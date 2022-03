«Weather Engines»: Μία έκθεση για την κλιματική κρίση από τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και το Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε τι κλίμα θέλεις να ζήσεις; Αν ο καιρός επηρεάζεται από τον άνθρωπο, πόσο «φυσικός» είναι τελικά; Μπορεί ο καιρός να είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα; Από την 1η Απριλίου, οεισβάλλει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και στο, με ομιλίες, εργαστήρια, περφόρμανς και μια μεγάλη εικαστικήμε εγκαταστάσεις ήχου και βίντεο, γλυπτά, ταινίες και αντικείμενα τρισδιάστατης εκτύπωσης, με σημείο αναφοράς την κλιματική κρίση, την εκμετάλλευση αλλά και την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των έντονων καιρικών φαινομένων. Στο «Weather Engines», που θα διακρέσει έως 15 Μαΐου 2022, ο καιρός έρχεται στο προσκήνιο, προτρέποντάς μας να προβληματιστούμε πάνω στην ποιητική, τις πολιτικές και την τεχνολογία του περιβάλλοντος.Καταξιωμένοι και ανερχόμενοι, διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες συμμετέχουν με έργα τους, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε αυτή την έκθεση,. Βομβαρδισμοί σπόρων, ένα ζωντανό γλυπτό από μανιτάρια, οι θερμοπολιτικές γύρω από τη θερμοκρασία, ένας άγριος κήπος στον Άρη, ο κύκλος του καιρού μέσα από τον κόσμο των Μαορί, ένας διάσημος αλπικός παγετώνας, κοράλλια λουσμένα στο μπλε φως, κόκκοι γύρης, το νερό των Αζτέκων, τα κολομβιανά εδάφη του Αμαζονίου, οι πολιτικές του κρύου, οι λιβελούλες στα διάφορα οικοσυστήματα, ο ήχος των ωκεανών, είναι μόνο μερικά από τα –όχι απαραίτητα– φυσικά φαινόμενα, συμβάντα και ζητήματα, με τα οποία θα έρθετε αντιμέτωποι.Η έκθεση και το πρόγραμμα ομιλιών, περφόρμανς και εργαστηρίων στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προσεγγίζουν τον καιρό ως περίπλοκο σύστημα, ως αντικείμενο παρατήρησης και ελέγχου, καθώς και ως βιωμένη εμπειρία. Τα πρότζεκτ και οι εκδηλώσεις αναφέρονται στα φυσικά φαινόμενα και στην κλιματική αλλαγή, σε παλαιότερες και σύγχρονες στρατηγικές μηχανικής του καιρού, καθώς επίσης σε διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές ατμόσφαιρες τις οποίες αναπνέουμε και βιώνουμε. Προσεγγίζοντας τα μοντέλα και τα συστήματα της τέχνης ως τεχνικές γνώσης, το Weather Engines θίγει την ανάγκη για κλιματική δικαιοσύνη και για εναγκαλισμό των παραπάνω από ανθρώπινων κόσμων.Η έκθεση πλαισιώνεται από τηντου Ιδρύματος Ωνάση Words of Weather: A glossary / Λέξεις για τον καιρό: Ένα γλωσσάρι, που χαρτογραφεί όρους για μια πολιτική οικολογία της εμπειρίας και κυκλοφορεί σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία σε ελληνική και αγγλική έκδοση σε επιμέλεια του Jussi Parikka και της Δάφνης Δραγώνα και σχεδιασμό των Typical Organization.Το πρόγραμμα των εγκαινίων της έκθεσης «Weather Engines» περιλαμβάνει ένα τριήμερο με. Οι δράσεις του προγράμματος θα ολοκληρωθούν τον Μάιο με εργαστήρια. Με αφορμή την έκθεση Weather Engines, αλλά και όχι μόνο, το πρόγραμμα εστιάζει στην αισθητική και στις τεχνολογίες του καιρού στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Η γεωμηχανική, η οπλοποίηση του καιρού αλλά και ζητήματα που αφορούν την αντίσταση και την κλιματική δικαιοσύνη θα συζητηθούν στο πλαίσιο αυτό. Οι ομιλίες και οι περφόρμανς απαντούν στις σύγχρονες πολιτικές ατμόσφαιρες και εκφράζουν τη σχέση του ανθρώπου με κόσμους πέρα από τον άνθρωπο, καθώς και τη σχέση επιστημονικής έρευνας και καλλιτεχνικού έργου.Στέγη Ιδρύματος Ωνάση17:00 Καλωσόρισμα και εισαγωγή από τον Χρήστο Καρρά, Εκτελεστικό Διευθυντή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, και τους επιμελητές της έκθεσης, Δάφνη Δραγώνα και Jussi Parikka17:10 “What’s with the weather?”Μια ομιλία για την κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις συνέπειές τους από τον Χρήστο Γιαννακόπουλο (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)Συζήτηση με τον James Bridle (Αίγινα)18:00 “Cold Matters”, Susan Schuppli (Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου)Μια διάλεξη για τις πολιτικές της θερμοκρασίας και ζητήματα δικαιοσύνηςΣυζήτηση με τον Jussi Parikka.19:00 “The Anthropogenic Weather of Nano-spectacular Space”, Jessika Kharzik (Βηρυτός, Βερολίνο)Μια ηχητική περφόρμανς που εξετάζει τον πρώτο ανθρωπογενή διαστημικό καιρό και τις τεχνητές ζώνες ακτινοβολίας, διερευνώντας τον ρόλο του στρατού19:30 Εγκαίνια έκθεσηςΣτέγη Ιδρύματος Ωνάση14:30 Εισαγωγή από τους επιμελητές, Δάφνη Δραγώνα και Jussi Parikka14:40 “Casting the Ocean”, Matterlurgy (Λονδίνο)Μια επιτελεστική παρουσίαση πολυμέσων που εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο ο ωκεανός αποτυπώνεται, υπολογίζεται και μοντελοποιείται15:00 “Aesthetics of Weather”“Sensing, Measuring, Perceiving: On the Aesthetics of Meteorology and Climate”, Birgit Schneider (Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ)“Political Atmospherics”, Tom Corby (University of Arts, Λονδίνο)Συντονισμός: Jussi Parikka16:15 “Weather Stories”“Whiteout”, Rosa Menkman (Άμστερνταμ)Μια διάλεξη-περφόρμανς για μια εξαντλητική ορεινή πεζοπορία με χιονοθύελλα και έναν μετεωρολογικό σταθμό“Stories on Heat”, Kent Chan (Άμστερνταμ, Σιγκαπούρη)Μια αφηγηματική περφόρμανς για τις κοινές ιστορίες και τα κοινά μέλλοντα της τέχνης με τη ζέστη17:00 Διάλειμμα για καφέ17:15 “Anthropogenic Weather”, Yuriko Furuhata (McGill University, Μόντρεαλ) (μαγνητοσκοπημένη ομιλία)Μια ομιλία για τις στρατηγικές μηχανικής του καιρού του παρελθόντος και του παρόντος17:30 “Oceans of Eternity: A Contract Unto Extinction”, Ανδρέας Φιλιππόπουλος-Μιχαλόπουλος (The Westminster Law & Theory Lab, Λονδίνο)Μια διάλεξη-περφόρμανς για το νερό, τον Τιτσιάνο και τον πλανητικό θάνατο18:00 “Ecological Justice”“Severe, widespread, long-term: Defining the crime of ecocide using visual and spatial evidence”, Nabil Ahmed (Ακαδημία Καλών Τεχνών, Τρόντχαϊμ)"What Nature in the Rights of Nature?", Xenia Chiaramonte (ICI, Βερολίνο)Συντονισμός: Ανδρέας Φιλιππόπουλος-Μιχαλόπουλος19.15 Διάλειμμα για καφέ19:30 “Weather as Weapon”“Border Weathers: The environment as weapon at the edges of Greece”, Στέφανος Λεβίδης (Αθήνα)Συζήτηση: Γιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου (The Manifold, Αθήνα)“Corpus Infinitum”, Denise Ferreira da Silva (μαγνητοσκοπημένη ομιλία)Μια ομιλία για την αναγκαιότητα στροφής προς μια εικόνα της ύπαρξης χωρίς διαχωρισιμότητα20:30 “The Forest Curriculum's Weather Stress Index”, The Forest Curriculum (Μπανγκόκ, Βερολίνο, Βαρκελώνη)Μια καταληκτική ομιλία για τις ευαισθησίες και τις νοημοσύνες κόσμων πέρα από τον άνθρωποΕθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών17:00 «Mετεωροσοφιστεία», διάλεξη-περφόρμανς, Φοίβη Γιαννίση17:30 Καλωσόρισμα από τη Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού, Αστροφυσικό, Υπεύθυνη επικοινωνίας στο Κέντρο Επισκεπτών Θησείου, Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑθηνώνΕγκαίνια και ξενάγηση στην έκθεση στο Αστεροσκοπείο με τους επιμελητές και καλλιτέχνες18:30 “Listening Space”, ηχητική περφόρμανς, Αφροδίτη Ψαρρά & Audrey Briot(η ακριβής ώρα θα επιβεβαιωθεί λίγες μέρες πριν)Φουαγιέ 5ου ορόφου, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση«CO(3)5», εγκατάσταση των 3 137open-weather, Sophie Dyer και Sasha EngelmanΣάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαΐου, Στέγη Ιδρύματος Ωνάσηhttps://www.onassis.org/el/whats-on/weather-engines/workshop-open-weather«Ασυνήθιστες μπουκιές: Μαγειρεύοντας ξενικά είδη», Hypercomf, Μάρκος ΔιγενήςΠέμπτη 12 Μαΐου, Στέγη Ιδρύματος Ωνάσηhttps://www.onassis.org/el/whats-on/weather-engines/workshop-unfamiliar-bites-cooking-with-alien-species«Μηδενίζοντας τα πλαστικά: Οι νέες γενιές σκέφτονται και σχεδιάζουν μια εναλλακτική καταναλωτική εμπειρία», Hypercomf, Μάρκος ΔιγενήςΟι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομαhttps://www.onassis.org/el/whats-on/weather-engines/workshop-zeroing-on-plastic-new-generations-thinking-and-designing-for-an-alternative-consuming-experienceΟι ομιλίες και οι περφόρμανς θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, χωρίς διερμηνεία.