Το Netflix προσφέρει 1,5 εκατ. λίρες για μια ταινία πρωτοεμφανιζόμενου δημιουργού

Το Netflix θα πρωταγωνιστήσει στα φετινά Όσκαρ καθώς οι ταινίες του συγκεντρώνουν 27 υποψηφιότητες





Οιέχουν μπει για τα καλά στο στόχαστρο του. Έχοντας λανσάρει κάποιες από τις δημοφιλέστερεςτης χρονιάς που πέρασε, μεταξύ των οποίων και τα πολυσυζητημένα «The Power of the Dog», «Don't Look Up» και «tick, tick…BOOM!» και εξασφαλίσει, παράλληλα, 27 συνολικά υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία, έχει αποφασίσει να επενδύσει δυνατά στην κινηματογραφική δημιουργία ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα νέους ταλαντούχους κινηματογραφιστές.Αυτός είναι ο στόχος του νέου προγράμματός του στο πλαίσιο του οποίουΣε μια εποχή που οι νεοεισερχόμενοι στον χώρο παλεύουν να στήσουν τα κινηματογραφικά τους όνειρα με πενιχρά μέσα, το Netflix αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην παγκόσμια βιομηχανία του κινηματογράφου αποκτώντας πρωταγωνιστικό πλέον ρόλο.Στο νέο πρόγραμμα, που θα ανακοινωθεί επισήμως αύριο, μπορούν να συμμετάσχουν νέοι Βρετανοί σκηνοθέτες, σεναριογράφοι αλλά και παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στους χώρους του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης, του video gaming, του graphic novel κ.α. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν μπορούν να κινούνται σε έναν μεγάλο θεματικό άξονα, από κωμωδίες και και ρομαντικές ταινίες μέχρι φιλμ επιστημονικής φαντασίας και θρίλερ.Θα επιλεγούν συνολικά έξι προτάσεις από τις οποίες οι πέντε θα χρηματοδοτηθούν με 30.000 λίρες και μία, η καλύτερη, θα πάρει το 1,5 εκατομμύριο εξασφαλίζοντας παράλληλα, εντελώς δωρεάν, την παγκόσμια προβολή του από το Netflix.Μέσω της γενναίας αυτής χρηματοδότησης οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας φιλοδοξούν να ανακαλύψουν τα νέα αστέρια του βρετανικού σινεμά, να τούς δώσουν την ευκαιρία να διηγηθούν τις ενδιαφέρουσες ιστορίες τους και βεβαίως να επεκτείνουν την επένδυσή τους στην κινηματογραφική παραγωγή η οποία αποδεικνύεται όλο και πιο κερδοφόρα.