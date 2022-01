Το μεγάλο αφιέρωμα στον Άγιο Βαλεντίνο

Sponsored Content

Αααχχ ο έρωτας... Όταν αρχίζει, όταν τελειώνει, μεταξύ 2 ή περισσότερων, απρόβλεπτος ή αναπόφευκτος, σε κάθε περίπτωση, μάς φέρνει σε απίστευτες καταστάσεις.

Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, παρακολουθούμε ταινίες και σειρές που ρίχνουν φως στις διαφορετικές πτυχές των ερωτικών σχέσεων, στο TV5MONDEplus.



Ο ΕΡΩΤΑΣ 2.0

L’ amour au temps du numerique

Η ευρεία χρήση των έξυπνων τηλεφώνων έφερε μια επανάσταση στις ερωτικές σχέσεις. Πώς αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουμε σε μία σχέση και την προσέγγιση της σεξουαλικότητας, αυτές οι νέες πρακτικές; Παρακολουθήστε 6 νέους από το Κεμπέκ οι οποίοι είναι "ελεύθεροι" στην ψηφιακή εποχή.

Δείτε τη σειρά ντοκιμαντέρ



Amours solitaires

Την εποχή των κοινωνικών δικτύων, το αλληλογραφικό ειδύλλιο του Σιμόν και της Μωντ εξελίσσεται καθώς φλερτάρουν μέσω των κινητών τηλεφώνων τους. Ωστόσο, αμφιβολίες, μυστικά και παρερμηνείες φαίνεται να εναντιώνονται στην άνθιση του νέου ζευγαριού. Θα καταφέρουν να σώσουν τον έρωτά τους;

Δείτε τη σειρά



ΠΡΩΤΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Ο περίφημος κεραυνοβόλος... ή περίπου



Blind date a la juive

Άτυχη στον έρωτα, μία νέα γυναίκα αποφασίζει να επανασυνδεθεί με την θρησκεία της μέσω ενός γάμου με έναν θρήσκο εβραίο. Θα χρειαστεί να περάσει το τεστ του σιντούχ, ένα ραντεβού για συνοικέσιο. Όμως δεν θα πάνε όλα κατά το προβλεπόμενο.

Δείτε την ταινία μικρού μήκους



Pauline et Francois

Η Πωλίν τα άφησε όλα για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην επαρχία. Εγκαθίσταται σε μία παλιά κατοικία και γνωρίζει τον Φρανσουά που μένει δίπλα. Πληγωμένοι από τη ζωή και οι δύο, έρχονται κοντά ο ένας στον άλλο σιγά σιγά.

Δείτε την ταινία



ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΙ ΕΡΩΤΕΣ

Απίθανες συνδέσεις και πρωτότυπα ζευγάρια.



Angele et Tony

Μια σπασμένη όμορφη κούκλα γνωρίζει έναν τραχύ ναυτικό ψαρά. Δεν το πιστεύουν όμως παρόλα αυτά θα γράψουν μία ιστορία αγάπης ισάξια με παραμυθιού.

Δείτε την ταινία



In love

Κατά τη διάρκεια μίας περιπολίας στη Μέση Ανατολή, ένας δυτικός στρατιωτικός και μία χωριατοπούλα με μαντήλα νικάμπ πατούν καρδούλα ο ένας στον άλλο μέσω μίας online εφαρμογής γνωριμιών. Μία εκρηκτική συνάντηση.

Δείτε την ταινία μικρού μήκους



ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

Με 2 όλα καλά, με 3 καλώς τους μπελάδες, (με 4 δεν φαντάζεστε καν)!



J’ ai 2 amours

Όντας σε σχέση εδώ και πολλά χρόνια, ο Εκτόρ σχεδιάζει να κάνει ένα παιδί με τον σύντροφό του. Δεν φανταζόταν ποτέ όμως ότι θα ξαναερωτευόταν τον παιδικό του έρωτα. Αδυνατώντας να διαλέξει ανάμεσα στον σύντροφό του και την Λουίζ, ξεκινάει μία διπλή ζωή.

Δείτε τη σειρά



Bamako

Στο Μπαμακό, η ζωή του Μπιραχίμα ανατρέπεται όταν αποφασίζει να πάρει μία τρίτη σύζυγο η οποία μάλιστα είναι στην ηλικία των παιδιών του! Οι δύο πρώτες του γυναίκες δεν είναι καθόλου διατεθειμένες να δεχτούν αυτή την κατάσταση και θα κάνουν τα πάντα για να διώξουν τη νεαρή εισβολέα.

Δείτε τη σειρά



ΧΩΡΙΣΜΟΙ

Η αρχή του τέλους



Arrete ou je continue

Ένα ζευγάρι σαραντάρηδων που βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο του γάμου τους, πηγαίνει για ορεινή πεζοπορία. Μετά τον ένατο τσακωμό, εκείνος θέλει να επιστρέψει. Εκείνη αποφασίζει να μείνει. Μόνη.

Δείτε την ταινία



Le canape

Τον Μπατίστ τον παράτησαν. Περιμένει έναν φίλο του για να τον βοηθήσει να πάρουν το τελευταίο έπιπλο από το διαμέρισμα όπου συγκατοικούσε με τη σχέση του. Ο φίλος του έρχεται και του ανακοινώνει ότι τον παράτησαν κι εκείνον.

Δείτε την ταινία μικρού μήκους