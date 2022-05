Ποιος κάνει κουμάντο σ΄ αυτή την πόλη;

Κλείσιμο





Τον Απρίλιο του 2015, ένας νεαρός αφροαμερικανός, ο Φρέντι Γκρέι, κάτοικος μιας υποβαθμισμένης περιοχής της Βαλτιμόρης, πεθαίνει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ βρίσκεται υπό κράτηση. Στην πορεία, μετά από διαδηλώσεις, εισαγγελικές έρευνες, ρεπορτάζ και δεκάδες γεγονότα, αποκαλύπτεται ότι οι αστυνομικοί του τμήματος της πόλης που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση είναι βυθισμένοι στη διαφθορά κλέβοντας χρήματα, παραποιώντας στοιχεία και φυτεύοντας άλλα.Τη δημοσιογραφική κάλυψη των ταραχών που διαδραματίστηκαν στη Βαλτιμόρη μετά τον θάνατο του Φρέντι Γκρέι ανέλαβε, για λογαριασμό της εφημερίδας Baltimore Sun, ο Τζάστιν Φέντον που λίγο αργότερα εξέδωσε το βιβλίο "We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption in an American City" («Αυτή η πόλη μας ανήκει: Μία αληθινή ιστορία εγκλήματος, αστυνομικών και διαφθοράς σε μια αμερικανική πόλη»).Πάνω σε αυτό το βιβλίο είναι βασισμένη και η νέα μίνι σειρά έξι επεισοδίων της HBO, η οποία εξιστορεί την άνοδο και την πτώση της μονάδας Gun Trace Task Force (GTTF) του Αστυνομικού Τμήματος της Βαλτιμόρης, καθώς και την διαφθορά και την ηθική κατάρρευση που επήλθε στην πόλη εξαιτίας των μεθόδων που χρησιμοποίησαν οι αρχές για να καταστείλουν το έγκλημα, επιτυγχάνοντας όμως το αντίθετο αποτέλεσμα.Η σειρά θίγει ζητήματα κοινωνικής, ταξικής και πολιτικής ανισότητας, ενώ παράλληλα χτίζει πολυδιάστατους χαρακτήρες οι οποίοι καταφέρνουν να θολώσουν τη γραμμή μεταξύ του «καλού» και του «κακού». Ο Γουέιν Τζένκινς είναι ο αστυνομικός που μάς ανοίγει την πόρτα σε αυτόν τον κόσμο των βρώμικων αστυνομικών, αλλά δεν είναι ο μοναδικός στόχος. Είναι απλώς η ενσάρκωση μιας κουλτούρας διαφθοράς που ανταμείβει την ανήθικη συμπεριφορά με μεγάλα κέρδη και συνεχείς προαγωγές.Το "We Own This City" δεν αναρωτιέται εάν υπάρχει καλή αστυνομία αλλά με ποιον τρόπο το τρέχον σύστημα την καθιστά αδύναμη. Είναι η αναπαράσταση μιας πραγματικής ιστορίας, ενός σκανδάλου απ΄ αυτά που είναι πολύ συχνά σε κάθε αμερικάνικη πολιτεία και σε κάθε πολιτεία σε όλον τον κόσμο.Για τη δημιουργία της σειράς ένωσαν πάλι τις δυνάμεις τους οι Ντέιβιντ Σάιμον και Τζορτζ Πελεκάνος, οι δημιουργοί του κορυφαίου "The Wire", που αναβάθμισε την έννοια του αστυνομικού τηλεοπτικού δράματος. Σκηνοθετεί ο Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν (King Richard), χρησιμοποιώντας μια αφηγηματική δομή με χρονικά άλματα που δείχνουν την αργή ανέλιξη της απάτης και της κλοπής ως αναπόσπαστο μέρος της συγκεκριμένης δουλειάς. Στον ρόλο του διεφθαρμένου αστυνομικού Γουέιν Τζένκινς, που ηγείται της ομάδας GTTF, ο εξαιρετικός Τζον Μπέρνθαλ (The Punisher).