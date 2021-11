Frank Sinatra and Friends: Ζήστε μια λαμπερή γιορτινή βραδιά γεμάτη με την μαγεία της δεκαετίας του ’60

Οι εισερχόμενοι στο χώρο πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή αρνητικό τεστ COVID (72 ωρών για pcr test – 48 ωρών για rapid test). Τα παιδιά έως 17 χρονών με αρνητικό self test 24 ωρών.





Το διάσημο musical tribute για την ζωή ενός μεγάλου τραγουδιστή και ηθοποιού έρχεται επιτέλους και στην Αθήνα, στο Christmas Theater. O Φρανκ Σινάτρα ήταν ένας θρύλος με μακρόχρονη και επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο του θεάματος και ακροάματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. Για τους θαυμαστές του εξακολουθεί να παραμένει η «Φωνή».Τραγούδια όπως το “Strangers in the Night”, το “Fly me to the Moon” το “That’s Amore”, το “Chicago” το “I’ve got you under my skin” αλλά και το μοναδικό “My Way” είναι λίγα μόνο από αυτά που θα γεμίσουν την Χριστουγεννιάτικη νύχτα μας σε αυτό το show.Το Rat Pack ήταν μια παράσταση που έσπασε ταμεία την δεκαετία του ’60. Ο Φρανκ Σινάτρα, ο Ντιν Μάρτιν και ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ μοιράζονταν την σκηνή και τραγουδούσαν, αυτοσχεδίαζαν και έκαναν αστεία σε αμέτρητες αξέχαστες βραδιές που τις φιλοξενούσαν διάσημα κλαμπ στο Λας Βέγκας και αργότερα μεγάλοι συναυλιακοί χώροι σε όλο τον κόσμο.Πριν 10 χρόνια οι καλύτεροι σωσίες των θρύλων αυτών, δημιούργησαν μια παράσταση που αναβιώνει την μαγεία εκείνης της διάσημης συνύπαρξης. Ακολουθώντας το παράδειγμα των μύθων και μετά από αρκετά χρόνια επιτυχίας στο Λας Βέγκας έφτασε η στιγμή να μεταμορφωθούν.Το 2015 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την γέννηση του Φρανκ Σινάτρα και έτσι το θρυλικό Rat Pack μεταμορφώθηκε σε μια παράσταση που αποτίνει φόρο τιμής στον σπουδαίο καλλιτέχνη του 20ου αιώνα. Κάπως έτσι γεννήθηκε το Frank Sinatra and Friends. Για τις ανάγκες αυτού του αφιερώματος εκτός από τους σωσίες του Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν και Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ στην σκηνή συμπράττει και η σωσίας της Νάνσυ Σινάτρα. Από τότε ξεκίνησε μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία που φέτος επιτέλους θα περάσει και από την Αθήνα.Ποιος ήταν όμως ο Φρανκ Σινάτρα; Τραγουδιστής αποφάσισε να γίνει όταν το 1933 άκουσε για πρώτη φορά ζωντανά τον Μπιγκ Κρόσμπι. Μετά τη διάκρισή του σε μία ραδιοφωνική εκπομπή ταλέντων, ο νεαρός με τα ρουφηγμένα μάγουλα και τα έντονα ζυγωματικά έπιασε δουλειά σ’ ένα μικρό κλαμπ του Νου Τζέρσι, όπου προσέλκυσε την προσοχή του τρομπετίστα Χάρι Τζέιμς. Λίγο αργότερα, το 1940, εντάχθηκε στην μπάντα του Τόμι Ντόρσεϊ και σύντομα η καριέρα του άρχισε να απογειώνεται.Οι προσεγμένοι στίχοι των τραγουδιών του, ερωτικοί, όμως λιγότερο αφελείς από το συνηθισμένο, και ο τρόπος με τον οποίο τόνιζε ή «έπνιγε» τις λέξεις, διέφεραν από οτιδήποτε είχε ακούσει ως τότε η αμερικανική νεολαία. Τα μέρη όπου εμφανιζόταν γέμιζαν από κοπέλες στα πρόθυρα της λιποθυμίας και γύρω από το πρόσωπό του δημιουργήθηκε μια υστερία που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα μετέπειτα φαινόμενα του Έλβις Πρίσλεϊ και των Beatles. Σ’ αυτό συνέβαλε και η εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη, ερμηνεύοντας τις μπαλάντες του σε μιούζικαλ. Είχε κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1941 στην ταινία «Las Vegas Nights».Οι θαυμαστές του τού έδωσαν το παρατσούκλι που θα ζήλευε κάθε αοιδός: Η Φωνή. Όμως, ένα βράδυ του 1952 στο μοδάτο κλαμπ Copacabana της Νέας Υόρκης η διάσημη φωνή σίγησε, καθώς οι φωνητικές χορδές του είχαν ματώσει. Η δισκογραφική εταιρεία του έκανε ότι δεν τον ήξερε και όλοι τον ξέγραψαν.Το 1953 ικέτεψε την Columbia να του δώσει ένα ρόλο στην ταινία «Από εδώ ως την αιωνιότητα», με προσβλητικά χαμηλή αμοιβή. Εξαργύρωσε την απόφασή του αυτή με το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου κι επανήλθε δριμύτερος. Η φωνή του ήταν πλέον πιο ώριμη, τα τραγούδια του απέπνεαν την εμπειρία του άντρα που πέρασε πολλά και νίκησε τις κακοτοπιές.Ο «Φράνκι» έγινε ο σούπερ-σταρ της μουσικής βιομηχανίας και του κινηματογράφου, ένας από τους πλουσιότερους τραγουδιστές του αιώνα. Του άρεσε πολύ να δουλεύει με τους φίλους του, να γυρίζουν μαζί ταινίες και μετά να πηγαίνουν στα καλύτερα πάρτι ως το πρωί. Έτσι, δημιουργήθηκε στις αρχές του 1960 το περίφημο «Rat Pack», η ιστορική ανδροπαρέα του Σινάτρα και των Ντιν Μάρτιν, Σάμι-Ντέιβις Τζούνιορ, Πίτερ Λόφορντ και Τζόι Μπίσοπ.Το 1971 δήλωσε ότι αποσύρεται, δεν κατάφερε όμως να κρατηθεί μακριά από το μικρόφωνο περισσότερο από δύο χρόνια. Τη δεκαετία του 1990 συνέπραξε με διάφορους αστέρες του σύγχρονου μουσικού στερεώματος, όπως ο Μπόνο των U2 και συνέχισε να τραγουδά ως τον Φεβρουάριο του 1995, οπότε άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η «φωνή» σίγησε για πάντα στις 14 Μαΐου του 1998, στο Λος Άντζελες.Ζήστε μια λαμπερή γιορτινή βραδιά γεμάτη με την μαγεία της δεκαετίας του ’60.: 54 ευρώ: 44 ευρώ36 ευρώ26 ευρώ18 ευρώ (παιδικό, εφηβικό, φοιτητικό, πολυτέκνων, ανέργων: 9 ευρώ)10 ευρώ (παιδικό, εφηβικό, φοιτητικό, πολυτέκνων, ανέργων: 5 ευρώ)5 ευρώ, συνοδός: 10 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211-7701700 ή στο ταμείο του θεάτρου)Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες στο 211-7701700 και στο tickets.office@ct.gr 211-7701700, www.viva.gr