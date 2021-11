Η ομάδα Seven Sisters «ανεβάζει» Λένα Κιτσοπούλου στο Faust

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ομάδαπαρουσιάζει την παράσταση «Το Μαράκι έκλασε».Επτά γυναίκες επί σκηνής αφηγούνται πέντε κωμικοτραγικές ιστορίες, δια χειρός Λένας Κιτσοπούλου. Η Αγία Ελληνική Οικογένεια. Η Πατριαρχία. Η Παιδική Ηλικία. Ο κύκλος της βίας και της κακοποίησης.Πέντε οικογενειακές ιστορίες απ’ αυτές που όλοι νομίζουμε ότι συμβαίνουν μια στο τόσο, απ’ αυτές που ακούμε στα δελτία των 8, απ’ αυτές που συμβαίνουν και θα έπρεπε να συμβαίνουν «μακριά από μας». Άνθρωποι της διπλανής πόρτας που τρώνε μαζεμένοι σε οικογενειακά τραπέζια, που δουλεύουν σε δημόσιες υπηρεσίες, που έχουν παιδιά, συζύγους και γιαγιάδες. Άνθρωποι που όταν χρειαστεί να πονέσουν, όταν έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τη φρίκη, αντιδρούν και αντιστέκονται όπως μπορούν.Οι Seven Sisters ως γνήσια παιδιά αγίων ελληνικών οικογενειών που πλέον μεγάλωσαν, νιώθουν έτοιμες να αφηγηθούν τις ιστορίες αυτές «έξω από τα δόντια». Χωρίς προσπάθεια ωραιοποίησης, χωρίς δικαιολογίες και - κυρίως - χωρίς ντροπή.Με χιούμορ, με μικρές δόσεις ειρωνείας και σαρκασμού, αλλά και με πηγαία διάθεση για παιχνίδι, οι Seven Sisters είναι επτά γυναίκες που επιλέγουν να εκτεθούν. Επιλέγουν να σταθούν μαζί απέναντι σε όλα τα αδιέξοδα που δημιουργεί η ανδροκρατούμενη κοινωνία μας και μέσα από τις ιστορίες που αφηγούνται αφήνουν τις πληγές τους ανοιχτές για να τις δει όλος ο κόσμος. Τολμούν, μέσω της τέχνης του θεάτρου, να διεκδικήσουν ένα περιβάλλον όπου θα χωράνε οι επιθυμίες τους, όπου οι φωνές τους θα είναι ολόδικές τους με αξία πραγματική, όπου θα μπορούν να γκρεμίζουν και να (συν)διαμορφώνουν τοπία, όπου δε θα χρειάζεται πια να αγωνιούν για μιαν έξοδο κινδύνου. Τολμούν να ονειρευτούν έναν κόσμο χωρίς φόβο και διαρκή απειλή.Κείμενα: Λένα ΚιτσοπούλουΣκηνοθεσία: Γιώτα ΣερεμέτηΣκηνικά – Κοστούμια: Seven SistersΜουσική επιμέλεια: Γιώτα ΣερεμέτηΣχεδιασμός φωτισμών: Κώστας ΦιλίππογλουΒοηθός σκηνοθέτιδος: Βάνα ΣλέιμανΦωτογραφίες: Γεωργία ΚαραμπίνηArt direction - Video art - Σχεδιασμός αφίσας: Λυδία Τσάτσου ΠαρασκευοπούλουΚαλλιτεχνική συνεργασία: Παναγιώτα Βαρελά, Μαρούλα Καλαμποκιά, Ανδρομάχη ΜακρίδουΥπεύθυνη επικοινωνίας: Ανδρονίκη ΤσατσαρώνηΠαίζουν οι ηθοποιοί: Χριστίνα Ανδρεάκου, Ελένη Γκιούρα, Άρτεμις Δούρου, Μαρία Σαρέλη, Γιώτα Σερεμέτη, Βάνα ΣλέιμανΣτα decks η Λυδία Τσάτσου ΠαρασκευοπούλουΠρεμιέρα Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, στις 20.00Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη, στις 20.00Διάρκεια παράστασης: 115 λεπτάΤιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 10 ευρώFaust Bar Theatre Arts: Καλαμιώτου 11 (δίπλα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης)Τηλέφωνο: 210 3234096Facebook: Seven_7Sisters https://www.facebook.com/seven7sisters7Instagram: seven.7sisters