Τα best of της ψυχαγωγίας στη μικρή οθόνη

Το πνεύμα των γιορτών πλέον βρίσκεται παντού. Στις πιατέλες με τα γλυκά, στα φωτισμένα και στολισμένα έλατα, στα δώρα, στη διάθεση όλων μας. Επιτέλους Χριστούγεννα λοιπόν και μάς περιμένουν στιγμές ευτυχίας και αγάπης με την οικογένεια και τους φίλους μας. Μένει μόνο να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα κάνουμε ακόμη πιο ευχάριστες τις ώρες που θα περάσουμε μαζί.



Καθώς δεν έχουν μείνει παρά λίγες μόνο ημέρες για να τελειώσει η χρονιά, το Vodafone TV κάνει έναν ιδιαίτερο και απόλυτα ψυχαγωγικό απολογισμό και μάς προτείνει τις 10 πιο δημοφιλείς σειρές του 2021 που αξίζει να δούμε. Μια λίστα που περιλαμβάνει σειρές για όλα τα γούστα. Αστυνομικές, μυστηρίου, κοινωνικές, κωμωδίες, νεανικές, τρόμου υπόσχονται να μάς κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά την περίοδο των γιορτών.





Mare of Easttown / HBO exclusive series

Δέκα χρόνια μετά το «Mildred Pierce» η Kate Winslet επέστρεψε σε σειρά της HBO, για να πρωταγωνιστήσει ως ντετέκτιβ στη μίνι-σειρά «Mare of Easttown», σε σενάριο του Brad Ingelsby («Σκουριασμένη Πόλη») και σκηνοθεσία Craig Zobel.





Στη νέα μίνι σειρά, η ντετέκτιβ Mare Sheehan (Kate Winslet) ξεκινά τις έρευνες για ένα φόνο που διαπράττεται στη μικρή πόλη της Πενσυλβάνια όπου ζει, την ώρα που βλέπει τη ζωή της να καταρρέει. Η σειρά εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά μιας μικρής κοινότητας και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια και οι τραγωδίες του παρελθόντος μπορούν να καθορίσουν το παρόν μας. Η Mare διερευνά το μυστήριο της δολοφονίας προσπαθώντας ταυτόχρονα να διατηρήσει την ισορροπία στην προσωπική της ζωή καθώς οι οικογενειακές της υποθέσεις την περιμένουν σε κάθε γωνιά. Η σειρά κέρδισε 4 Emmy Awards ενώ ήταν υποψήφια για 16 βραβεία.Στη σύγχρονη προσαρμογή της κλασικής σουηδικής σειράς του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Scenes from a Marriage, η κοινή ζωή ενός ζευγαριού αλλάζει με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο. Η Μίρα είναι μια φιλόδοξη επαγγελματίας φανερά απογοητευμένη από το γάμο της με τον Τζόναθαν, έναν καθηγητή φιλοσοφίας ο οποίος στην προσπάθειά του να διατηρήσει άθικτο τον έρωτά τους διαπιστώνει ότι δεν εκπληρώνει τις προσδοκίες της.Κάθε επεισόδιο είναι αυτοτελές και αναφέρεται σε κάποια φάση της σχέσης ή του γάμου του ζευγαριού. Οι δύο σύζυγοι βρίσκονται συνεχώς σε διχασμό και ταλαντεύονται ανάμεσα στα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα που τρέφουν ο ένας για τον άλλο. Αγάπη, συντροφικότητα, απιστία, απογοήτευση. Όλα τα συναισθηματικά διλήμματα αλλά και η πολυπλοκότητα ενός γάμου, και ενός διαζυγίου, περιγράφονται με τον πιο συγκινητικό τρόπο μέσα από την ιστορία ενός σύγχρονου ζευγαριού. Πρωταγωνιστούν οι Jessica Chastain και Oscar Isaac και είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TVΣτο πιο πολυτελές ξενοδοχείο της Χαβάης, οι επισκέπτες είναι πολύ πλούσιοι, κυρίως λευκοί, επιδιώκουν να είναι το κέντρο του σύμπαντος και οπωσδήποτε το κέντρο της προσοχής όσων εργάζονται στο περίφημο ξενοδοχείο White Lotus. Ένας παράδεισος επί της γης όπου κάθε επιθυμία εκπληρώνεται, όσο περίεργη και αν είναι. Μόνο που στη διάρκεια αυτών των διακοπών, σε ένα εξωτικό σκηνικό, με ευγενέστατους υπαλλήλους, οι αψεγάδιαστοι ταξιδιώτες εμφανίζονται διαφορετικοί από ότι δείχνουν. Σύντομα, τα κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και τα μαθήματα scuba diving δίνουν τη θέση τους σε πολύπλοκες καταστάσεις που ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.Μια πανέξυπνη κοινωνική σάτιρα με την υπογραφή του Mike White (τον θυμόμαστε από το Enlightened), ο οποίος σκηνοθετεί και υπογράφει και το σενάριο. Με τους Connie Britton, Steve Zahn, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Lukas Gage. Η HBO limited σειρά The White Lotus αποτελείται από έξι επεισόδια τα οποία παίζουν αποκλειστικά στο HBO Max και στο Vodafone TV, το αποκλειστικό Σπίτι της ΗΒΟ.Τέσσερα 18χρονα κορίτσια, γεμάτα όνειρα και φιλοδοξίες για τη φοιτητική ζωή, φτάνουν στο διάσημο Essex College του New England. Οι τέσσερις συγκάτοικοι θέλουν να διαπρέψουν στις σπουδές τους αλλά κυρίως ανυπομονούν να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους ζώντας συναρπαστικές ερωτικές περιπέτειες.Πάρτι, ραντεβού, φλερτ, απορρίψεις, πάθη, λάθη και παρεξηγήσεις, ερωτικές εξομολογήσεις και διασκέδαση χωρίς όρια, σε ένα ατελείωτο παιχνίδι ερωτισμού. Με σύνθημά τους τη φράση «Χωρίς κανόνες, χωρίς τύψεις» οι Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp και Alyah Chanelle Scott βάζουν στο στόχαστρο τα αγόρια του κολεγίου και ζουν κάθε στιγμή στο έπακρο. Οι ξεκαρδιστικές σκηνές μπλέκονται αριστοτεχνικά με το σημαντικό μήνυμα της διαφορετικότητας σε κοινωνικό, φυλετικό, οικονομικό και φυσικά σεξουαλικό επίπεδο σε μία σειρά που θα λατρέψει το γυναικείο κοινό και όχι μόνο. Από την υποψήφια για Emmy συγγραφέα - παραγωγό Mindy Kaling.Το Wellington Paranormal, η νέα κωμική τηλεοπτική σειρά τρόμου που έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο στο Vodafone TV, είναι το spin-off της ταινίας What We Do in the Shadows. Ο αρχιφύλακας της αστυνομίας του Wellington, Ruawai Maaka, ζητά τη βοήθεια των αστυνομικών Minogue και O'Leary για να εξερευνήσουν μαζί ανεξήγητα παραφυσικά γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας.Μία καταγγελία θορύβου σε ένα στοιχειωμένο σπίτι, μία ληστεία τράπεζας αίματος, ένας δαιμονισμένος νεαρός που χρειάζεται εξορκισμό, μία «διαστημική» αγελάδα πάνω σε ένα δέντρο είναι μόνο μερικές από τις υποθέσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Maaka, Minogue και O'Leary μπλέκοντας σε κωμικοτραγικές καταστάσεις. Γραμμένο και σκηνοθετημένο από τους Taika Waititi και Jemaine Clement, δημιουργούς και πρωταγωνιστές του What We Do in the Shadows, το Wellington Paranormal διατηρεί την ατμόσφαιρα αστυνομικού ριάλιτι της ταινίας η οποία απογειώνει τα στοιχεία τρόμου και κωμωδίας που μπλέκονται συνεχώς με ευφάνταστο τρόπο. Η σειρά έχει ήδη 3 κύκλους στην οποία συνδυάζονται αριστοτεχνικά η κωμωδία με τον τρόμο.Η υπόθεση της σειράς περιστρέφεται γύρω από τρεις χαρακτήρας με μυστηριώδες παρελθόν: Η Emma (Lily Rabe) είναι μια νέα γυναίκα που στο παρελθόν ήρθε πολύ κοντά με έναν επικίνδυνο δολοφόνο και τώρα είναι έτοιμη να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή μέσα από το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Ο John (Hamish Linklater) είναι ένας πρώην κατάδικος για σεξουαλικές παραβάσεις που προσπαθεί να βρει λύτρωση. Η Mary (Amy Brenneman, μια μητέρα που αναζητά την εξαφανισμένη κόρη της.Όταν η Mary ανακαλύπτει ότι η Emma ίσως να ευθύνεται για την εξαφάνιση της κόρης της, θα προσλάβει τον John για να την εντοπίσει. Και οι τρεις οδηγούνται στα άκρα, με την αλήθεια για το παρελθόν τους να θολώνει τα κίνητρά τους και μαζί και τα όρια μεταξύ θύματος και θύτη. Και έτσι, κανείς δεν θα είναι πια ασφαλής. Δημιουργός της σειράς είναι η Harriet Warner ("Call the Midwife", "Waterloo Road"), η οποία υπογράφει και το σενάριο.Τι συνέβη στην Limetown; Πώς εξαφανίστηκε μια ολόκληρη πόλη στο Τενεσί; Τι έχει συμβεί, και που βρίσκονται άραγε όλοι οι αγνοούμενοι;Η εκπληκτική sci-fi δραματική σειρά Limetown ακολουθεί τη Lia (Jessica Biel), μια δημοσιογράφο του APR η οποία εξερευνά και αποκαλύπτει τη μυστηριώδη εξαφάνιση 300 ατόμων, ανάμεσα στα οποία και ο θείος της (Stanley Tucci), από ένα κέντρο νευροεπιστημονικών μελετών. Η αναζήτηση όμως θα αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ηρωίδα καθώς κάποιοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να τη σταματήσουν.Βασισμένη στα βιβλία "Dublin Murder Squad" της Tana French, η αστυνομική δραματική σειρά 8 επεισοδίων επικεντρώνεται στη σκοτεινή Ιρλανδική πραγματικότητα μέσα από τα μάτια 2 ντετέκτιβ, του Rob Reilly και της Cassie Maddo. Στη μυστηριώδη και απόκοσμη ατμόσφαιρα στα περίχωρα του Δουβλίνου διαπράττεται ένας φόνος που δείχνει να συνδέεται με μια περίεργη εξαφάνιση από το παρελθόν του Rob.Δυσλειτουργικές οικογένειες και κρυμμένα μυστικά πρωταγωνιστούν στη σειρά θρίλερ και μυστηρίου που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.Ένα καθηλωτικό αστυνομικό δράμα, βασισμένο σε αληθινή ιστορία, από τον Δανό συγγραφέα και σκηνοθέτη Tobias Lindholm (Mindhunter, Borgen). Πρόκειται για το απίστευτο έγκλημα που διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2017 όταν η δημοσιογράφος Κιμ Γουόλ, είχε επισκεφθεί τον εκκεντρικό εφευρέτη Πίτερ Μάντσεν για να του πάρει συνέντευξη, στο αυτοσχέδιο υποβρύχιό του στο λιμάνι της Κοπεγχάγης. Όμως η δημοσιογράφος δεν επέστρεψε ποτέ από το ραντεβού ενώ ο εφευρέτης δήλωσε ότι το υποβρύχιο βυθίστηκε μετά από ατύχημα, από το οποίο εκείνος διασώθηκε.Το «The Investigation» επικεντρώνεται στην προσπάθεια του υπεύθυνου του τμήματος ανθρωποκτονιών Jens Møller (Søren Malling) και της ομάδας του στην αστυνομία της Κοπεγχάγης να διαλευκάνει την «Υπόθεση υποβρυχίου» που ενώ είναι φανερό ότι αφορά μια καθαρή ιστορία δολοφονίας, το πρόβλημα είναι ότι χωρίς σώμα, χωρίς κίνητρο και χωρίς όπλο δολοφονίας, η έρευνα περιπλέκεται. Κατά τη διάρκεια των 6 επεισοδίων δεν βλέπουμε ποτέ τον δολοφόνο, ούτε ακούμε το όνομά του καθώς ο Lindholm ήταν από την αρχή αποφασισμένος πως δεν θα έκανε ένα θρίλερ που θα εστίαζε στις φρικιαστικές λεπτομέρειες.Τις γυναίκες του Sex and the City τις γνωρίσαμε περίπου στα 30 τους, τότε που οι ερωτικές τους περιπέτειες διαδέχονταν η μία την άλλη και οι ίντριγκες στα επαγγελματικά τους δεν είχαν τέλος. Εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη παρακολουθούσαν τις ιστορίες της κοριτσοπαρέας που εξελίχθηκε σε σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Πώς είναι όμως σήμερα, στα 50 τους πλέον, οι πιο επιδραστικές ηρωίδες των 00s;Διανύοντας την έκτη δεκαετία της ζωής τους η Carrie (Sarah Jessica Parker), η Miranda (Cynthia Nixon) και η Charlotte (Kristin Davis) αυτή τη φορά βιώνουν τη φιλία, τον έρωτα, τη μητρότητα και την επαγγελματική τους εξέλιξη με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Διαθέσιμα αποκλειστικά στο, το «Σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα».