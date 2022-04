This is Athens City Festival: Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει το θεσμό του Ανοιξιάτικου Φεστιβάλ της Αθήνας

Κλείσιμο





Μεκαι ψυχαγωγίας μέσα στο Μάιο, οεισάγει στη ζωή της πρωτεύουσας έναν καινούργιο θεσμό: Το Ανοιξιάτικο. Πρόκειται για μια γιορτή διαρκείας, για όλους τους Αθηναίους και τους. Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει περισσότερες από 100 δράσεις, στους τομείς του, της ψυχαγωγίας, της γαστρονομίας και του αθλητισμού.Στο πλαίσιο του Ανοιξιάτικου Φεστιβάλ, μιας σειρά από αθηναϊκά μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις ανοίγουν τις πόρτες τους για να καλωσορίσουν Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Ταυτόχρονα διοργανώνονται συναυλίες σε δρόμους, πάρκα και στοές, θεματικές διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, βραδιές γαστρονομίας και αθλητικές δράσεις στην ύπαιθρο.Για τέσσερις εβδομάδες, από την 1η Μαΐου έως και το τέλος του μήνα, το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να γεμίσει την Αθήνα με εικόνες και ήχους, μέσα σε ένα αληθινό κλίμα γιορτής, το οποίο επιστρέφει στην πόλη ύστερα από δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας.Στο πρόγραμμα του This is Athens City Festival μπορεί κάποιος να δει από ένα ψυχαγωγικό ολοήμερο πικ-νικ στην Ακαδημία Πλάτωνος και ένα street-party στη Βαρβάκειο, μέχρι έναν περίπατο ειδικού ενδιαφέροντος στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και μία τζαζ συναυλία στη βεράντα του Μουσείου της Ακρόπολης.Κάθε εκδήλωση αναδεικνύει ένα διαφορετικό σημείο, φέρνοντας κοντά τους Αθηναίους με την πόλη τους, και τους επισκέπτες με τις δυνατές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η πρωτεύουσα.λέει για το Athens City Festival ότι «δημιουργούμε μία γιορτή-θεσμό για την πόλη και στηρίζουμε στην πράξη τους παραγωγικούς φορείς της Αθήνας. Η πρωτεύουσα επιστρέφει στους ρυθμούς της κι εμείς δημιουργούμε μία γιορτή-θεσμό για την πόλη, προσκαλώντας τους Αθηναίους και τους επισκέπτες σε αυτό το ανοιχτό, πρότυπο Φεστιβάλ, που εκτείνεται στο κέντρο και τις γειτονιές. Το This is Athens City Festival είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας που έχουμε με όλους τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, υλοποιώντας δράσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, αλλά και της δυναμικής προβολής της Αθήνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό».Μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), που έχει αναλάβει την υλοποίηση του This is Athens City Festival, πραγματοποιήθηκε ανοιχτό κάλεσμα προς όλες τις επιχειρήσεις, τους συλλογικούς φορείς και τα ιδρύματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, προκειμένου, είτε να προτείνουν νέες δράσεις, είτε να εντάξουν τις ήδη υπάρχουσες στο Φεστιβάλ. Αποτέλεσμα ήταν να προκύψει ένα εξωστρεφές, ανοιχτό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους, με περισσότερες από 100 εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας σε όλη την Αθήνα.Το This is Athens City Festival αποτελεί διοργάνωση του This is Athens, του επίσημου οδηγού για την προβολή της πόλης στο εξωτερικό και βασικού πυλώνα της ΕΑΤΑ. Η δράση χρηματοδοτείται από το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια», έχει ενταχθεί στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Δήμου Αθηναίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:Urban Picnic στην Ακαδημία ΠλάτωνοςΠάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, 1/05/2022, Ελεύθερη ΕίσοδοςΚαλωσορίζουμε το Μάιο με ένα ολοήμερο ψυχαγωγικό και διαδραστικό picnic στο κέντρο της πόλης, από το πρωί ως τη δύση του ηλίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα.Πρόγραμμα10:30-12:00 Μουσική από παραγωγό του Hit 88.910:30-15:00 Αρχαιολογική Ανασκαφή για παιδιά από τους Archaeolab12:00-13:00 «Οι Τροβαδούροι της Ασφάλτου» με τους Burger Project (Μουσική παράσταση κυκλοφοριακής αγωγής από την Αττική Οδό)12:30-18:30 Ανοιξιάτικες δράσεις για παιδιά από την ομάδα Kid A (Καλειδοσκόπιο της Άνοιξης, Γαϊτανάκι, Μαγιάτικο Στεφάνι)13:00-16:00 Μουσική από παραγωγό του Εν Λευκώ 87.716:00-20:00 Kite Show από τους Kite Parade16:00-18:30 Μουσική από παραγωγό του RED 96.318:30-19:30 Συναυλία με τους Soul Peanuts20:15-22:00 Προβολή της ταινίας «The Bucket List» (Κομεντί-δράμα με τους Τζακ Νίκολσον και Μόργκαν Φρίμαν)«Η τζαζ χορεύει με τον μινιμαλισμό στον επιταχυντή αδρονίων των GoGo Penguin»,Το άλμπουμ τους v2.0 (Gondwana records) έχει κερδίσει το Mercury Prize ( 2014), έχουν υπογράψει με την εμβληματική Blue Note Records. Οι GO GO Penguin φιλοδοξούν να φέρουν τη νέα γενιά δίπλα στη jazz μουσική. Έρχονται για μια και μοναδική εμφάνιση κάτω από την πανσέληνο στην πιο ωραία βεράντα της πόλης- αυτή του Μουσείου της ΑκρόποληςStreet Outdoors pres. Paramida and Ouissam στη ΒαρβάκειοΜια ξεχωριστή μουσική εμπειρία με electro ήχους που έχουν κατεξοχήν συνδυαστεί με τους βιομηχανικούς χώρους των πόλεων. Η, ο Ouissam από το μακρινό Βιετνάμ και το Soundsystem των Street Outdoors, δίνουν τον μουσικό τόνο στη Βαρβάκειο Αγορά ενώ ο ειδικός φωτισμός θα αναδείξει τις πολλές και ενδιαφέρουσες πτυχές του κτιρίου, που ανοίγει πρώτη φορά για ένα ανοιξιάτικο πάρτυ.Εθνικό Θέατρο 7 και 8 /05/2022,Είσοδος 7 ευρώ – 5 για παιδιά (2 παραστάσεις ανά ημέρα/ απογευματινή – βραδινή)Με τι υλικά χτίζονται τα σπίτια, τα κτήρια, οι σχέσεις, η υπομονή, η εμπιστοσύνη; Πώς αντιμετωπίζει κανείς τα εμπόδια και τις αναποδιές; Πώς διαχειριζόμαστε το λάθος μας; Μπορούμε μόνοι μας ή είναι καλύτερα να ζητήσουμε βοήθεια; Να μοιραστούμε την ιδέα μας ή να την κρατήσουμε για τον εαυτό μας; Μια παράσταση που απευθύνεται σε παιδιά από 3 έως 6 ετών αλλά μας αφορά όλους και όλες. Οι πολυγραφότατοι και πολυβραβευμένοι συγγραφείς παιδικού θεάτρου, Άγγελος Αγγέλου και Έμη Σίνη (ιδρυτές της ομάδας ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ και συγγραφείς των επιτυχημένων παραστάσεων «Ο κύριος Κιχ και το μυστικό κουτί των Ήχων», «Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή», «Απαγορεύεται η Μουσική», «Δυο ξεροκέφαλες κουτάλες» κ.ά.), συνεργάζονται με το Εθνικό Θέατρο και την παιδική σκηνή του πρώτου θεατρικού οργανισμού της χώρας, σε μία παράσταση με λίγα λόγια που έχει να πει πολλά.Πλατεία Αγίας Ειρήνης 22- 28/05/2022,Είσοδος Ελεύθερη10 μεγάλα bars της Αθήνας κινούνται στο ρυθμό του Athens Cocktail Week με κορυφαία ονόματα guest bartenders απ’ όλο τον κόσμο κι ένα χωριστό “Athens Cocktail Week” menu με cocktails σε προνομιακή τιμή προσβάσιμο μέσω QR-Code.Μια διαδρομή αρχαιολογικού και αστρονομικού ενδιαφέροντος στους λόφους γύρω από το Αστεροσκοπείο (Μουσών, Πνύκας και Νυμφών) ξεκινάει στις 19:00, την ώρα του μαγευτικού δειλινού.Η περιήγηση ξεκινά από τους δυτικούς λόφους της Ακρόπολης, Πνύκα, Νυμφών και Φιλοπάππου (Μουσών), όπου αποτυπώνεται η ιστορία και καθημερινότητα της αρχαίας Αθήνας. Το ιερό των Μουσών, ο εντυπωσιακός τάφος του πρίγκιπα Φιλοπάππου, τα Κιμώνια Μνημεία, η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη, τα λαξεύματα στους βράχους των αρχαίων συνοικιών της Μελίτης και της Κοίλης, η Πνύκα, το Ηλιοτρόπιο του Μέτωνα – ένα αρχαίο παρατηρητήριο και οι “φυλακές” του Σωκράτη αποτελούν τους κύριους σταθμούς της περιήγησής μας.Συνδετικός κρίκος όλων αυτών, τα λιθόστρωτα μονοπάτια του Πικιώνη, ένα έργο μοναδικό στο είδος του που συνδυάζει το παλιό με το νέο, το τότε με το τώρα. Ένας μοναδικός αρχαιολογικός χώρος και υπέροχες όψεις της πόλης από ψηλά και το κτίριο Σίνα, στο λόφο των Νυμφών, το οποίο ιδρύθηκε το 1842 για να στεγάσει το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας μας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.Στο μουσείο Γεωαστροφυσικής οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την σύγχρονη ιστορία της Αστρονομίας στη χώρα μας. Η περιήγηση καταλήγει σε παρατήρηση ουρανίων αντικειμένων μέσα από τον φακό του ιστορικού τηλεσκοπίου Δωρίδη, στον λόφο της Πνύκας.Αρχαία διατροφή και γευσιγνωσία κρασιού στο Μουσείο ΑκρόποληςΑλήθεια, ποια ήταν η σχέση των αρχαίων Αθηναίων με το κρασί; Πώς το έπιναν και με τι το συνόδευαν; Αλλά και γενικότερα, τι περιελάμβανε η διατροφή τους; Ποια προϊόντα ήταν τοπικά και ποια εισαγόμενα; Και τι ρόλο είχαν στη θρησκευτική ζωή της πόλης; Σε αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα απαντούν οι αρχαιολόγοι του Μουσείου Ακρόπολης σε μια διαφορετική περιήγηση στις συλλογές του. Μία μοναδική εμπειρία που ολοκληρώνεται στο εστιατόριο του δευτέρου ορόφου με θέα την Ακρόπολη, με ένα γεύμα παρασκευασμένο ειδικά για την περίσταση. Συνοδεύεται από γευσιγνωσία κρασιού με την υποστήριξη του Οινοποιείου «Βιβλία Χώρα».Το Αθέατο Μουσείο είναι φέτος αφιερωμένο στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και ξεκινά τις παρουσιάσεις του με την «Ασυνήθιστη Ιστορία ενός Μυκηναϊκού Αγγείου από τη Σμύρνη»Το Αθέατο Μουσείο είναι η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών. Μέσα από 21 θαυμάσια αντικείμενα, το Αθέατο Μουσείο σας προσκαλεί στην παρουσίαση σπάνιων και άγνωστων αρχαιοτήτων από την Μικρά Ασία, που αναδύονται από τις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.Το πρώτο έκθεμα του Αθέατου Μουσείου, που αφιερώνεται φέτος στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή είναι «H Ασυνήθιστη Ιστορία ενός Μυκηναϊκού Αγγείου από τη Σμύρνη». Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό εικονιστικό κρατήρα που φιλοτεχνήθηκε περί το 1300 π.Χ. στην Αργολίδα, ταξίδεψε ως την άλλη άκρη του Αιγαίου, χρησιμοποιήθηκε ως πολυτελές σκεύος συμποσίου και τελικά προσφέρθηκε ως ταφικό δώρο στον τελευταίο του κάτοχο. Στις αρχές του 20ου αιώνα η παράνομη ανασκαφική δραστηριότητα για τον εμπλουτισμό των αρχαιοπωλείων και των ιδιωτικών Συλλογών το έφερε στη Σμύρνη και από εκεί στην Αθήνα και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σε ένα είδος επιστροφής στον τόπο της προέλευσής του.Το πολύτιμο αγγείο με την αινιγματική παράσταση φυλάχθηκε ξεχασμένο και ασφαλές για 110 χρόνια. Street Food Festival 2022Αμαξοστάσιο Ο.Σ.Υ. 6,7,8/13,14,15/20,21,22,27,28,29/05/2022 Είσοδος 3 €Το φεστιβάλ που έγινε γαστρονομικός θεσμός και σημείο αναφοράς για την Αθήνα, ζεσταίνει ξανά τους φούρνους του.Τα τρία πρώτα τριήμερα του Μαΐου (6-7-8, 13-14-15 και 20-21-22 Μαΐου) το Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ. στο Γκάζι θα γεμίσει με μυρωδιές από τις πιο γευστικές συνταγές "φαγητού του δρόμου" από ολόκληρο τον κόσμο και με χιλιάδες foodies που θέλουν να τις δοκιμάσουν!Με πάνω από 400.000 επισκέπτες σε τέσσερα χρόνια, το Athens Street Food Festival είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας αλλά και κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για ολόκληρη την Αθήνα. Η Jazz μουσική βγαίνει από τα μικρά club και επιλέγει τους ανοιχτούς κήπους για να πλησιάσει όχι μόνο το κοινό της, αλλά και όλους όσους δεν είχαν ποτέ πριν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν.4 μοναδικές συναυλίες, προσιτές και στο άμαθο αυτί, που θα αποδείξουν πως η jazz δεν είναι αποστειρωμένη και απρόσιτη, μπορεί να γίνει τρομερά φιλική. Church Sessions by Pepper pres. Asaf AvidanTα «μυσταγωγικά» live sessions του Pepper 96.6 στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου συνεχίζονται. Ο Pepper 96.6 δίνει ραντεβού με τη μουσική και τους ακροατές του στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας.Ποιος δεν γνωρίζει το One Day/Reckoning Song στο remix του Wankelmut; Ποιος δεν έχει κάνει αμέσως shazam ακούγοντας το «Love it or Leave it” ή το “Over my Head”; Και σίγουρα πολλοί από εμάς είχαμε αναρωτηθεί εξαρχής σε ποιον ή σε...ποιαν ανήκει αυτή η ιδιαίτερη φωνή με τη μοναδική χροιά και τη ξεχωριστή ταυτότητα; Γιατί αν ακούσεις μία φορά τον Asaf Avidan αποκλείεται να τον ξεχάσεις. Όπως και έγινε 7 χρόνια πριν όταν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ “Asaf Avidan & The Mojos” όπου υπήρχε και το super single One Day. Τώρα ο μεγάλος Ισραηλινός τραγουδοποιός γίνεται κομμάτι του This is Athens City Festival και συμμετέχει με το δικό του μοναδικό τρόπο στη μεγάλη γιορτή της πόλης.Δημοτική Αγορά Κυψέλης, 28/05/2022, Ελεύθερη είσοδοςΟ Νέγρος Του Μοριά, ο διάσημος καλλιτέχνης της hip hop σκηνής αναζητά τις ρίζες του στα μουσικά μονοπάτια δύο χωρών που τον έχουν σημαδέψει.Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, στήνει μια μεγάλη γιορτή και μας καλεί όλους να ανακαλύψουμε τι σημαίνουν οι δύο πατρίδες του. Από νωρίς το μεσημέρι, εικαστικές εκθέσεις, συναυλίες και dj set, δημοτικοί ελληνικοί χοροί και παραδοσιακές Γκανέζικες χορογραφίες ξεδιπλώνουν το πολύχρωμο μωσαϊκό που συνθέτει γωνιές της Αθήνας του σήμερα: Τις γειτονιές του Νέγρου του Μοριά.Το Σάββατο 28 Μαΐου, από τις 16:00 και μέχρι τις 00:00, ο Kofi Ansong (Νέγρος του Μοριά) πιάνει το μικρόφωνο και ψάχνει τις ρίζες του σε μια συγκέντρωση που θα παρελάσουν κορυφαίες μορφές της hip hop σκηνής όπως οι Moose, Kareem Kalokoh, Gameboy &YT, κ.α.Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 10-15/05/2022, Είσοδος 5€Η λεγόμενη αρχαιολογική ταινία δεν πραγματεύεται μόνο την έρευνα, τις ανασκαφές, τις ανακαλύψεις των αρχαιολόγων και τα μνημεία που δημιούργησαν οι άνθρωποι, αλλά και τις συνθήκες και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της κάθε εποχής. Είναι πολυσύνθετο έργο με επιστημονικές, κοινωνικές, πολιτικές, κυρίως όμως ανθρωπολογικές λεπτομέρειες. Και δεν αφορούν τον άνθρωπο συγκεκριμένου γεωγραφικού τόπου και χρόνου, αλλά τον άνθρωπο απανταχού, την «οικουμενική Κοινότητα». Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον οικουμενικό Μίκη Θεοδωράκη.