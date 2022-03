Η χρυσή εποχή του NBA ξαναζωντανεύει!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ιστορία των θρυλικών Los Angeles Lakers γίνεται μια μίνι σειρά, γεμάτη δυνατούς πρωταγωνιστές και απαράμιλλη 80s αισθητική.Ακόμα κι αν κάποιοι δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ, ή δεν είχαν καν γεννηθεί την ένδοξη δεκαετία του 1980, σίγουρα έχουν ακούσει, δει ή διαβάσει κάτι για τους Los Angeles Lakers. Οι εμβληματικοί Λιμνάνθρωποι αποτέλεσαν μία από τις κορυφαίες αθλητικές δυναστείες σε όλο τον πλανήτη σφραγίζοντας ανεξίτηλα μια ολόκληρη εποχή.Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι το θέμα της μίνι σειράς 10 επεισοδίων της HBO, που κάνει πρεμιέρα στις 8 Μαρτίου. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οι απανταχού μπασκετόφιλοι, και όχι μόνο, περιμένουν με ανυπομονησία να παρακολουθήσουν το Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty;Οι Los Angeles Lakers υπήρξαν πολλά περισσότερα από μια κορυφαία ομάδα μπάσκετ. Ήταν ένα υπερ- επιτυχημένο franchise του NBA την άνοδο του οποίου πραγματεύεται η σειρά Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty. O υποψήφιος για Όσκαρ Άνταμ ΜακΚέι (γνωστός από τα Anchorman, The Big Short και Don’t Look Up κ.ά.) μεταφέρει στη μικρή οθόνη μία ιστορία βασισμένη στο βιβλίο Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s του διάσημου αμερικανού αθλητικογράφου Jeff Pearlman.Το all star cast είναι το πρώτο και ίσως το σημαντικότερο στοιχείο επιτυχίας της συγκεκριμένης σειράς. Ο χαρισματικός John C. Reilly στον ρόλο του πληθωρικού ιδιοκτήτη της ομάδας, Jerry Buss, και ο εξαιρετικά ταλαντούχος Jason Clarke στον ρόλο του βετεράνου μπασκετμπολίστα και προπονητή, Jerry West, ξεχωρίζουν για τον εντυπωσιακά παραστατικό τρόπο που υποδύονται δύο προσωπικότητες με ιδιαίτερο εκτόπισμα.Όσο για τους σταρ των γηπέδων, οι πρωτοεμφανιζόμενοι Quincy Isaiah και Solomon Hughes υποδύονται τον Magic Johnson και τον Kareem Abdul-Jabbar αντίστοιχα με υποκριτική δεξιοτεχνία που θα ζήλευαν καταξιωμένοι συνάδελφοί τους. Η οσκαρική Sally Field ως Jessie Buss δίνει τη δική της, χαρακτηριστική, ζωντάνια σε ένα κεφάτο χαρακτήρα προσεκτικά χτισμένο με μεγάλες δόσεις χιούμορ.Η γλυκιά γεύση του παρελθόντος είναι πάντα ένα αγαπημένο θέμα όχι μόνο των παραγωγών αλλά και των θεατών που αποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν με ενθουσιασμό σειρές που ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο.Ειδικά όταν πρόκειται για παραγωγές κινηματογραφικών προδιαγραφών όπως το Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty φωτίζονται συναρπαστικές προσωπικότητες και ιστορικά γεγονότα με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο χωρίς να χάνετε το στοιχείο της ψυχαγωγίας και του χιούμορ. Και το καλύτερο; Οι αθλητικές στιγμές ανθρώπων που αγαπήθηκαν σε βαθμό θεοποίησης, και δικαίως, αφού διέγραψαν μυθικές πορείες στα γήπεδα παρουσιάζονται παράλληλα με εμπειρίες ζωής και καταστάσεις γεμάτες συναισθήματα που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα τους.Σε κάθε περίπτωση το Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty αποτελεί την τέλεια απεικόνιση μιας εποχής βουτηγμένης στην αστερόσκονη και πετυχαίνει άψογα τον σκοπό του: να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργιοι.Διαθέσιμο αποκλειστικά στοΑνακάλυψε περισσότερα για τιςαπό το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο τουανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε τη στιγμή που το θέλουμε.Απόκτησε πρόσβαση σε όλο το δημοφιλές περιεχόμενο, εύκολα και γρήγορα και χωρίς χρήση αποκωδικοποιητή, μεστο Vodafone.gr και απόλαυσε 1 μήνα δωρεάν δοκιμή χωρίς δέσμευση συμβολαίου.