει τις δυο κόρες ενός φιλικού ζευγαριού που πέθανε όταν τα κορίτσια ήταν μικρά. Και εδώ ακριβώς ξεκινούν να εμφανίζονται οι συμπτώσεις που στοιχειοθετούν τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Δεκαεφτά χρόνια πριν το θάνατο της γυναίκας του, η μητέρα των δύο θετών κορών του, Ελίζαμπεθ Ράτλιφ, πέθανε πέφτοντας από σκάλες, ακριβώς όπως η Καθλίν.Πέρα από τη συγκλονιστική υπόθεση που βασίζεται σε αληθινή ιστορία, αυτό που κάνει εθιστικό το The Staircase από το πρώτο κιόλας επεισόδιο είναι οι εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών. Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κόλιν Φερθ, υποδύεται τον Μάικλ με τον πιο αριστοτεχνικό τρόπο. Ισορροπώντας ανάμεσα στην προσπάθεια απόδειξης της αθωότητάς του απέναντι στο δικαστήριο αλλά και στη διαρκή απολογητική θέση που τον έχει τοποθετήσει η ίδια του η οικογένεια παρακολουθούμε τον πρωταγωνιστή να συντρίβεται ψυχολογικά. Ταυτόχρονα όμως σε κάποιες καταστάσεις τον βλέπουμε να φέρεται αλαζονικά αγγίζοντας τα όρια του ναρκισσισμού.Άκρως συναισθηματική, η Τόνι Κολέτ, στον ρόλο της Καθλίν, κερδίζει το ενδιαφέρον και την ιδιαίτερη συμπάθεια των θεατών όχι μόνο ως το βασικό θύμα της ιστορίας αλλά και ως μια γυναίκα που παρουσιάζεται να ήταν ο βασικός παράγοντας ενότητας και ευτυχίας μιας ιδιότυπης οικογένειας. Στο The Staircase παρακολουθούμε επίσης τη Σόφι Τέρνερ, γνωστή και αγαπημένη των τηλεθεατών από το Game of Thrones. Η Τέρνερ υποδύεται τη Μάργκαρετ Ράτλιφ, μία από τις θετές κόρες του Μάικλ, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική και σαφώς πιο ώριμη πλευρά του υποκριτικού της ταλέντου.Διαθέσιμη αποκλειστικά στοΑνακάλυψε περισσότερα για τιςαπό το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο τουανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε τη στιγμή που το θέλουμε.Απόκτησε πρόσβαση σε όλο το δημοφιλές περιεχόμενο, εύκολα και γρήγορα και χωρίς χρήση αποκωδικοποιητή, μεστο Vodafone.gr και απόλαυσε 1 μήνα δωρεάν δοκιμή χωρίς δέσμευση συμβολαίου