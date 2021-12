Γουίλμπουρ Σμιθ: καταιγιστική δράση και Παγκόσμια ιστορία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο απόλυτος συγγραφέας των μπεστ σέλερ Γούιλμπουρ Σμιθ, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, δεν είναι τυχαία ένας από τους καλύτερους αφηγητές καταιγιστικών περιπετειών οι οποίες διαδραματίζονται στη Μαύρη Ήπειρο-και όχι μόνο.Περιγραφές από τις απέραντες σαβάνες, ανελέητες κόντρες ανάμεσα σε κυνηγούς διαμαντιών, κυνήγι χαμένων θησαυρών σε τροπικά νησιά, πειρατείες στον Ινδικό Ωκεανό και συναρπαστικές περιγραφές από τους μακρινούς πολέμους στην Αραβία, το Χαρτούμ, την Ανταρκτική είναι μερικά από τα στοιχεία της μεγάλης κληρονομιάς που κληροδότησε ο Σμιθ στους εκατομμύρια αναγνώστες του σε όλο τον κόσμο.Σημαντικό ρόλο, επίσης, στις άφθονες περιπέτειες που έγραψε με πάθος διαδραμάτισαν η Αρχαία Ιστορία, η Αίγυπτος και η Αρχαιολογία, τομείς στους οποίους είχε εντρυφήσει με μεγάλη αφοσίωση. Με τα βιβλία του να έχουν μεταφραστεί σε πάνω από τριάντα γλώσσες ο Βρετανικής καταγωγής Νοτιοαφρικανός συγγραφέας θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς και δυνατούς συγγραφείς ιστοριών που διαβάζονται με μανία από τους φανατικούς της γραφής του, ειδικά στη χώρα μας όπου κυκλοφορεί και μεταφράζεται από τις εκδόσεις Bell.Όπως έλεγε και ο ίδιος “Δεν γράφω λογοτεχνία αλλά ιστορίες” εξηγώντας γιατί τα βιβλία του γνωρίζουν τέτοια τεράστια απήχηση από το κοινό που βρίσκει στις σελίδες των βιβλίων του δράμα, ένταση, περιπέτεια αλλά και άφθονα ιστορικά στοιχεία για τις σκοτεινές σελίδες της Αφρικής αλλά και για τα πολιτικά γεγονότα που συγκλόνισαν τόσο την Αφρικανική Ήπειρο όσο και διαφορετικά σημεία του κόσμου.Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βόρεια Ροδεσία-σημερινή Ζάμπια-την 9η Ιανουαρίου 1933 από βρετανούς γονείς ο Γουίλμπουρ Σμιθ έμαθε από πρώτο χέρι τι σημαίνει το διαρκές παιχνίδι με το θάνατο αφού σε ηλικία 18 μηνών κόντεψε να πεθάνει από ελονοσία και στα 14 κυκλοφορούσε ήδη με το πρώτο του κυνηγετικό όπλο με το οποίο σκότωνε λιοντάρια. Τις εντάσεις που κυριαρχούν στην περιοχή, την ομορφιά της απέραντης αφρικανικής ηπείρου αλλά και τις έντονες ερωτικές σχέσεις που γνώρισε ο ίδιος στη ζωή του τις βρίσκουμε σε αφθονία στα βιβλία του.Είχε την τύχη να γνωρίσει από νωρίς την αναγνώριση αλλά και τη διασημότητα με την πρώτη του κιόλας εκδοτική εμφάνιση σε νεαρή ηλικία με το βιβλίο “Στα νύχια του λιονταριού (When the Lions Feeds)”. Ο τεράστιος αντίκτυπος του εξασφάλισε την επόμενη τεράστια επιτυχία που τον έκανε ευρύτερα γνωστό, το μνημειώδες “έπος των Κορτνει”, τη σειρά δεκατριών μυθιστορημάτων που αφηγούνται μια οικογενειακή σάγκα που διαπερνά τρεις αιώνες ιστορίας και εκτείνεται από την αρχή του αποικισμού της Αφρικής από τους Ευρωπαίους φτάνοντας στην περίοδο του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.Οι κριτικοί υποδέχθηκαν εξ αρχής τον Γουίλμπουρ Σμιθ εξίσου θερμά όπως οι αναγνώστες μιλώντας για τον “σπουδαιότερο συγγραφέα περιπετειών στον κόσμο” αλλά και για έναν “προικισμένο αφηγητή” και “δυνατή, χαρισματική πένα”.Κάποια βιβλία του μεταφέρθηκαν επίσης με επιτυχία στον κινηματογράφο όπως το 'Σκοτάδι μέσα στο φως” το 1965 με πρωταγωνιστή τον Ροντ Τέιλορ με τίτλο ταινίας “The Merchenaries” αλλά και το περίφημο “Χρυσωρυχείο” που έγινε μεγάλη επιτυχία το 1970 με πρωταγωνιστή τον Ρότζερ Μουρ, ο οποίος με τη σειρά του πρωταγωνίστησε μαζί με τον Λι μάρβιν στη μεταφορά του “Shout at the Devil” (στα ελληνικά η ταινία ονομάστηκε “Δυο σκληροί για την κόλαση”).Επειδή, όμως, ο Γουίλμπουρ Σμιθ πίστευε ότι τα βιβλία του είναι για να διαβάζονται και όχι για να γίνονται κινηματογραφικά σενάρια, αποφάσισε μετά από τις κινηματογραφικές μεταφορές, που δεν έτυχαν της απόλυτης έγκρισης του, να γράψει ένα βιβλίο, το οποίο, όπως έλεγε, δεν θα μπορούσε να μεταφερθεί στο σινεμά. Πρόκειται για το περίφημο “Πουλί του Ήλιου” (“Sunbird”) που συνδύαζε πανέμορφες περιγραφές από τα αφρικανικά τοπία, περιπέτεια, αρχαιολογία και Ιστορία, τομείς που γνώριζε πολύ καλά ο Σμιθ και τον γοήτευαν από μικρό παιδί.Πρωταγωνιστής του βιβλίου “Πουλί του Ήλιου”, που εγκαινίασε μια στροφή στα θέματά του, ο αρχαιολόγος Μπέντζαμιν Κάζιν ο οποίος με τη βοήθεια της Σάιλ αναζητά στην Μποτσουάνα κάποια κατάλοιπα της αρχαίας Φοινικικής πόλης Όπετ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σμιθ θα χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του από την Αρχαία Ιστορία της Αιγύπτου και της Φοινίκης για να διανθίσει συναρπαστικές λεπτομέρειες στα βιβλία του.Όσο για τις βαθιές του γνώσεις που κάλυπταν ένα τόσο ευρύ φάσμα αναφορών οφείλονταν στο διάβασμα, στο οποίο ήταν αφοσιωμένος από μικρός, κόντρα στον πατέρα του που τον έβλεπε ως πιθανό διάδοχο της τεράστιας φάρμας του και των επιχειρήσεων του. Ωστόσο, αντί για τον πατέρα του βασική επιρροή για τον Σμιθ υπήρξε ο παππούς του, Κόρτνει Τζέιμς Σμιθ,ο οποίος είχε ηγηθεί μιας ένοπλης ομάδας στον πόλεμο των Ζουλού και ήταν αυτός που συνήθιζε να αφηγείται στον μικρό Γουίλμπουρ τις απίστευτες περιπέτειες του ενώ του είχε μάθει να χρησιμοποιεί κάθε λογής όπλα.Στον παππού του οφείλει και το όνομα της οικογένειας Κόρτνει που συναντάμε στα βιβλία του και τη βαθιά του αγάπη για τη μελέτη, την αφήγηση, την ιστορία και την ομορφιά. Ο Γούιλμπουρ Σμιθ έζησε το ίδιο έντονα με τα βιβλία του με άστατη προσωπική ζωή και αγάπη, όπως ο ίδιος ομολογούσε, για το καλό φαγητό, το ποτό και το σεξ, το οποίο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα βιβλία του. Έφυγε πλήρης ημερών και εμπειριών στην Κέιπ Τάουν, “έπειτα από ένα πρωινό ανάγνωσης και γραφής, με τη γυναίκα του Νίσο στο πλάι του” όπως ανέφερε η ανακοίνωση του εκδοτικού του οίκου αφήνοντας μια τεράστια κληρονομιά, που είναι οι 49 τίτλοι των βιβλίων του.