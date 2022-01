Πέθανε ο μετρ της βρετανικής κωμωδίας Μπάρι Κράιερ

Ένας από τους πιο δημοφιλείς και παραγωγικούς εκπροσώπους της βρετανικής κωμωδίας, ο συγγραφέας και ηθοποιός Μπάρι Κράιερ, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών. Η είδηση του θανάτου σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο της Βρετανίας ενώ πολλοί εκπρόσωποί του έκαναν δημόσιες αναφορές για το σπουδαίο ταλέντο του εκλιπόντος αλλά και την σημαντική επιρροή που άσκησε στο είδος της τηλεοπτικής κωμωδίας.

Γεννημένος στο Γιορκσάιρ το 1935, ο Μπάρι Κράιερ έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα το θέατρο Γουίντμιλ στο Γουέστ Έντ του Λονδίνου με κωμικά σκετσάκια, ξεχωρίζοντας για τις ζωντανές και ξεκαρδιστικές ερμηνείες του.

Από τους πρώτους που ξεχώρισαν το ταλέντο του ήταν ο κωμικός Ντέιβιντ Φροστ, ο οποίος τον προσκάλεσε να γράψει κείμενα για την εκπομπή «The Frost Report» που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1966. Κατά την διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς ακόμη σημαντικούς κωμικούς όπως οι The Two Ronnies, Bob Hope, Tommy Cooper, Morecambe and Wise κ.α., έβαλε την υπογραφή σε κάποιες από τις δημοφιλέστερες κωμικές εκπομπές της βρετανικής τηλεόρασης ενώ δούλεψε και στο ραδιόφωνο.



Ειδήσεις σήμερα:



Πώς δίνονται ειδικές άδειες σε εργαζομένους όταν νοσούν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους, oι νέες υπουργικές αποφάσεις



Φωτιά… στην τσέπη βάζουν οι τιμές σε καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα



Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός της Πυροσβεστικής, Αλέξης Ράπανος