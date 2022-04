Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Η άνοιξη έρχεται με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές

Με το Στεγαστικό Δάνειο Attica My Home, η αγορά κατοικίας, οι εργασίες ανέγερσης, αποπεράτωσης, ή επισκευής της κατοικίας σας, γίνονται εύκολη υπόθεση

την Κυριακή 10 Απριλίου»





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμαέχει ετοιμάσει τογια την. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις.Από τις 30 Μαρτίου το εμβληματικό γλυπτό Maman (1999) της Louise Bourgeois εκτίθεται στον χώρο της Εσπλανάδας του ΚΠΙΣΝ με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Τη διάσημη γιγαντιαία αράχνη της Bourgeois -ένα από τα έργα που την έκαναν παγκοσμίως γνωστή- φέρνουν στην Ελλάδα ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και το ΚΠΙΣΝ. Η εικαστική εγκατάσταση του Maman -από την πλευρά του ΚΠΙΣΝ- πραγματοποιείται χάρη στη νέα δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προς το ΚΠΙΣΝ για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και του προγραμματισμού του.Με σκοπό τη διάδοση της σύγχρονης τέχνης και την ενίσχυση της επαφής της με το ευρύ κοινό, η εγκατάσταση Maman πλαισιώνεται από ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα που πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και περιλαμβάνει θεατρικές αναγνώσεις, εκπαιδευτικά και σχολικά προγράμματα, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, εκδηλώσεις αποκλειστικά για τα μέλη του ΚΠΙΣΝ, καθώς και ξεναγήσεις.Στο μεταξύ ο ο φετινός κύκλος των «Παραβάσεων», του θεατρικού αναλογίου του ΚΠΙΣΝ, ολοκληρώνεται,με την σκηνική ανάγμωσης της «» του Ευρυπίδη από τη σκηνοθέτιδα Έλενα Μαυρίδου.Τον Απρίλιο η σειρά συναυλιών «Cosmos» στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος έχει την τιμητική της. Στις 4 Απριλίου ένας από τους πιο δημιουργικούς και καινοτόμους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής, ο Γερμανός παραγωγός και συνθέτης, συναντάει το κορυφαίο σύνολο σύγχρονης μουσικής,, για ένα μοναδικό live που θα ενώσει δύο φαινομενικά ετερόκλητους κόσμους.Τητο κοινό του ΚΠΙΣΝ θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τρεις μουσικές βραδιές κατανυκτικής ατμόσφαιρας. Τη Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ερμηνεύει τη «Συμφωνία των Θλιμμένων Ασμάτων» του Πολωνού συνθέτη Χένρικ Γκορέτσκι υπό τη διεύθυνση του κορυφαίου μαέστρου. Τη Μεγάλη Τρίτη 19/4 και τη Μεγάλη Τετάρτη 20/4 φιλοξενείται η μουσική παράσταση «Της Σιωπής ο Τόπος». Τραγούδια και ορχηστρικά θέματα από το έργο του συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη «Μεγάλες Ώρες» αναλαμβάνουν να ερμηνεύσουν οκαι ομε τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.Την Πέμπτη, 14 Απριλίου, το έργο του Δημήτρη Καμαρωτού, «» του Αισχύλου σε μετάφραση Νίκου Α. Παναγιωτόπουλου, μια συμπαραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, γίνεται διαθέσιμο για το κοινό διαδικτυακά. Σε συνέχεια του «ανεβάσματος» του Προμηθέα στο Βαλλιάνειο Μέγαρο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό των δημιουργών της παράστασης, το κινηματογραφημένο υλικό πέρασε όλα τα προγραμματισμένα στάδια παραγωγής (μοντάζ, ποιότητα εικόνας και χρώματος και την μίξη του ήχου) που επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου ως κινηματογραφική ταινία. Το αποτέλεσμα της αποτύπωσης αυτού του μοναδικού εγχειρήματος με την Αμαλία Μουτούση, τον Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη και τους μουσικούς Άννα Παγκάλου, Κατερίνα Κωνσταντούρου και Χρήστο Λιάτσο, γίνεται πλέον διαθέσιμο για το ευρύ κοινό ως διαδικτυακό βίντεο από τον ιστότοπο του ΚΠΙΣΝ και το κανάλι του στο YouTube.Μια ακόμη παράδοση του ΚΠΙΣΝ πλησιάζει: ηστο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Γιορτάζουμε την άνοιξη με πλήθος εκδηλώσεων (DJ sets, εργαστήρια και δραστηριότητες στο Κανάλι) καθώς και με μια μεγάλη συναυλία τωνστο Ξέφωτο που υπόσχεται να ξεσηκώσει χορευτικά το κοινό. Επίσης, στις 22 Μαΐου, στα Πανοραμικά Σκαλιά εγκαινιάζουμε για τη φετινή σεζόν τη σειρά συναυλιών Music Escapades με μια συναυλία της Μαρίας Παπαγεωργίου.Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου υποδεχόμαστε ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στακαι τους μεγάλους: είναι το Generations στις 28 και 29/05. Δυο μέρες γεμάτες μουσική, δραστηριότητες, παιχνίδια και χορό σε ένα φεστιβάλ όπου υπάρχει χώρος για όλους και για όλα. Οικογένειες με μικρά ή μεγαλύτερα παιδιά διασκεδάζουν με γνωστούς και αγαπημένους μουσικούς και DJs, αθλούνται και συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.Στις 30 Μαΐου το Lullaby Project επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο ΚΠΙΣΝ σε σύμπραξη με το μουσικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης El Sistema Greece και το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Οι καταξιωμένοι Έλληνες μουσικοσυνθέτες και τραγουδοποιοί Anser, Ηλίας Βαμβακούσης, Γιώργος Κασαβέτης, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Theodore, Ρωξάνη Χατζηδημητρίου και Γιάννης Χριστοδουλόπουλος αναλαμβάνουν να μεταγράψουν συναισθήματα, ευχές και ελπίδες σε νότες, ντύνοντας με μουσική τα όνειρα των παιδιών.Άνοιξη στο ΚΠΙΣΝ και οιστο Ξέφωτο επιστρέφουν: το καθιερωμένο πλέον Park your Cinema συνεχίζεται και ανανεώνει για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία του με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες και το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας για τιςπου απευθύνονται σε παιδιά και κλείνουμε από τώρα ραντεβού για αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές κάτω απ’ τα αστέρια.Παράλληλα, η δημιουργικότητα και η βελτίωση της φυσικής κατάστασης ενισχύονται και αυτή την άνοιξη μέσα από εργαστήρια και αθλητικές δράσεις για παιδιά αλλά και ενήλικες, ενώ οι Λέσχες Ανάγνωσης (για παιδιά, εφήβους και ενήλικες) συνεχίζονται προτείνοντας βιβλία και για τις τρεις ηλικιακές ομάδες. Όσο για τους μικρούς ποδοσφαιρόφιλους, το Ξέφωτο ετοιμάζεται να τους υποδεχτεί για δεύτερη χρονιά με το τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά «Παίζουμε Μπακότερμα» (09/05 έως 09/06).Μια ακόμη σημαντική σύμπραξη του ΚΠΙΣΝ επανέρχεται την άνοιξη: πρόκειται για το. Για τέταρτη χρονιά τον λόγο έχουν οι φωτορεπόρτερ και το APW παρουσιάζει στο ΚΠΙΣΝ δύο φωτογραφικές εκθέσεις, το World Press Photo 2022 (20/05-11/06) και την Έκθεση Εφήβων Φωτογράφων «Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον» (20/05-01/07). Στο ίδιο πλαίσιο, στις 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των Βραβείων Φωτοειδησεογραφίας Yannis Behrakis και Athens Photo World 2022.Τέλος, στις 23 και 24 Ιουνίου, το ΚΠΙΣΝ, όπως κάθε καλοκαίρι, θα υποδεχθεί στους χώρους του τοτου Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), την καθιερωμένη ανοιχτή εκδήλωση του ΙΣΝ. Φέτος, το SNF Nostos, επικεντρώνεται στο πιο σημαντικό ανθρώπινο αγαθό: την υγεία. Όπως κάθε χρόνο, βασικά συστατικά στο SNF Nostos: Health αποτελούν ο αγώνας δρόμου SNF Nostos Run, το SNF Nostos Conference και οι Διάλογοι του ΙΣΝ που υλοποιούνται με την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD (incubator for Media Education and Development), καθώς και ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα εγκαταστάσεων, δράσεων, εκθέσεων και συναυλιών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.snfnostos.org.